La vacuna del voto

No podemos negar que el entusiasmo nos embarga al saber que a Xalapa ha llegado la vacuna del Covid-19, que por gracia del Señor (AMLO) nos la aplicarán a los vetarros mayores de sesenta años con lo que nuestra presencia en esta tierra podrá prolongarse un tiempecito más.Llega la esperanza de vida tras un año de angustias, de ataques de ansiedad, de dolorosa pérdida de seres queridos que no aguantaron tanto tiempo, de confinamiento obligado a cambio de más vida, de bajar la cortina del changarro porque no es posible continuar exponiéndose al contagio, o porque simplemente la clientela desapareció.Tras un año en el que perdimos el empleo y a vivir de la limosna; de padecer cualquier cantidad de enfermedades que se curaron solitas o de medicamentos baratos que nos recomendaron; de ver cómo protestaban los trabajadores de los hospitales donde se atiende enfermos de Covid que siguen careciendo de equipo, medicamentos e insumos para poder hacer la tarea con decoro, sin poder denunciar esas criminales anomalías por la amenaza de ser corridos de sus empleos.En fin, de tantas y tantas angustias que nos trajo esa maldición de pandemia que se ha llevado algo así como trecientos mil paisanos, gracias a las necedades de nuestras autoridades, por el pésimo manejo de las medidas para contener los contagios.Llegan las vacunas y resulta que la estructura del sistema de salud, por decreto presidencial lo destruyeron los del a 4T para dar paso a la transformación, al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con el que se desapareció el eficiente esquema de aplicación de vacunas que tan bien funcionaba. Pero además las leyendas urbanas que circulan sobre las vacunas contra el Covid son tan variadas y ofensivas que como mexicanos dan ganas de hacer muchas cosas en defensa de nuestra dignidad. Vimos al Canciller Marcelo Ebrard recibir, con toda solemnidad, una cajita conteniendo unas cuantas vacunas (las primeras) y resulta que fueron regaladas; luego de una semana de incertidumbre llegaron otras, al parecer también limosneadas y finalmente el gobierno de don Manuel López Obrador, decidió comprar otras para terminar de aplicarlas a los trabajadores del sector salud, a sus muchachos llamados Siervos de la Nación que no son otra cosa que operadores políticos de lo más ruin y corriente, más algunos maestros y se arrancaron con los bejucos de las zonas serranas. A ellos, según un video que circula en redes, los Siervos les dieron, además del piquete una despensita y la recomendación de que votaran en el próximo proceso electoral por los candidatos de Morena, además de adelantarles el pago de sus “apoyos” en el entendido de que si gana un candidato de otro partido, como son miembros de “la mafia del poder PRIAN” les quitaran despensas y apoyos.En Xalapa ya avisaron que quienes quieran vacunarse vayan a su CGC más cercano, que estarán en las colonias Rafael Lucio, Constituyentes, Fovissste, El Castillo, El Tronconal, Chiltoyac, Congregación 6 de Enero, El Naranjal, Arroyo Blanco, Plan de Ayala, Casa Blanca, Reforma, El Olmo, Las Minas y El Moral. Los que quieran mas hacia el centro de la ciudad, los “Fifís” lo sentimos mucho pero tienen que sufrir como todos los demás, ir a los centros mencionados, anotarse y a hacer cola.Además te hacen sentir que la mentada y anhelada vacuna, es producto de la generosidad que desborda nuestro señor Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador, el benefactor de los mexicanos, aunque el costo de las vacunas compradas hayan salido del erario, o sea las compramos nosotros.Por algo NO quiso el gobierno de la 4T permitir a los particulares que lo pidieron, adquirir vacunas y ponerlas a la venta para quien quisiera, en ochocientos pesitos la unidad: la mezquindad, la manipulación, el resentimiento social, los afanes de venganza contra una sociedad que no les hizo nada mas que elegirlos y empoderarlos, pero en fin... Voy a ver