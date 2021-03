Ahued: huachicol aduanero

Gente cercana al senador Ricardo Ahued Bardahuil comenta que el virtual candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa suele quejarse, muy en corto, de las circunstancias políticas tan adversas en las que deberá contender en la elección municipal de junio próximo, pues supuestamente aduce que deberá remar contra la mala calificación que los xalapeños dan a las administraciones del gobernador Cuitláhuac García y del munícipe saliente Hipólito Rodríguez Herrero, ambos de Morena.



¿Qué fue entonces lo que realmente obligó al ex alcalde ex priista a aceptar esta candidatura para este cargo de representación popular que siempre hizo evidente que no tenía interés en volver a ocupar? Como hasta la fecha todavía no lo ven muy convencido, entonces algunos suponen que habría sido presionado. ¿Con qué y por quién? Esa es la gran incógnita.



Quienes presumen de conocer el fondo del asunto, refieren que existe un expediente que data de su paso fugaz por la Administración General de Aduanas, donde Ahued sólo permaneció de junio de 2019 a abril de 2020.



Según se comenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Ricardo Ahued, con fama de hombre honesto, para frenar la millonaria sangría que el contrabando de combustible procedente de Texas ocasionaba en perjuicio de Pemex y que su antecesor Ricardo Peralta no había podido detener en los primeros seis meses que duró en el cargo.



Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Pemex, realizó un estudio denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, el cual le hizo llegar a López Obrador. Por este documento, el Presidente se enteró que por las Aduanas del norte del país ingresaban diariamente mil 700 pipas con combustible de contrabando, representando una evasión fiscal anual cercana a los 200 mil millones de pesos.



Pemex competía con un mercado ilegal que fácilmente podía bajar sus precios hasta 14 pesos por litro.



“En Pemex se considera una pérdida de participación de mercado cercana al 13 por ciento, pero en realidad esta podría ser de alrededor de 40 por ciento”, advertía el estudio, el cual establecía que “se le está negando el acceso a un mercado cercano a los 500 mil millones de pesos anuales, lo que sumado al resto de problemas financieros, fiscales y operativos, hacen del rescate a Pemex una tarea muy difícil”.



En cambio, para el crimen organizado, esta situación generaba un flujo cercano a los 20 mil millones de dólares, casi 400 mil millones de pesos.



El informe, elaborado con cifras oficiales de la Secretaría de Energía (SENER), que encabeza Rocío Nahle García –ex compañera de Ahued en el Senado y fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz–, especificaba que la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por el contrabando de gasolinas equivale a unos 310 millones 622 mil pesos diarios, y que la de IVA asciende a 192 millones 390 mil pesos al día.



“Esta desafortunada situación, que comienza durante el sexenio anterior (2014) ha persistido con todas sus tendencias durante el primer año de la actual administración”, establecía el reporte enviado al presidente López Obrador.



En marzo de 2019, todavía con Peralta como titular de la Administración General de Aduanas, fue decomisado apenas un convoy de 15 pipas y ocho tractocamiones que contenían 444 mil litros de combustible importado ilegalmente.



¿Con Ricardo Ahued cuántas decomisaron? ¿Por eso también su choque frontal con Raquel Buenrostro, la poderosa ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la que depende directamente la Administración General de Aduanas, y que, según ella misma ha revelado, le reporta personalmente todas las noches al Presidente cuánto es lo que recaudó fiscalmente durante el día?