¿Mayor eficacia policiaca?

* Las mujeres sí son divinas

*Vacuna: Angustiante espera

*Temor en ámbitos municipales



Dicen los especialistas en materia de investigación sobre asuntos penales, que más allá del temor a los niveles de castigo que marcan las leyes ante los diversos delitos, lo que al delincuente le preocupa es que la policía proceda eficientemente en sus actividades, o sea, que en éste tema al malhechor lo que le crispa los nervios, sobre todo, es ser detenido con pruebas que lo definan como ejecutor del delito, no tanto el nivel de castigo que para ese tipo de delito pudieran marcar las leyes, sobre lo cual con notable frecuencia no tienen clara información al respecto y, ni les interesa.



Es más, muchos son los malhechores que no están ni siquiera informados del nivel de sanción penal que podrían recibir por parte de los tribunales, pero lo que sí les preocupa es el ser descubiertos como participantes de un delito, porque ello los coloca en mayor riesgo de ser capturados por las autoridades policiacas, esa constituye su primordial preocupación, aparecer en una lista de “los más buscados”, dónde las autoridades exhiban su rostros y ello, los pudiera convertir en foco de atención.



El tema en referencia lo abordamos derivado a que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, intenta con el respaldo del Congreso del Estado, endurecer las penas en ramos delictivos ya frecuentes como el de extorsión, despojo, robo y ultrajes a la autoridad, referencia que es apropiada primordialmente por la recurrencia de las mismas y, porque al final del día, constituyen parte de los problemas que tienden a crecer entre el colectivo veracruzano y, con mayor o menor grado, en otros núcleos de connacionales de diversos puntos del país.



Violencia, más economía disminuida, son escenarios que sumados a la pandemia, constituyen los actuales retos que se afrontan singularmente en México, territorio donde la sensación de seguridad ha decrecido hacia renglones preocupantes, al tiempo que llevamos más de un año afrontando una pandemia que, de paso, ha lastimado severamente al sector económico, lo que al final del día golpea los ámbitos laborales, mezcla de escenarios que en cualquier colectivo social influyen agudamente en el decrecimiento de la calidad vida.



Y en tales escenarios virulentos que del gobierno reclaman acciones y modificaciones emergentes, como lo es el endurecer en los espacios legales los programas contra la delincuencia, pareciera que hoy se empieza a despejar en círculos oficiales, concluyendo que la práctica de “Abrazos no Balazos” no es la aconsejable, por lo que ya se vislumbran en tierras jarochas, la evaluación para dotar a las leyes veracruzanas de mayor rigor en torno a las actividades delictivas, reformas a leyes que obviamente serán presentadas al Congreso del Estado, dónde de acuerdo a las “pesas y medidas” que privan entre los legisladores estatales, ya se podría adelantar que dichas propuestas “podrían” ser aprobadas.



Ahora bien, nunca olvidemos que, en los ámbitos del Palacio del Estado, las leyes “solitarias” son útiles si van acompañadas (en este caso) de cuerpos de seguridad debidamente capacitados y equipados, tanto para investigar como para capturar a los implicados en hechos delictivos, escenario que no es nuevo y que, desde tiempo atrás, ha representado un talón de Aquiles en tierras de Veracruz.



Erradicar la Pandemia de la violencia, cuya vacuna no sólo requiere sistemas de seguridad y judiciales aplicados, sino de igual manera de mayores y mejores plazas laborales, lo que conlleva atracción de inversionistas y mayor capacitación laboral, lo que sumado a policías eficientes, jueces apegados a la legalidad y tierras destinadas para el desarrollo industrial, refieren parte de lo que de manera esencial se requiere impulsar en el actual tercer año del régimen Federal, así como del que marca directrices en las tierras veracruzanas... Pronto veremos cuáles habrán de ser los logros.



Lo que se lee



Hoy es el “Día Internacional de la Mujer”... Siempre me he preguntado si se requiere de un día especial para dimensionar la grandeza del ser humano, en cualquiera de las razas sobre la faz de la tierra, pero cuando nuestro entorno nos refleja con claridad los crímenes y abusos que se cometen en contra de mujeres en el mundo entero, obligadamente concluyes que, el “Día Internacional de la Mujer” constituye más bien un recordatorio doliente, de haber convertido a quienes son progenitoras de nuestra propia existencia (milagro de vida de rangos divinos) en esclavas de la mayor opresión que se registra en el colectivo social, tal como lo es el sometimiento de la mujer en ámbitos de explotación, incluyendo el comercio de giros degradantes que prostituyen y denigran a la sociedad.



Hoy debemos elevar la mirada hacia el esplendor del cielo y, recordar que no existe ser humano más valioso sobre la tierra que las mujeres de todo el mundo, sean de donde fuese, porque constituyen el templo de nuestros propios orígenes y la sagrada prolongación de nuestra especie... Pero a más de ello, constituyen el pilar de nuestra ascendencia y de nuestra decencia... Abrazo a todas las mujeres que me brindan el honor de leer este espacio... Ellas siempre han sido más que nosotros los hombres.



Lo que se ve



El programa de vacunación para protegerse de los mortales efectos pandémicos en el Estado de Veracruz, se inicia esta semana en tierras veracruzanas como lo son los municipios de Xalapa y Veracruz, que son símbolos de la entidad y que por lo mismo atraen más reflectores que otras regiones como Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Papantla o Poza Rica, referencia que por sí misma habla de aquella tradicional tonada de que “los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán”...



Así, ya habituados en las provincianas regiones jarochas, habrá que seguir muy pendientes y aplicados sobre la autoprotección, para que semanas o meses después que se cumplan los programas de vacunación en Xalapa y Veracruz, los vacunadores decidan dirigir la mirada a otros municipios que no tienen los reflectores como centros de poder y de atracción sociopolítica.



Lo que se oye



No es ninguna novedad ni en México, ni en el mundo, más bien constituyen escenarios que, por sí mismos, refieren que las autoridades civiles municipales se saben indefensas ante grupos ilegales de poder, lo que refiere un problema real...



Ni en las propias instancias gubernamentales, se advierte plena confianza en la eficacia de los espacios de Seguridad Pública, hecho que por lógica abre tendencias que otorgan curso en funcionarios públicos, hacia el temor de no disponer de un sistema de protección que garantice su seguridad y la de su familia, punto de quiebre que obviamente origina en autoridades municipales, el no involucrarse en acciones vinculadas con asuntos “delicados” relativas al restablecimiento de la seguridad y disolución de grupos delictivos, temas que de hecho se dejan en manos de las instancias federales.



Eso es todo por hoy e inicie usted una excelente semana, gracias por su atención.