dónde madres me toca para formarme y pelear, como Jolopo, la vacuna que me toca y me pertenece. Por ahí nos vemos si un contagio no nos gana.Hay feministas que también tienen responsabilidad en la muerte de otras mujeres, no son únicamente los hombres los responsables de los feminicidios. Hay mujeres corruptas y perversas que se dicen ser “feministas” y que a cambio de dinero o favores se convierten en responsables -directa o indirectamente- de la muerte de otras mujeres. Tal es el caso de la muerte de la Mtra. Karina Liseth Herrera, quien murió a manos de su secuestrador, el cual meses antes había sido liberado por una corrupta y criminal mujer: la ex Juez de Palma Sola, Veracruz, Sandra Verónica Bonilla García - quien a cambio de una jugosa cantidad de dinero lo exoneró precisamente del delito de secuestro al haber privado de su libertad a un empresario de la zona centro del Estado- y quien ahora en su faceta de “docente” pretende cínicamente formar a las nuevas generaciones de Abogados, en materia de Derechos Humanos.Así las cosas.Familiares, amigos y conocidos del vigilante del IPAX, Víctor Trinidad Domínguez, quien el pasado día 5 de marzo fue detenido por el presunto doble homicidio de la ex alcaldesa Gladys Merlín y su hija Carla, iniciaron la recolección de firmas para pedir a la Fiscalía de Cosoleacaque su liberación y que no se cometa en contra de él una injusticia como a todas luces aparenta ser su caso.A través de una carta publicada en las redes sociales, señalan que el señor Víctor Trinidad Domínguez es inocente. Se trata –aseguran- de una persona dedicada a su trabajo, por lo que no debe pagar por un delito que no cometió donde lo están convirtiendo en un "Chivo Expiatorio" para intentar "resolver" desde la FGE tan lamentable hecho.Familiares hablan de un cúmulo de irregularidades cometidas en la detención de Víctor Trinidad Domínguez, así como que no tuvo acceso a un abogado de oficio y que sólo lo habían llevado a declarar como testigo cuando fue ilegalmente arrestado."Su arresto y juicio nos hace pensar que lo inculpan, pues él vigilaba el exterior de la casa y cuando ocurrió el delito estaba de guardia dando atención al asunto y llamando a sus superiores, solicitando la colaboración de las autoridades competentes, sin embargo ahora la Fiscalía de Cosoleacaque lo señala como encubridor, por lo que piden que no se cometa una injusticia en contra de él".En el escrito refieren que fue el día 5 de marzo que el señor Víctor Trinidad Domínguez fue arrestado alrededor de las 19:00 horas, siendo llevado a base de engaños por los elementos de la Policía Ministerial, quienes le dijeron que era por puro protocolo que tenía que declarar y así lo hizo, sin que le fuera proporcionado un abogado de oficio durante el proceso de investigación, además de que al terminar de declarar, fue nuevamente arrestado a la salida¿De plano no le dieron el derecho de asesoría legal a uno de los suyos? ¿Lo van a entregar nomás porque es el eslabón más débil y así “resolver” el doble asesinato? Al rato a ver si no salen con que le jodieron la vida a alguien nomás por salir del apuro como ha ocurrido en todos los casos anteriores que la Fiscal ha llevado.Una compañera con suficiente olfato periodístico, que no se traga eso de ir a hacerle el caldo gordo al gobierno en los shows que monta, se dedicó la mañana de ayer a tomar fotos de las “Marías”, ancianas más que respetables, quienes desde la madrugada llegan a Xalapa y se instalan en las banquetas para exhibir su mercancía: elotitos, chayotes, flor de calabaza, calabacitas, nopalitos, ramos de hoja santa y más, para su venta. Esas son las auténticas guerreras quienes sin importar su edad, que es de arriba de los setenta años, las inclemencias del tiempo y las condiciones en que están, trabajan en el piso para juntar unos centavitos y de esa manera sobreviven, no mamadas. Para ellas nuestro sincero homenaje.Escríbanos a [email protected]