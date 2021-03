Los pluris del PRI

Este jueves 4 de marzo, en el marco del 92 aniversario de la fundación del PRI, la diputada federal Anilú Ingram –quien acaba de solicitar licencia a la mesa directiva de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión para separarse de su cargo– rindió protesta como coordinadora del programa priista “Recupera”, que según el dirigente estatal del partido tricolor, Marlon Ramírez Marín, tiene como propósito que candidatas y candidatos del Revolucionario Institucional vayan en busca de la confianza de la gente, “a partir de que nuestra bandera será la de pedir la recuperación de los programas que les fueron injustamente arrancados a miles de mujeres, a miles de familias, imprimiendo sesgos profundamente machistas, y que naturalmente han lacerado a la sociedad y a nuestros compañeros compatriotas mexicanos y veracruzanos.”



La legisladora porteña, quien durante la administración federal pasada fue delegada estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), acentuó en su discurso que “alrededor de 2.6 millones de veracruzanas y veracruzanos, de un plumazo, han sido borrados, pues les quitaron apoyos que les garantizaban salud, alimentación, y el que sus hijos asistieran a la escuela”.



Ingram Vallines puntualizó que actualmente, en nuestro estado, “más de 25 mil niños se quedaron sin ser atendidos en una guardería; más de 20 mil madres, hombres, trabajadores, hoy no tienen donde dejar a sus hijos, y más de 30 mil veracruzanos se quedaron sin su alimento diario”.



“Parte de nuestro trabajo, es empoderar a las más de 632 mil mujeres jefas de familia que sacaban adelante un hogar y a su familia, hoy todas ellas cuentan con el apoyo y el compromiso del Partido Revolucionario Institucional”, enfatizó.



Por el programa partidista que encabezará en Veracruz y por la forma en que fue arropada políticamente en esta ceremonia, todo hace suponer que Anilú está siendo perfilada para para reelegirse pero ya no como diputada al Congreso de la Unión sino para formar parte de la siguiente Legislatura local. Tampoco será postulada por el principio de Mayoría Relativa sino por el de Representación Proporcional o Plurinominal, lo que le permitirá hacer campaña por todo el estado y no restringirse solamente al municipio del Puerto de Veracruz.



Llamó la atención también la presencia en este evento del diputado federal Héctor Yunes, quien igualmente solicitó licencia pero por 90 días, término que inicia a partir de este domingo 7 de marzo y concluirá hasta el lunes 7 de junio, un día después de las elecciones.



La solicitud de Yunes Landa ya fue aprobada por el Pleno de la LXIV Legislatura en la sesión de este miércoles 3. En cambio Ingram Vallines, según dijo el dirigente Marlon Ramírez, “recientemente solicitó licencia para separarse de su cargo de representación popular, la que se aprobará en las próximas horas de acuerdo al trámite legislativo”.



¿Quién encabezará la lista plurinominal: Anilú o el ex candidato a gobernador, cuya posición también anhelan el presidente del CDE del PRI y otro ex dirigente muy cercano a Marlon: Jorge Carvallo Delfín, quien al igual que Héctor Yunes ya fue también líder del Congreso local y diputado federal?



MALA SEMANA PARA EBRARD



¡Vaya semana la que está por cerrar el presidenciable Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores!



Este jueves, por ejemplo, en una escueta carta de apenas dos párrafos, Fabián Medina renunció a su cargo como Jefe de Oficina del Canciller. El ex funcionario difundió su dimisión en redes sociales, anunciando que “a partir de hoy decidí emprender nuevos proyectos fuera de la @SRE_mx”.



Y este mismo jueves, el portal Animal Político publicó que el diputado Mario Delgado, el alfil de Ebrard en la dirigencia nacional de Morena, fue discípulo de la organización NXIVM que lideraba Keith Raniere, quien fue condenado a 120 años de prisión por explotación sexual y pornografía infantil.



Animal Político documentó pagos que Delgado realizó hace apenas 5 años, en 2016, para pertenecer a la “Sociedad de Protectores” de esta organización a la que también pertenecían hijos e hijas de connotados políticos y empresarios mexicanos, entre ellos el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y Alejandro Junco, dueño del diario REFORMA, dos de los villanos favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Pero esta misma semana estallaron también otros dos escándalos que involucra a diplomáticos bajo el mando de Ebrard.



Un caso fue el del Cónsul de México en Ontario, Canadá, Darío Alberto Bernal Acero, quien renunció luego de que por al menos un año fue extorsionado vía internet para evitar la difusión de un video de 45 segundos de duración, en el que fue captado masturbándose en su oficina y que fue difundido finalmente el 28 de febrero pasado en una cuenta de Twitter creada ese mismo mes.



Y el otro escándalo fue protagonizado por el Cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minutti Zanatta, quien está bajo investigación por otorgar a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una matrícula consular a la que sólo tienen acceso los mexicanos que residen en el exterior y que acreditan esa residencia.



Minutti Zanatta, según se publicó, fue colega de la ministra y esposa del empresario obradorista José María Riobóo, cuando ambos se desempeñaban en un tribunal inferior en Ciudad de México.