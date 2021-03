¿No que no Deantes?

“El periodista Marco Olvera califica

Otro sexoservidor

Hace poco más de un año el señor Gabriel Deantes Ramos, envió al portal informativo alcalorpolítico.com, una extensa carta y algunos documentos, misiva en la que supuestamente aclaraba su situación de honestidad frente a la sociedad. En la carta se quejaba de que habíamos puesto en entredicho en este espacio su honorabilidad publicando las cantidades millonarias sustraídas del erario de las que Deantes dispuso cometiendo delitos como el de desvío de recursos, por lo que se convirtió en delincuente de la banda de los Duarte.Muy digno el señor exigió una aclaración y que nos retractáramos de nuestros dichos. Como parte de la denuncia hecha en APUNTES se basaba en información proporcionada verbalmente por personas que se percataron de los robos que estaba cometiendo Deantes de dinero público, preferimos tomar el camino más corto; retractarnos a fin de evitar la demanda penal que ya tenía preparada el tamaulipeco en nuestra contra por los delitos de difamación y calumnias, que ponían en entredicho su acrisolada “honorabilidad”.Y vea usted amable lector, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito giró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario Gabriel Deantes Ramos, por su participación en el delito de desvío de recursos federales durante la administración estatal priista de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016). De acuerdo con el expediente 1/2020, la orden de aprehensión fue liberada con base a las investigaciones que estuvieron a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), que tras recabar indicios suficientes solicitó al juzgado de distrito proceder en contra del investigado.Durante octubre de 2016, Deantes Ramos solicitó un juicio de amparo para pedir que se suspendiera cualquier acción legal en su contra, pues desde ese entonces se le señalaba de presunto enriquecimiento ilícito y era investigado con base en la causa penal 220/2016, de acuerdo con los antecedentes.El recurso fue admitido por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Veracruz el 18 de noviembre de ese año (2016), por lo que se ordenó la suspensión provisional solicitada por el entonces funcionario priista. Además, durante 2019, la FGR lo investigó por presunto desvío de 891 millones de pesos de recursos federales.Sin embargo, en esta ocasión, el Juzgado Decimoséptimo de Distrito es el que ordenó su aprehensión por la presunta comisión de delitos federales, con base en otra causa penal. La solicitud en su contra se habría realizado el pasado 21 de febrero.Gabriel Deantes Ramos es señalado como uno de los principales operadores del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Entre sus cargos en esa administración fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); subsecretario de Finanzas y como Secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad.A que don Gabriel Deantes Ramos, el pillo siete suelas que se molestó porque se lo dijimos públicamente en este espacio que hoy, con la orden de aprehensión que le giraron demostramos que aquí no se difama a nadie, se denuncia a quien en el ejercicio de la función pública roba.Representes de los comités nacionales de los partidos PRI-PAN-PRD, que integran la alianza «Va por México», aseguraron que la unión de fuerzas políticas en Veracruz busca un contrapeso en las cámaras alta y baja ante el mal gobierno de Morena a nivel nacional y estatal.En rueda de prensa, el delegado político nacional del PRD, Luis Espinoza Cházaro, señaló que la alianza competirá por 219 distritos federales, de los que 20 corresponden a Veracruz. Afirmó que para los tres partidos, Veracruz es el estado peor gobernado del país, ocupando el segundo lugar nacional en feminicidios y con cuatro participantes en el proceso electoral asesinados.«El partido en el gobierno piensa que puede hacer y deshacer sin contrapeso y por eso lleva a los candidatos que tiene (…) Sí, contrincantes históricos nos reunimos porque el tamaño del problema es del tamaño de la solución que el país requiere, quién hoy gobierna nos está llevando al precipicio y requiere un contrapeso institucional».Por su parte, Rubén Moreira Valdez, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dejó ver que las puertas están abiertas para alianzas en las elecciones a gobernador en Veracruz y hasta las presidenciales.Subrayó el peligro que es en Veracruz ser candidato y criticó la respuesta del gobierno estatal al usar la salida falsa de “investigar a quienes fallecieron». Es increíble que no sepan organizar una estrategia de información que permita a los veracruzanos saber con certeza qué día, y en qué lugar, les toca vacunarse. El desmadre que se traen es por su ineficacia y total desconocimiento de lo que es difundir las tareas del gobierno.