Se legalizará el consumo del Cannabis

“No se vale ser excluyente, ¿por qué

no le pusieron pendón a Ramos Alor?”

Yo

En lo particular simpatizamos con la despenalización del uso de la mariguana, y de todas las drogas, para lo que se quiera, porque ese producto ha sido motivo de sangrientas guerras entre bandas de narcotraficantes que se enriquecen de la venta clandestina de la yerba. Además, porque como en Chicago la prohibición del consumo del whisky generó violencia y muerte entre grupos que peleaban el control del tráfico, que cuando se legalizó, desapareció como por arte de magia, la lucha por el trasiego del whisky y con ello los sangrientos enfrentamientos entre bandas delictivas.El ex presidente Vicente Fox Quesada, panista, ha venido luchando por la legalización del consumo lúdico y medicinal de la mariguana, sosteniendo la hipótesis de que se trata de un producto que puede producir buenas ganancias para quienes se dediquen a su cultivo y venta, los campesinos, y no a las peligrosas bandas de narcotraficantes que se la pelean para venderla, a precio de oro, entre los consumidores de los Estados Unidos, forrados de suficientes dólares para comprarla.Y bueno pues parece que el tiempo le dio la razón a Vicente Fox porque el pasado lunes con 34 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones, las comisiones unidas de Justicia y de Salud de la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis con el fin de legalizar el uso lúdico de la mariguana.El grupo parlamentario de Morena votó a favor del proyecto, mientras el PAN y el PRI lo hicieron en contra, y MC, PRD y PT se abstuvieron.Las juntas directivas de las comisiones turnaron el dictamen a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para discutirlo y votarlo entre ayer y hoy.El proyecto prevé legalizar el uso lúdico de la marihuana y despenalizar la posesión de hasta 28 gramos para consumo personal (por algo se empieza), además de autorizar el cultivo de hasta seis plantas para autoconsumo o hasta ocho en caso de que en la vivienda resida más de un consumidor.Plantea asimismo dar marcha atrás a la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis y dejar al Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) como órgano rector de la cadena productiva y consumo de marihuana.Entre las nuevas facultades del Conadic estaría la de autorizar y revocar las licencias de producción, distribución, comercialización y venta final de la marihuana, e incluso la de limitar o prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a personas mayores de 18 años y menores de 25 como medida de protección a su salud.Con modificaciones de fondo y de forma a la minuta senatorial, el dictamen reconoce el derecho de las personas mayores de 18 años a consumir cannabis psicoactivo con fines recreativos, siempre y cuando el consumo se realice sin afectar a terceros, especialmente a menores de edad. Considera asimismo la posibilidad de constituir asociaciones de cannabis para cultivar y poseer hasta cuatro plantas por socio, sin exceder de 50 en total, para consumo con fines lúdicos y volvemos a insistir, por algo se empieza.El argumento de que la despenalización de la droga traerá consigo más consumo entre los mexicanos, es relativo. Si en un hogar se enseña las ventajas y desventajas de consumir drogas, no pasa nada, es como el alcohol y el cigarro. En cambio, la desaparición de las bandas de narcotraficantes, es un auténtico sueño, el problema es que los enormes beneficios que deja el consumo clandestino de estos productos permea hasta las más altas esferas del gobierno, por eso se oponen a legalizarlas.Ayer hablamos en este espacio con mucho entusiasmo, e información que se nos filtró, del arribo a Xalapa de la esperada vacuna contra el Covid-19 que supuestamente estaría aplicándose a la voz de ¡ya!, entre personas mayores a los sesenta años y como nosotros tenemos más de ¡setenta!, pues nos anima más de la cuenta que se hable en círculos oficiales de que ya llegó luego de un año de confinamiento, de estar padeciendo la muerte por Covid de muchos conocidos, amigos y familiares, teniendo la esperanza de librarla... y nos falló.Pero vean porque la desconfianza en nuestras autoridades para estos menesteres de la salud, la educación, la seguridad y todo lo que tenga que ver con los asuntos públicos. Lo que pasa es que no saben y lo demuestran a cada rato.Y miren si no tenemos razón: al revelar que ayer fueron recibidas en Nuevo León miles de vacunas echadas a perder que tuvieron que ser regresadas, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos, dijo que también hay reportes de dosis en mal estado que han llegado a otras entidades como Tamaulipas, Jalisco y Michoacán.En la conferencia de prensa diaria sobre la actualización de los casos de coronavirus en la entidad, el funcionario precisó que el domingo llegó a la entidad un nuevo cargamento de 33 mil 480 dosis del laboratorio chino Sinovac Biotech, en el que detectaron 4 mil 680 que venían con una temperatura inadecuada que las hacían inútiles, y que debieron ser regresadas.“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Obviamente fue mi gente a supervisar. Tomamos la temperatura donde venían las vacunas y deben estar entre 2 y 8 grados, pero estaban en 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, explicó el funcionario médico.Dijo que, sobre el mal estado de estas vacunas, que iban a ser aplicadas en municipios del norte de la entidad, ya presentó el reporte al coordinador del plan de vacunación en la entidad, General Juan Manuel Martínez Pérez, a la delegada del Gobierno Federal, Judith Díaz y a la Secretaría de Salud Federal.“Les dije: no vamos a poner vacunas a los nuevoeloneses que pongan en riesgo su salud y las vamos a regresar. Es lo correcto, es mi obligación y mi deber cuidar la salud de ustedes. Venían en mal estado porque no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuados”, señaló.De igual manera, dijo que otros estados de la República han enfrentado, con anterioridad, un problema similar, por el mal manejo de este material que requiere almacenamiento riguroso. “Sí, esto se está presentando en otros estados del país con vacunas echadas a perder, y lo digo así para que me entiendan más claro, es un dicho coloquial. Otros estados, como Tamaulipas, tuvo otro problema igual. También Jalisco y Michoacán. No hay vacunas en nuestro país y que se nos echen a perder, porque no las cuidamos bien, no lo veo bien”... Como dice el dicho “éramos muchos y parió la abuela”.No saben el gusto que nos da la rudeza del gobierno de Cuitláhuac García. Que bueno que haya inhabilitado a unos veinte ex funcionarios yunistas y duartistas, para que pronto no vuelvan a ocupar cargos públicos por corruptos. Obviamente ellos, los sancionados, se irán unos dos o tres años a disfrutar de sus miles de millones robados al erario en paraísos turísticos, a manera de castigo por uñas largas... ¿Y los no sancionados que se llevaron miles de millones?Escríbanos a [email protected]