Decisiones aplazadas sin justificación. Los golpes ya se dieron...

1.- Los partidos políticos, solos o en alianzas, guardan las armas para descubrir a quienes los representarán en el evento electoral que está en puerta.



Así, en Tuxpan José de Jesús Mancha Alarcón [que fue Síndico en la administración municipal que encabezó el exfidelista, exduartista, expriista, ahora presunto verde ecologista, Alberto Silva Ramos] será, sin duda, el panista que vaya a la cabeza de la planilla de los azules para “refrendar su dominio” en la administración tuxpeña, minado que está, desde dentro y desde fuera, el priismo que durante varias décadas gobernó en la Puerta de Oro de la Huasteca Veracruzana.



Al parecer, pareciera que hay decisión en “el priismo de cúpulas” , para despojar a los tricolores del poder municipal y en el Congreso del Estado, relacionado con la zona norte de Veracruz, y, salvo prueba en contrario, Marlon Ramírez Marín, gerente en el estado de los tricolores, no sólo acepta sin chistar las instrucciones de su jefe nacional, Rob Alito, sino que también se suma con beneplácito a la destrucción de las aspiraciones políticas de quienes, militantes sin poder, se resisten a conformarse con regidurías de relleno que para los “cacicones”, les da lo mismo un pedazo de poder que una Alcaldía. Se trata de estar adentro...



Ya pronto vendrá la realidad...



2.- En el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de este mes que corre, se publicó la reforma a Ley de la Industria Eléctrica. Es decir, referida a la reforma al sector eléctrico que impulsó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que aprobaron ambas cámaras del Congreso sin realizarle cambios o adiciones.



La reforma en cuestión otorga prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía al sistema, y deja, en segundo plano, a los productores particulares en esa industria.



Y más temprano que tarde, La empresa Parque Solar Orejana, ha promovido un juicio de amparo, iniciado en un escrito presentado el miércoles 10 de marzo.



En el juzgado en que se ha iniciado el litigio jurídico, determinó que esta suspensión general “...debe tener efectos generales, porque si sólo se da a la empresa que inició el amparo, podría tener una ventaja competitiva y ocasionar distorsiones en el mercado...”



Al decretarse esta medida cautelar, “...este juzgador adecúa los efectos a los de una hipotética sentencia protectora, la cual podría tener un efecto general, a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia, en una dimensión individual y colectiva”, se dice al explicar la medida precautoria.



La medida, dirigida a las autoridades sujetas al cumplimiento de la Ley de la Industria eléctrica, entre las que se encuentran la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, deberán abstenerse de ejecutar los preceptos reclamados, incluyendo los artículos transitorios del Decreto en cuestión, dice el juez que lleva el caso.



Las partes están citadas para una audiencia incidental a celebrarse el 18 de este mes, donde se definirá si se mantiene la suspensión provisional, o se revoca, en su caso.



3.- Sobre este asunto, se hace historia: La empresa Zuma Energía es dueña el parque fotovoltaico La Orejana en Hermosillo, Sonora, “...que cuenta con una capacidad de 162 MWp, suficiente para abastecer de energía renovable a más de 220 mil hogares [Se trata del Parque Fotovoltaico “La Orejana” instalado en la costa de Hermosillo y que es uno de los más grandes del país. [En él se invirtieron más de 131 millones de dólares de parte de la empresa Zuma Energía, una compañía mexicana con capital extranjero, con ayuda de la Banca Mexicana de Desarrollo].



El parque cuenta con una extensión de 338 hectáreas en las que se han instalado 5,567 seguidores y 55 inversores. Representa una inversión cercana a los 150 millones de dólares y producirá 353,466 MWh de energía renovable.



Andrew Katzew Corenstein, CEO de Zuma Energía, explicó que con la operación del parque fotovoltaico, se podrá mitigar 205 mil toneladas de bióxido de carbono (CO2) al año, en comparación con las emisiones de una planta convencional de generación térmica de la misma capacidad.



Explicó que Zuma Energía decidió invertir en Sonora, por ser el estado con mayor potencial de energía solar en el país. La empresa también construye una planta fotovoltaica de similar capacidad en Galeana, Chihuahua, además de que cuenta con 424 MW de capacidad de energía eólica en Tamaulipas y otros 50 MW en Oaxaca.



La Orejana inició su construcción en noviembre de 2017, después de haber sido uno de los proyectos ganadores de la segunda subasta de largo plazo. Cuenta con una inversión de 131 millones de dólares, resultado del financiamiento conjunto de Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional Financiera (Nafin), y el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank).



Durante la inauguración, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, afirmó “...que hay que darle una oportunidad a las energías renovables en forma responsable y ordenada. Expresó que la política energética en México “es distinta en esta nueva administración, pero esto no quiere decir reservada, retraída, comprimida, sino que distinta quiere decir orden, balance, producción, construcción equitativa”. Consideró que el estado de Sonora tendrá electricidad y gas suficiente para hacer transformación industrial...”



En el evento estuvo presente Jorge Vidal Ahumada, secretario estatal de Economía, en representación de la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, quien no asistió. Wp.