Este lunes ocho de marzo, en que se esté celebrando el Día Internacional de la Mujer u 8M como se le maneja a nivel mundial, en Veracruz volveremos a percatarnos - como en los últimos años- de que, aun cuando se tienen identificados los municipios, regiones y zonas con mayor índice de violencias contra las mujeres, realmente no se han aplicado allí acciones gubernamentales para evitarlas, no obstante que desde noviembre del 2016, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernando, la Secretaría de Gobernación (Segob), las definió claramente.Saberlo y no hacer nada al respecto es omisión, lo cual no solo es delito sino pecado, por lo que es doblemente sancionado.Decimos esto amables lectores, ya que por ejemplo el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), con sus monitoreos, ha dado cuenta de esos hechos y municipios en los que se da con mayor frecuencia.Así, por ejemplo, el OUV mujeres dio a conocer que, en el año 2020, se sucedieron más de 500 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales más de 200 fueron en municipios del sur del estado de Veracruz.Durante el año pasado, Acayucan y Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana destacaron porque en ellos el OUVmujeres identificó 94 y 55 casos de violencias contra las mujeres, 149 en total.También se ha identificado al municipio de Veracruz puerto, a San Andrés Tuxtla y a Papantla, como aquellos en los que se suceden regularmente casos de violencias en contra de las mujeres en sus distintas modalidades.La UV entonces hace su parte y visibiliza esta grave situación, caso contrario se da con esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, ahora a cargo del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, que discursivamente insiste en acusar a los duartistas y yunistas de lo que sucede en territorio veracruzano, sin concretar alguna acción que tienda a enfrentar las crecientes agresiones a mujeres en municipios y zonas ya conocidas.Por eso es importante este lunes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer u 8M, ya que se vuelve a evaluar lo que se hace por ejemplo en Veracruz, para acabar con las violencias en contra de las mujeres, que miren hemos querido conocer alguna estrategia o acción, pero sin resultado alguno, por lo que amables lectores les preguntamos a ustedes si saben de una. Solo una.... La Fiscalía General del Estado (FGE), ha tenido que acelerar el paso ante la actividad de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, como es el caso del que existe en la zona de Córdoba – Orizaba, que ha persistido en su búsqueda en una fosa clandestina ubicada en la zona de "Campo Grande", municipio de Ixtaczoquitlán.Gracias a ese colectivo de familiares de personas desaparecidas, se han localizado restos de seis personas, algunos con alto grado de descomposición, lo que obliga a la FGE a destinar personal y recursos que permitan la identificación de quienes allí fueron sepultados clandestinamente.Por lo pronto, este lunes los integrantes del colectivo ya convocaron al personal de la FGE para que los acompañen en su búsqueda.... Pues resulta que, para el próximo periodo vacacional de Semana Santa, que será del lunes 29 de marzo al viernes nueve de abril, el gobierno de nuestro vecino país del norte, Estados Unidos, emitió una alerta de seguridad y salud, para que sus ciudadanos eviten viajar a la república mexicana, salvo en casos muy necesarios y si ese fuera el caso, deberán vacunarse al salir de su país y al regresar del nuestro.Con tal restricción, volverán a padecer aquellos prestadores de servicios que se asientan en destinos turísticos preferidos por extranjeros, que no es el caso de Veracruz donde nuestros tradicionales visitantes provienen de la Ciudad de México y del estado de Puebla.