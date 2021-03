8M: nada qué celebrar

Este lunes 8 de marzo, fecha en que mundialmente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en Veracruz –segundo estado con mayor número de feminicidios en el país– no hay mucho qué celebrar.



Tampoco en todo México, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que a 14 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ninguna de las 32 entidades federativas ha reunido los elementos básicos para considerar que podía implementar una política que le permitiera prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.



El máximo órgano fiscalizador evaluó la implementación de la política nacional en la materia durante la década 2010-2019, y concluyó que, de continuar en las mismas condiciones, seguirán creciendo los feminicidios en el país.



De acuerdo con las cifras oficiales del periodo 2016-2019 (en 2015 inició formalmente la estadística en la materia), estos crímenes de género se incrementaron a un ritmo de 14.2 por ciento en promedio anual. En los últimos tres años pasaron de 914 en 2018 a 968 en 2019 y 969 en 2020. Y, en enero pasado, Veracruz registró 6 nuevos casos, sólo superado por Estado de México, con 12.



La ASF estimó que en 2030 los feminicidios tendrían una tasa media de crecimiento anual de 9 por ciento.



De prevalecer las mismas condiciones del periodo anterior a nivel nacional, persistirá el riesgo de que la violencia contra la mujer incremente en su expresión más extrema, incluso en su grado más extremo, alertó la ASF, en cuya evaluación, publicada como parte del informe general de la Cuenta Pública 2019, encontró que si bien el problema de la violencia contra las mujeres ha sido definido de forma correcta por los gobiernos, no ha sido cuantificado de manera adecuada.



Además, si bien los diseños de la política para atender y sancionar la violencia contra las mujeres atienden algunas de las causas del problema, no fueron consistentes entre sí, sobre todo en cuanto a lograr una atención multidisciplinaria y coordinada, lo que ocasionó que la implementación de la política fuera desarticulada.



La ASF señaló también que entre 2010-2019 no se logró que las acciones en los ejes de la política se realizaran de manera coordinada; tampoco se concretó la consolidación del Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento de los Individuos y de la Sociedad contra las Mujeres, del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, que permitieran conocer el grado de avance en la atención del problema.



Según la ASF, en 2019 la política pública en la materia se vio limitada para atender este problema público, ya que en ninguna de las 32 entidades federativas se logró establecer los elementos base para generar a nivel local las condiciones mínimas para contribuir a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.



REPUDIAN A REGIDOR



Osbaldo Martínez Gámez es el regidor décimo tercero del Ayuntamiento de Xalapa pero reside en el fraccionamiento Morada del Quetzal, ubicado en el vecino municipio de Emiliano Zapata, por lo que ahora nos dicen que anda muy entusiasmado en ser representante popular en aquella municipalidad por otros cuatro años más.



La regiduría xalapeña que ahora disfruta la ganó por Movimiento Ciudadano en la elección de 2017, sin embargo, antes del quinto mes de haber iniciado funciones como edil, en mayo de 2018, se declaró “independiente”.



Según ha trascendido, en el actual proceso electoral ya se sumó al partido Fuerza Social por México que en el estado dirige Eduardo “Tato” Vega Yunes, quien presuntamente le habría ofrecido la regiduría primera en la planilla zapateña, por lo que con más del 3 por ciento de los votos válidos que obtuvieran le garantizaría ser otra vez edil aunque pierdan los comicios.



Con este tipo de personajes la derrota de FSM está más que cantada. Y es que los vecinos de Martínez Gámez se quejan de que ya no lo soportan por sus frecuentes y escandalosas fiestas, en las que además del estridente ruido que perturba a los enfermos y no les deja conciliar el sueño, también les llega un insoportable olor muy parecido al de la mariguana.



SAYULA, DIPLOMACIA POLÍTICA



El viernes pasado tomó protesta como nuevo presidente municipal de Sayula de Alemán el joven ingeniero Flavio Muñoz Murrieta en sustitución de Fredy Ayala, quien buscará la diputación federal por el distrito electoral de Minatitlán.



Durante su discurso, Muñoz Murrieta destacó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fue su maestro, y describió al mandatario estatal como “un hombre honrado, de quien me consta su honestidad y entrega no de ahora, sino de hace muchos años a las causas justas en beneficio de los veracruzanos”.



De igual manera, al referirse a la magna obra del Corredor Transístmico que promueve el gobierno federal en esa región, Flavio Muñoz señaló que con ello Sayula de Alemán se encuentra en la ruta del cambio y la modernidad, porque esta obra –dijo– “está cada vez más cerca de cristalizarse gracias a la visión con rumbo y dirección de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.



Dichas palabras fueron bien recibidas entre los asistentes al auditorio que construyera el ex presidente Miguel Alemán Valdés, y que por más de 40 años se mantuvo en el abandono hasta que la actual administración municipal lo rehabilitó.



Sin duda, un acto de diplomacia política por parte del nuevo alcalde hacia el gobernador y el presidente de la República.



Por cierto, Flavio Muñoz informó que el municipio de Sayula de Alemán es de los principales productores de carne y de leche, ocupando, además, uno de los primeros sitios en hato ganadero con más de 60 mil reses comercializadas por año. Buen dato.