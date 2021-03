Libertad, esperanza, vida

“En política lo único cierto

es lo incierto”

Diego Fernández de Ceballos

[email protected]

Muchos son los sentimientos que se experimentan tras recibir la primera dosis de la vacuna anti Covid: libertad, esperanza de abandonar pronto el confinamiento y regresar a las costumbres de vida, de un año para atrás... en fin, vida.El gusto que reflejan en su rostro los vacunados equivale a un grito... ¡nos salvamos!Y es que las crisis de ansiedad que hemos padecido estos trágicos meses, nos han conducido a otras enfermedades, graves como la que se llevó a mi hermanita Enith. Por eso creemos que a los muertos por los contagios del Covid habría que sumar los de los efectos colaterales como los infartados, los que desarrollaron cáncer, las víctimas de la diabetes y todas las enfermedades que hemos padecido y que muchos no han aguantado, partiendo de este mundo con la esperanza de la llegada de la vacuna. Ese es el verdadero saldo de la pandemia en nuestro país.A quienes llegaron a la tortuosa meta: felicidades; a los que no, en paz descansen; a quienes han intervenido para que sea posible la aplicación de la ansiada vacuna, gracias y aseguir salvando vidas, faltan los adultos, los jóvenes y los adolescentes.Como dice el maestro Uriel Flores Aguayo, digno candidato a la alcaldía de Xalapa por el partido PODEMOS: debemos ejercer nuestro derecho a ser vacunados.Sin que viniera al caso, como coloquialmente se dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus mañaneras, de la semana anterior, que en el 2024 concluye su periodo y se retira, para él habrá finalizado su vida política, y como buen demócrata que es no pierde el tiempo pensando en una posible reelección. Asegura que él es partidario del principio de la no reelección.¿Alguien cree que López Obrador, con lo que ha demostrado hasta el momento no quiera reelegirse?, se pregunta el historiador y periodista Héctor Aguilar Camín, quien se responde y al mismo tiempo reta: “estoy convencido de lo que dice, del discurso que usa para referirse al tema, demasiado temprano, pero de ahí a que se le crea no, López Obrador es un mitómano profesional, claro que no se pronunciará o promoverá él mismo su reelección, pero apuesto lo que quieran que uno de sus cercanos, de sus gentes de confianza, como Marcelo, saldrá al escenario a pedirle al pueblo de México que se apoye la permanencia del Presidente en el poder para que pueda cumplir con ese gran proyecto de transformación de México que inició y debe terminar”.Esto de que AMLO se reelija debe entusiasmar mucho a los militantes de Morena y a sus seguidores, pero para que pase primero tiene que transitar por el sinuoso camino que se ha ido construyendo él mismo y que lo tiene al borde de perder, a la primera de cambio, en el primer proceso electoral que le toca enfrentar como presidente, la mayoría en el Congreso y con ello el poder; a decretazos no podrá gobernar el país. Lo mismo pasará en los estados, sobre todo en aquellos donde los gobernadores de Morena no han logrado demostrar capacidad, que todavía no se dan cuenta que les llegó el cargo gracias a la ola lopezobradorista o porque así convino a los intereses de los grupos priistas de poder y decidieron apoyar en su totalidad el proyecto de Morena.CINTHYA LOBATO CALDERÓN, presidenta del partido político Unidad Ciudadana (UC) y el Secretario General del mismo, FRANCISCO HERNÁNDEZ TORIZ, han logrado construir una estructura partidista muy competitiva en el estado. Unidad Ciudadana será de los cuatro partidos nuevos que el OPLE autorizó, el único que logre mantenerse en el terreno electoral gracias a la votación que obtendrán. ***** RAUL ARIAS LOVILLO es, de los aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, quien tiene el mejor perfil para realizar un buen trabajo en beneficio de la capital. Su experiencia dentro de la administración pública (dos veces rector), su amplia visión social y política, su conocimiento sobre la cultura en general y sus relaciones nacionales e internacionales, garantizan que Xalapa volverá a tener el prestigio de Atenas Veracruzana que tuvo, se convertirá en importante centro de actividades culturales de corte nacional e internacional y de estar (como hoy) en último lugar de las 32 capitales del país, recuperará el primero. ¿Básquet profesional y otros deportes?, los tendremos. ***** HAY ANGUSTIA en nuestro estado, una gran desesperación de parte del grupo en el poder, las intimidaciones y los amagos en contra de líderes que saben que participarán como oposición están a la orden del día. Órdenes de aprehensión, carpetas de investigación sobre delitos que se inventan, es la principal arma con la que luchan contra el adversario político que avanza gracias a la superioridad que poseen en términos de experiencia política, de operación electoral, de estructuras que traen desde hace mucho tiempo funcionando y que hoy desempolvan para usarlas el seis de julio. VICENTE FOX QUESADA, el primer panista que echó al PRI de Los Pinos, o de la Presidencia, acuñó una certera frase con la que combatió los programas sociales y la regadera de despensas, así como otros instrumentos para la compra del voto priista, él decía en un spot: toma lo que te dan, pero vota por el PAN, y hasta ahí llegó el tricolor con sus marrullerías. Esta vez pensamos que no habrá necesidad de mucho, el mismo López Obrador con sus decisiones, como la de imponer como candidato a su compadre “El violín primero” Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, con lo que humilla el movimiento feminista mexicano; con su modito de ejercer el poder insultando y sobajando a cuanto mexicano no está de acuerdo con sus caprichos, se ha echado a todos los grupos políticos, empresariales, sociales y religiosos encima, y contra eso no se puede hacer nada. Los tradicionales poderes fácticos se reagrupan y con eso es suficiente, México es de los mexicanos. **** MANUEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, delegado de los programas de Bienestar dice que se vacunará hasta el último día -cuando hayan pasado todos los xalapeños- hasta el lunes 22 para demostrar que hay vacunas para todos. "Me tocaría mañana domingo, soy xalapeño, tengo factores de riesgo, pero en principio mi hija me empuja mucho", pero él le está diciendo: "tengo que vacunarme en el rezago, cuando hayan pasado todos los xalapeños para demostrar que hay vacunas para todos". En el proceso de vacunación, el delegado de los programas de Bienestar calificó como de exitoso el programa de vacunación en Xalapa y si, todo transcurre sin problemas. ¡Diez! Para HUERTA por cumplidor.Cuando Miguel Ángel Yunes le llevó la lista de candidatos del PRI a las alcaldías, al Gobernador Patricio Chirinos para que las aprobara, y éste le cambió la propuesta de Veracruz imponiendo a Oscar Rodríguez, Yunes enfurecido tomó medidas para vengar la afrenta: nombró como coordinador de campaña de Oscar a Luis Sardiña “Coño Loco” y así hizo perder a Oscar la presidencia de Veracruz. Hoy Luis anda coordinando en Xalapa el asunto del Rey del Plástico y seguro repite el numerito. Escríbanos a [email protected]