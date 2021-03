¿La falocracia en Veracruz?

“Morena quiere imponer la

El Senador con licencia Héctor Yunes Landa, lo comenta con mucho tino (como siempre), en un twit: “El machista y misógino propósito de MORENA de imponer la falocracia en México (Félix Salgado Macedonio en Guerrero) lo observamos desde las “masturbaciones diplomáticas” (Darío Alberto Bernal Acero, cónsul de México en Canadá), hasta las expresiones de “meterla doblada” (Paco Ignacio Taibo II). ¡Una perla más de la 4T.Obviamente el diputado local plurinominal, hoy federal con licencia y futuro diputado local, presidente del próximo Congreso, se refiere con mayor insistencia a la confirmación de Félix Salgado Macedonio, autor material de ¡cinco violaciones a menores de edad!, quien ha sido ratificado por recomendación del presidente López Obrador como candidato de su partido a la gubernatura del estado de Guerrero, por tercera vez, aunque sobre su cabeza pesen las cinco denuncias por violación.Que bueno que lo advierta con toda la energía que posee, y en calidad de vice Gobernador del Estado don Eric Cisneros Burgos: vendrán más detenciones de regidores y quizás hasta alcaldes que estén involucrados con el crimen organizado. Pero además lo anterior porque “el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no quiere delincuentes en ningún partido político”.Cisneros adelanta que el Gober se reunirá con los dirigentes de los partidos políticos para advertirles que su gobierno no permitirá que postulen como candidatos a alcaldías y diputaciones, a miembros del crimen organizado.Que bueno que se los advierta porque ya ve como son esos políticos que se coluden con gente non grata para apoyar impresentables en candidaturas. Y es que si no se los advierten a tiempo, lo pueden hacer y ya estando en los cargos, ganados a billetazos y plomazos pues ni quien los toque porque la 4T no se mete en esos líos, ellos son únicamente de abrazos, no balazos.Suena a broma pero no lo es, el señor Cisneros lo dijo con cierto dejo de ingenuidad, como si no supieran quiénes son los miembros de la delincuencia organizada que están en funciones de alcaldes y de diputados locales, pero además como si tampoco conocieran a los que buscan candidaturas. Y no es que haya ignorancia, falta de conocimiento de estos temas, no, lo que debe ocurrir es que la advertencia la hacen a tiempo. El equipo del secretario Hugo Gutiérrez, y el del mismo Eric Cisneros, requete conocen a los malandros si no a qué se dedican, que no los quieran o puedan detener es otra cosa.Los veracruzanos deseamos que los líderes partidistas no incurran en esta práctica ya vieja, y que le cierren el paso a los delincuentes a los que convierten en alcaldes para que amarren bien sus plazas o en diputados para que tengan poder e impunidad.Ya lo saben, Cuitláhuac no quiere gente de esta en las administraciones municipales y menos en las candidaturas, allá ustedes si no le hacen caso, de castigo los mandamos al nuevo municipio de La PérgolaEl Secretario de Gobierno de Veracruz Eric Patrocinio Cisneros Burgos, vice Gobernador del estado, aseguró que este lunes 8 de marzo habrá “plena libertad” en el estado para que las mujeres puedan expresar sus mensajes.El funcionario estatal descartó “amurallar” el palacio de gobierno de la capital del estado, como si lo hizo el gobierno federal en la Ciudad de México.“Nosotros confiamos en que la participación de las mujeres en Veracruz siempre se hará en tono pacífico, antes eran otros momentos, en Veracruz habrá plena libertad, aquí no amurallamos el palacio de gobierno, hay libertad y respeto para todos”.Pero además se estrenará, con toda seguridad, el enorme espacio del viaducto parque Juárez, que el “brillante” alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez ordenó destinar para que las chavas hagan sus pintas con absoluta libertad, por cierto esa medida se perfila como la obra de la administración Polista. Esperemos que haya dotación de suficiente pintura para habilitar de materiales a las feministas que hoy marcharan en nuestra hermosa ciudad.El Ayuntamiento de Veracruz que preside Fernando Yunes Márquez fue denunciado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un daño patrimonial en su primera Cuenta Pública del año 2018, ya que resultó con un presunto daño patrimonial por 13 millones 339 mil 877.07 pesos, de los cuales, sólo pudo comprobar 3 millones de pesos y quedaron pendientes por solventar 10 millones 339 mil 877.07 pesos. La denuncia en contra del Ayuntamiento de Veracruz se derivó de la observación FM-193/2018/013 DAÑ por un saldo no solventado.El ORFIS detectó que el Ayuntamiento no ejerció en su totalidad los 10 millones 339 mil 877.07 pesos procedentes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Marítimos. Además de no haber cumplido con el principio de Anualidad, no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Aunado a ello, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente envió al ORFIS el expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-051/2019, a través del cual expuso la problemática ambiental que ocurre en el municipio de Veracruz por el manejo de los residuos sólidos.Pero si piensan que con esto van a "acalambrar" a los Yunes del estero, están mal, a ellos no les tiemblan las corvas ante nada, así es que mejor váyanse al municipio de LA PERGOLA (La perla para todos los veracranos) pidan unos cortesitos y unos vinillos y planeen otra estrategia... Esto de la denuncia es como el petate del muerto.Nuestras amplias felicitaciones a todas las mujeres en su día, pásenla bien, sigan en la lucha por el respeto que no les tienen los cavernícolas y que todo les salga como lo planearon para este importante día.