Implacables

En los últimos días fuimos informados por diversos medios de comunicación que el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Dirección General de Transporte, detuvo a dos conductores de los sistemas UBER e Indrive, a quienes puso a disposición de la autoridad correspondiente y sus unidades llevadas a un encierro o corralón, por supuesto, ante un inusual despliegue mediático para que se difundiera que la acción gubernamental es implacable contra aquellos prestadores de servicios de transporte de personas que operen a través de estas plataformas.Ello nos hizo recordar a un ex delegado de tránsito en el municipio de Veracruz, a Humberto "Polo" Troncoso Olivares, quien hizo famosa aquella frase de que "tu como que me cabuleas y yo como que te creo", que viene como anillo al dedo para abordar este tema de los UBER e Indrive que operan en la zona metropolitana Veracruz- Boca del Río- Medellín – Alvarado desde hace un buen tiempo.Por cierto, ante tan asombrosa hazaña de la Dirección General de Transporte del gobierno del estado de Veracruz, choferes de taxis de la conurbación Veracruz- Boca del Río, se agruparon el pasado fin de semana en el bulevar costero para hacer un reconocimiento a quienes ejercieron mano dura contra los de UBER e Indrive.Bien decía el "jefe Yayo", Angel Leodegario Gutiérrez Castellanos que cada quien ve lo que quiere ver, dicho esto porque dos conductores y el mismo número de unidades dedicadas al transporte de personas no hace la primavera, coloquialmente hablando.Dicho por los propios taxistas y concesionarios de este servicio, una verdadera hazaña de gobierno del estado de Veracruz y su Dirección General de Transporte, sería que detuvieran e inmovilizaran a los cientos de unidades piratas que operan en las grandes ciudades del territorio veracruzano, sobre todo – ojo- en Xalapa y la conurbación Veracruz- Boca del Río.En la capital del estado es tan exagerada la circulación de taxis piratas, que hará un par de semanas chocaron dos taxis, lo cual no tendría nada de raro, de no ser porque ambos tenían los mismos números económicos, e implicaba que una de esas unidades era clonada.Preguntamos por aquí y por allá, pero ninguno de los cuestionados recordó la última vez que el gobierno del estado de Veracruz realizó un operativo contra taxis piratas, cuyo número se desconoce realmente, pero que son muchos.Por cierto, en contra de los taxis piratas los taxistas que se oponen a UBER e Indrive no dicen nada, ni siquiera lo sugieren.... Vaya ejemplo el que están dando habitantes del municipio serrano de Tequila, quienes se unieron para reclamarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por cobros indebidos y exagerados.A usuarios que en sus domicilios no cuentan con televisión o refrigerador la CFE les cobra como si esos domicilios estuvieran todos climatizados, por lo cual los afectados han salido a manifestarse y exigir que les cobren por lo que realmente consumen.Los habitantes de Tequila Veracruz están poniendo el ejemplo de que si se puede reclamar a la supuesta empresa de case mundial.... Dice la conseja popular que los caprichos salen caros y ello podremos comprobarlo o no, el próximo domingo 6 de junio cuando los guerrerenses elijan a su gobernador.Por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, va de candidato el cuestionado Félix Salgado Macedonio, con todo el respaldo de su compadre Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha impuesto pese a todo y contra todos.Habrá que esperar al seis de junio, para comprobar si es cierto que los caprichos salen caros.