Y sí: Xalapa puede esperar con tal de que lleguen...

1.- Y claro que pueden. Que pueden irle informando a Sergio Hernández Hernández, por muy “arropado” que esté por sus correligionarios del PAN, que no es un candidato competitivo para la alcaldía de Xalapa y, en consecuencia, que deje el camino libre para alguien que sí pueda competir con posibilidades de triunfo, yendo a la cabeza de la tríada PAN-PRI-PRD.



Es comprensible que en el PAN quieran que Sergio vaya a la cabeza, pero insistir en ello es cómo YSQ diría: ponerle una pelota “boba” para que la oposición [Morena] a esa tríada, la “macaneé” hasta ponerla detrás de la barda.



Cosa de sentido común, y no otra cosa. Pero en fin, que la voluntad electoral se realice en la cabeza de sus compadres... Y que no vuelvan los corruptos, que los guindas también tienen, para dar y prestar...



2.- Y tecleando sobre lo mismo: Y como por decirlo de algún modo: Que en las candidaturas para municipales en que van solos, Marlon Ramírez Marín acate, sin chistar, lo que del centro le ordene Rob Alito, así sea que con ello, “entreguen la plaza” para satisfacer egos ajenos, de afanes caciquiles, y el PRI pierda oportunidades de recobrar viejos lauros.



Abra su bitácora Marlon, y allí anote lo que puede ser y no será, y certificada, envíesela de regalo a su presidente nacional.



Pero no; Rob Alito no se conforma con su diputación de regalo: Quiere más.



Que así sea...



3.- Las listas de candidatos locales plurinominales [prorrateadas debidamente en función de resultados generales], despiertan al gallo que todo priista lleva adentro: Resulta que todos quieren ir en la lista de protección y llegar al Congreso sin sobresalto alguno, sin darse cuenta, o a pesar de ello, que para que haya votos unis, debe haber candidatos permeables en los priistas y a la sociedad, no postulando paracaidistas con el único mérito de “haber nacido” en mi tierra y reclamar una posición.



Los electores ni aprueban ni votarán por arribistas de ocasión. Y los aspirante pluris pueden ayudar si su ubicación es esencial en el listado.



Los diputados federales quieren ser locales, y las esposas de los unis también quieren ser pluris.



El enredijo de querientes también debe ser depurado, si quieren avanzar más allá de sus edificios sedes.



Si no es así, entonces que sea como ellos quieran...