En el Día Internacional de la Mujer... en España, Francia, en América, en México...

1.- Pasó el ocho de marzo; manifestaciones de mujeres en las calles y avenidas de la ciudad de México y al caer la tarde, batallas contra el muro que se construyó alrededor del Palacio Nacional en las que volaron piedras y hubo heridas de los dos bandos según las partes informativas de fórmula noticias.



Hoy o mañana la claridad y transparencia informativa pondrá a cada quien en su lugar por la celebración del Día Internacional de la Mujer.



Y también en Xalapa se reunieron cientos [o miles¿?] de mujeres por la misma celebración.



Hoy van las Brujas del Mar a manifestarse sobre tema...



2.- El Secretario de Salud del estado debe ser claro en sus informaciones oficiales a los medios, en relación a las jornadas de vacunación en el estado a las personas de la tercera edad, contra el Covid-19. No basta el balbuceo ante los micrófonos. La secretaría debe informar con veracidad para evitar malos entendidos, sobre todo si como decía, hoy comienzan las jornadas en el puerto de Veracruz.



Especificar lugares y horarios aclararía todo.



Y por lo que a Xalapa se refiere, precisar que días y en qué lugares se establecerán los centros de vacunación.



Se ha dicho que los adultos [mayores y menores] de más de 60, de 70 y de 80 o más, sólo estarán obligados a demostrar su edad y su lugar de residencia [con un recibo de luz, agua, teléfono] y demostrar su CURP con una simple copia que contenga su nombre.



¿Será esto muy difícil?



3.- Con la abstención del PRI, las Comisiones Unidas de Justicia y la de Estudios Legislativos, Segunda, [Cámara de Senadores [as]] aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), así como modificaciones a 61 ordenamientos secundarios.



La oposición PAN, PRI, MC afirmó que, en lo particular, esta ley es un retroceso en materia de derechos humanos porque se deja fuera a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, con el argumento de que estar en esos mecanismos vulnera su autonomía e independencia.



La senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo, en la reunión a distancia: “En el PRI consideramos que algo de lo más preocupante del dictamen es que se retire a la Fiscalía de la mayoría de los sistemas relacionados con la investigación de violaciones a derechos humanos, destacablemente al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con un argumento formal que no nos convence, que creemos que implica un retroceso en la materia.



“Igualmente nos preocupa que se retira a la institución de los mecanismos interinstitucionales para atender trata de personas, a víctimas de esos delitos y todo lo que tiene relación con el Sistema de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.



El panista Damián Zepeda, expuso en la reunión a distancia: “No estamos de acuerdo en que la Fiscalía General de la República quiera salir del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, no estamos de acuerdo en que la Fiscalía General de la República quiera salir del Sistema en materia de Violencia contra la Mujer y no estamos de acuerdo en que la Fiscalía vaya a salir o quiera salir del tema del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Nosotros no compartimos que hay una violación a la autonomía e independencia de la Fiscalía por participar en el Sistema Nacional”.



Los opositores cuestionaron también que la nueva legislación elimine la Unidad de Género de la FGR, en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres. Además, de que no hay contrapesos institucionales y sí una concentración excesiva de facultades en el fiscal general de la República y una mayor discrecionalidad.



Incluso dos senadoras de Morena, Jesusa Rodríguez y María Mercedes González, votaron abstención hasta que se tenga una redacción que atienda las voces de víctimas y colectivos de derechos humanos en lo que se refiere a la participación de la FGR en los temas de derechos humanos.



Según el dictamen “...el Ministerio Público ejercerá sus funciones con independencia y autonomía, libre de cualquier coacción. La elección del fiscal será por terna, en la que el presidente de la República hará propuestas de ambos géneros y el Senado hará la designación.



El fiscal sólo podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal; Podrá renunciar al cargo, pero el Senado tendrá que calificar la gravedad para que ésta proceda o no...”



El titular de la FGR presentará al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, un informe público anual sobre avances y resultados de su gestión.