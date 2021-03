... Por la simple y sencilla razón de que la ciudad de Veracruz es la primera de la entidad veracruzana en casos confirmados, defunciones y casos sospechosos de COVID 19, es que la Secretaría de Salud del gobierno de la república decidió iniciar allí y no en Xalapa, la vacunación de personas adultas, considerada como la población de más alto riesgo.Hasta el domingo siete de marzo, la Secretaría de Salud reportaba en el municipio de Veracruz 11 mil 406 casos confirmados de Coronavirus; mil 392 defunciones y mil 201 casos sospechosos, números por arriba de los que se reportaban para Xalapa, la segunda ciudad con más afectados; cuatro mil 380 casos confirmados; 692 defunciones y 762 casos sospechosos, casi la mitad de los del puerto jarocho.Por esa razón, insistimos, es que el gobierno federal decidió iniciar en el municipio de Veracruz y no en el de la capital del estado esta masiva vacunación, pues solo así se podrá detener el avance de este virus que ha provocado la muerte de cientos de personas.¿A qué viene esto amables lectores?, pues a la serie de comentarios que se generaron en la capital del estado de Veracruz, al tener que esperar a que lleguen más vacunas para los veracruzanos.No faltó quien argumentara que no era posible que primero se vacunara a los panistas del municipio de Veracruz y luego a los morenistas de la ciudad de Xalapa. Hágame favor.El COVID 19 no tiene distingos partidistas pues afecta a todos por igual, lo cual los “grillos”, como se les conoce a los politiqueros, pretenden ignorar reclamando primicia en la vacunación.No cabe duda que en hay de todo en la viña del señor.... Discusiones y controversias similares desató el que se amurallaran en la Ciudad de México el Palacio Nacional y otros monumentos históricos a propósito de las marchas que se organizaron el pasado lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer.Para unos la acción fue positiva y para otros, totalmente negativa pues de todos modos se dio la vandalización.Lo cierto es que este movimiento femenino es en sí, una auténtica transformación que está provocando el cambio y, sobre todo, la visibilización de la problemática que aqueja a las mujeres no de una ciudad, un estado, un país o un continente, sino de todo el mundo.Eso es lo importante, que la mujer está provocando la transformación en el tema del respeto y reconocimiento a las mujeres. Movimiento ciudadano auténtico. Allá los que no lo quieren entender.... El lunes pasado en el Día de la Mujer, los que circunstancialmente están a cargo de esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, promocionaron con gacetillas pagadas e incluso gigantescos gallardetes, que había varias mujeres en el gabinete estatal, para demostrar que el sector femenino es reconocido por la actual administración estatal.Pues bien, de acuerdo con la página oficial del gobierno del estado de Veracruz, http://www.veracruz.gob.mx/gabinete/ de los 17 integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno del estado, solo hay cinco mujeres, ni siquiera la mitad.Las mujeres que forman parte del gabinete estatal que preside Cuitláhuac García Jiménez son: Diana Aróstegui Carballo, titular de la Secretaría del Trabajo; María del Rocío Pérez Pérez, Secretaria de Medio Ambiente; Xóchitl Arbesú Lago secretaria de Turismo; Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil; Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la Contraloría General del Estado; Waltraud Martínez Olvera, titular de la Oficina del Programa de Gobierno.Según el Pitágoras casero, del actual gabinete legal y ampliado del gobierno del estado de Veracruz, solo el 29.4 por ciento son mujeres, el resto varones, por lo cual amables lectores, que no les digan, que no les cuenten.... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar