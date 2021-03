Ya basta... Exigen mexicanas

*Spíndola... Alcalde orizabeño

*Quiebra de cines y desempleo

*La Violencia y los candidatos



Hace ya muchas décadas (para finales del siglo XVII) el filósofo francés François Poulain de la Barre, reconocido por aquellos días como un prestigiado hombre de letras y estudioso del comportamiento humano, escribió que “todo cuanto han escrito los hombres sobre las mujeres, debe de ser en un principio sospechoso, pues indudablemente son a un tiempo juez y parte...” Sobre tal referencia que para muchos es clave en torno a la vinculación entre mujer, esposa, madre, ama de casa y jornalera, así como empleada, profesionista, revolucionaria y severa luchadora social, escenarios que por sus propias dimensiones y complejidades, refieren su valiosa participación en la lucha de independencia y muy singularmente en la Revolución Mexicana, como sucede en todos los escenarios del mundo, en donde la mujer representa la posibilidad del triunfo o del fracaso y, ejemplo claro de ello en nuestro territorio es que el día de ayer, con todo el amurallamiento de espacios públicos, venciendo incluso los temores sobre los efectos pandémicos, la Capital de los Mexicanos “fue invadida” por mujeres de los rincones del territorio nacional, para insistir en un clamor que se convierte en reclamo del ya basta...



Y no sólo la voz de reclamo de las mujeres mexicanas se escuchó en la Capital del país y los municipios que la integran, sino que de igual manera se dejó sentir el “ya basta” en los diversos municipios de México, y ello generó escenarios inimaginables, tanto así que nunca en tiempos actuales habíamos contemplado los mexicanos al Palacio Nacional, ahora reacondicionado como domicilio del Presidente de la República y su familia, amurallado en sus entornos para contener (atrás de la raya) a mujeres mexicanas de todos los rincones del territorio nacional, en un nuevo reclamo de seguridad y desarrollo integral, una exigencia de equidad en la impartición de justicia y de freno ante la violencia en el territorio mexicano, contexto en el cual mucha de la sangre derramada es de mujeres mexicanas, incluyendo el patético escenario de niñas explotadas y sacrificadas en los espacios nacionales, donde el crimen refiere nuestros notables índices de incompetencia, ineficacia e irresponsabilidad.



La respuesta de la casa presidencial, hasta el momento de escribir éstas líneas, fue la de bloquear al palacio “para evitar daños” y ahora sí, vaya que se contemplaron uniformados frenando los ímpetus, los que poco se ven en las carreteras y en las ciudades, copadas cotidianamente por hechos delictivos, mismos que en muy escasas ocasiones son esclarecidos y, consecuentemente, sancionados conforme a las leyes que nos rigen a los mexicanos.



Pero está claro que el no esclarecimiento de una creciente lista de feminicidios, al igual que de atentados diversos contra mujeres incluyendo violaciones y explotación de rangos laborales o sexuales, conforman voluminosos expedientes (o acaso ya ni existen) que se han quedado en el olvido, incluyendo a muchos de ellos con señalamientos claros y contundentes, lo que obviamente incentiva la furia de las mujeres mexicanas que origina estallidos de reclamos, que fueron captados y transmitidos por todo el mundo, lo que en nada beneficia la imagen de nuestro país.



Pero nadie puede ni debe silenciar la denuncia y el reclamo válido de nuestras mujeres, a las que el trovador les canta y el poeta les escribe emotivos versos, pero que en México viven la angustia del abuso e incluso la desaparición o el asesinato, sin que los escenarios se “transformen” y, por el contrario, políticos involucrados en señalamientos sobre tales hechos, persisten en el rejuego del servicio público, porque “están limpios de toda culpa”...



Bien lo refería Amin Maalouf, en el escrito sobre “Los Desorientados”: “La impunidad es, desde mi punto de vista, tan perversa como la injusticia; a decir verdad, son las dos caras de la misma moneda”.



Lo cierto, lo real e incuestionable, es que las mexicanas ante tanta desatención a sus reclamos, reflejan irritación y ya no guardan silencio ante los notorios gestos despreciativos hacia sus demandas, hechos que con todo el inapropiado clima y las murallas de elementos de seguridad para contenerlas, no lograron evitar que se congregaran, prácticamente semiparalizando el tráfico vehicular en amplios espacios de la capital de los mexicanos, hechos que fueron captados por la prensa internacional y que, obviamente, de alguna forma originarán efectos en Gobiernos de países con los que tenemos relaciones.



Cabe referir que las protestas de mujeres mexicanas se advirtieron en todo el país (incluyendo tierras veracruzanas) señal clara que no todos los mexicanos coinciden con las acciones emprendidas en el actual régimen gubernamental.



Preocupante el panorama nacional ante las fricciones que se registran en su interior, obviamente con efectos negativos en el exterior.



Lo que se lee



Con 78 años de edad, pero marcado optimismo y orgullo de servirle a Orizaba, Don José Luís Spíndola Soler, asumió la Presidencia del Municipio de las Aguas Alegres, para suplir del 8 de marzo al 7 de julio del presente año, al ahora Alcalde con licencia Igor Rojí López, quien participará en las próximas elecciones como candidato a diputado federal de los orizabeños.



El hecho incuestionablemente es contemplado con simpatías por un sector de la población, dado el prestigio personal que se ha labrado el hoy alcalde de una de las ciudades de mayor prosperidad en tierras veracruzanas, como lo es Orizaba: “La ciudad de las aguas alegres” que muchos aún la identifican como “Pluviosilla”... La interrogante es: ¿Regresará Igor Rojí a la alcaldía?



Lo que se ve



Tienen toda la razón quienes escriben que el cierre (por quiebra) de la cadena de cines propiedad de empresarios mexicanos, identificada como CINEMEX, representa un duro golpe para la economía en lo general y, obviamente para 45 mil familias mexicanas que pierden sus ingresos, porque ese es el número de trabajadores que prestaban sus servicios en esta empresa, que ahora se han quedado sin una plaza laboral que tenían en firme, pero a más de ello, esto se registra cuando en el país no existen fuentes laborables disponibles, por el contrario, también se encuentran o estancadas o próximas al punto de quiebra, panorama cuyas dimensiones no se habían afrontado por ninguna de las generaciones actuales de mexicanos.



El hecho dimensionado con toda claridad, así como evaluando nuestro real entorno, apunta no como el fin de los negativos efectos económicos colaterales a la pandemia, sino que mucho nos falta por andar para erradicar la amenaza contra la salud, máxime si a ello le agregamos el lento ritmo de vacunación...



Así las cosas, no estamos en posición de referir “borrón y cuenta nueva”, porque para ello mucho nos falta por andar.



Lo que se oye



La inseguridad innegable en el territorio nacional (en algunas regiones menos que en otras) ha encendido la luz de alerta en los ámbitos estatales, obviamente incluyendo al estado de Veracruz, ello derivado de los atentados y crímenes que se han cometido, teniendo como objetivo el asesinar a determinados aspirantes a cargos de elección popular.



Tal alerta empieza a registrar una tendencia que podría convertirse en nacional, lo que por razones lógicas invade de preocupación a los diversos gobernadores y alcaldes, quienes pudieran ser colocados en el ojo del huracán en torno a factibles atentados contra aspirantes a cargos de elección popular... Dirían nuestros ancestros “el horno jarocho no está para bollos”... Ahí la dejamos y gracias por la gentil atención.