Crímenes politizados

El caso de la ex diputada y ex alcaldesa priista de Cosoleacaque, Gladys Merlín, y su hija Carla Enríquez –ambas asesinadas en el interior de su residencia a mediados de febrero–, fue abordado este miércoles en su conferencia mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.



Al explicar que suele hablar de manera permanente con los gobernadores de los estados para que atiendan los casos de feminicidios y que a la vez su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace lo propio con las Fiscalías estatales, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que los crímenes de las Merlín van a ser esclarecidos.



López Obrador refirió que “ellas se dedicaban a la actividad económica, pero también a la política; y ya estamos en la investigación y se va a aclarar, es más, ya hay detenidos. Y no hay influyentismo que valga”, advirtió.



El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, le respondió de inmediato a través de su cuenta de Twitter: “Con respecto a lo informado por el presidente @lopezobrador_ sobre el posible esclarecimiento del asesinato de nuestras compañeras #Carla y #Gladys, el @PRIVeracruz_ se mantiene en la exigencia de que la investigación lleve a sentencias judiciales y no a una falsa expectativa”.



La reacción del dirigente del partido tricolor es entendible, pues hace casi un mes, el lunes 15 de febrero, en conferencia de prensa el gobernador Cuitláhuac García responsabilizó de estos crímenes a los cacicazgos que –dijo– quieren enrarecer el proceso electoral, afirmando que fueron solapados por anteriores administraciones estatales.



“En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que sabe perfectamente qué está pasando (...) No vamos a permitir que cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior se mantengan haciendo estos homicidios. Este gobierno ya no lo permite ni pacta con ellos, se confundieron”, afirmó el mandatario estatal de Morena en presunta alusión al munícipe priista Cirilo Vázquez Parissi y a su hermano Ponciano, que pretende sucederlo en la alcaldía.



No obstante, García Jiménez dijo que en este caso la Fiscalía General del Estado seguía dos líneas de investigación, asegurando tener plena confianza en sus pesquisas.



“Mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos con impunidad; que no se confundan, ya no están con los que podían pactar impunidad, ya se fueron, que quede claro: este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral”, reiteró.



El diputado federal Héctor Yunes, del PRI, le respondió entonces por Twitter que “si tiene alguna información sobre los responsables del doble homicidio de Gladys y Carlita que la aporte a la FGE y no politice este penoso caso”.



Por otra parte, a través de una carta, familiares, amigos y conocidos del vigilante del IPAX Víctor Trinidad Domínguez, detenido el sábado anterior por su presunta implicación en estos crímenes, exigieron a la Fiscalía estatal su liberación y que no intente usarlo como “chivo expiatorio”.



BINGEN: REGRESO SIN GLORIA



Mediante un oficio con fecha de finales de febrero –pero sellado este miércoles 10 de marzo– que hizo llegar a las oficinas de la presidenta de la mesa directiva de la LXV Legislatura y de la Secretaría General del Congreso local, el diputado Bingen Rementería Molina, frustrado aspirante del PAN a la alcaldía porteña, solicitó su reincorporación como legislador por el XV Distrito Electoral (Veracruz II) .



A su vez, el diputado suplente Mayor C. D. Víctor Manuel de la Fuente Meléndez recibió el escrito de notificación emitido por la oficina de la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi.