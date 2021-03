El bosque en llamas

*Libertad y descalificación

*Vamos por 200 mil muertos

*Temerario reabrir escuelas



Siempre hemos cuestionado el por qué los cuerpos de Bomberos que prestan un servicio invalorable a toda la colectividad, no están integrados como parte sobresaliente de los gobiernos municipales, el que invariablemente sumara apoyos específicos, pero a la vez establecidos como una obligación, por parte de los respectivos gobiernos estatales e incluso de la administración federal...



Tales puntos de vista forman parte de un reclamo de amplios sectores de la población de todo el país, mismo que se reactiva cuando se registran hechos lamentables y dolientes, como el acontecido este fin de semana al cuerpo de Bomberos del municipio de Fortín de las Flores, quienes al retornar a su base trasladándose en una camioneta de batea doble cabina, aparentemente por una falla mecánica se precipitaron a un barranco, con el trágico resultado de un muerto y 10 heridos, algunos de ellos de gravedad.



La referencia es que la tragedia se registró por fallas mecánicas de la camioneta, unidad impropia para trasladar a más de cinco personas y los lesionados fueron 10, más un elemento del cuerpo de bomberos que perdió la vida, todos ellos habiendo prestado sus servicios como bomberos, para extinguir el fuego que consume la riqueza forestal en las faldas del pico de Orizaba.



El hecho por sí mismo refiere las condiciones inapropiadas y elevadamente riesgosas en las que “ya tradicionalmente” se trasladan y operan los elementos del cuerpo de Bomberos no sólo de Fortín (como es el caso que nos ocupa) sino de gran parte del Estado de Veracruz y, bien se podría decir de muchas partes del territorio nacional.



Es incomprensible que pese al transcurrir de los años y las décadas, las autoridades municipales, estatales y federales, no logren mancomunadamente diseñar una estrategia de rango legislativo y económico, que rescate a todos los cuerpos de bomberos de tierras mexicanas de las carencias por las que atraviesan (existen algunas excepciones) transformándolos en instituciones de rangos prioritarios, tanto presupuestalmente como desde el punto de vista estructural, así como lograr institucionalizar dichas corporaciones como entes prioritarios en su integración, como en sus remuneraciones salariales, equipos, capacitación e instalaciones.



Los cuerpos de auxilio de bomberos, como de la Cruz Roja, no deberían de estar supeditados a lo que el municipio les pudiera ofrecer, sino deberían de disponer de todo lo que requieren, incluyendo equipos, vehículos, así como lo salarial y la capacitación, que nos permitan a todos los mexicanos disponer de un cuerpo de auxilio, realmente eficiente y apropiado a las diversas circunstancias y escenarios, mismos que regularmente se presentan en los espacios que ellos habitualmente atienden.



México (me refiero a todo el país) debe de disponer de cuerpos de auxilio, como lo es el caso del cuerpo de Bomberos, realmente capacitados, así como apropiadamente equipados, para prestar con el menor riesgo posible el apoyo de emergencia que se le brinda a la población, no sólo en casos de incendios, sino de inundaciones, de sismos e incluso de accidentes diversos.



Los Bomberos como los integrantes de Seguridad Pública, deben ser cuerpos de elevada capacitación, que dispongan de los equipos apropiados para actuar con eficacia y mayores niveles de seguridad, con salarios adecuados y con clara convicción de servir a la colectividad, pero siempre disponiendo de los recursos técnicos que para ello se requiere.



La tragedia (porque la es) registrada en las faldas del Pico de Orizaba por el cuerpo de bomberos de Fortín, no es sino el resultado de la apasionada entrega e insuficiencia de vehículos y conductores, con lo que los riesgos obviamente decrecerían, disminuyendo el nivel de tragedias e incrementando los resultados positivos en las tareas de emergencia que se les encomienda.



Nuestro reconocimiento póstumo al bombero de Fortín que perdió la vida prestando servicio a la colectividad, sumando a ello méritos ciudadanos para todos los bomberos lesionados, tanto en el accidente en referencia, como en la lucha de apagafuegos en el amenazante incendio forestal.



Lo que se lee



Dicen acreditados como especialistas en el tema, que los otros virus que sacuden a México tanto como los espantosos coronavirus, lo son aquellos que “contaminan” los espacios de las redes sociales, que se han convertido en campo de cultivo para descalificar variadas acciones gubernamentales, encuadradas en los ámbitos de las neo-políticas identificadas como de corte “transformador”, proceso de “contaminación que se esparce” desgastando figuras gubernamentales, a quienes hoy más que nunca les debe de pesar el valioso concepto de la libre expresión, consagrada (por más que muchos se resistan) en los derechos que asisten a los mexicanos.



Y en verdad que llueven, relampaguean y truenan en las redes de Internet descalificaciones hacia posturas emanadas en los ámbitos gubernamentales del México actual, escenario que no registra antecedente igual en las últimas décadas, no sólo porque no existían los ámbitos cibernéticos que hoy portamos en el bolsillo, sino porque la sociedad cada día tiene más claro sus espacios de libertad de expresión a los que tiene derecho.



Lo que se ve



Lamentablemente en el transcurrir de esta semana (ojalá nos equivoquemos) se estará informando y registrando en el mundo entero, que México (nuestros país identificado universalmente por la alegría de su pueblo) rebaza oficialmente los 200 mil muertos como consecuencia del Covid-19, dato que desde la perspectiva porcentual nos coloca en niveles de liderazgo mortuorio en ámbitos internacionales, lo que obviamente representa una tragedia para millones de mexicanos, misma que no podrá ser borrada de nuestra historia, pero mucho menos del recuerdo de las familias dolientes por una real tragedia nacional.



Sí, porque por más que se pretenda otorgarle rangos en otro sentido, la muerte de tantos mexicanos como resultado de una espantosa pandemia, sobre la cual se perdió el control, que a la vez refiere deficiencia en el renglón de tecnología para la asistencia médica, constituye en parte los complejos retos tecnológicos y de apropiados espacios, a las que se enfrentaron los cuerpos médicos de distintos puntos del país, al igual que a la aplicación de medidas no del todo oportunas, para disminuir los riesgos de contagios.



El tema habrá de originar incluso hacia el futuro, agudos debates históricos en el marco del colectivo social mexicano y del mundo entero.



Lo que se oye



Quienes calculen que “muy pronto” se retornará en las escuelas al sistema de clases presenciales, pronto habrán de registrar “su error de cálculo” en tanto que ello, podría ser una vía incontrolable para que millones de alumnos asintomáticos, pudieran trasladar el virus no sólo hacia su hogar, sino en todos sus entornos por los que regularmente transitan, lo que pondría en elevado riesgo a millones de familias en el país.



Son muchos los especialistas en el mundo, que advierten que sólo con un alto porcentaje del pueblo vacunado (lo que en México demorará varios meses más) y una notoria disminución en el número de contagios, se podría pensar que bajo nuevas normas se reinicien las clases en los países del mundo entero, porque lo contrario podría resultar catastrófico... Confío en que Usted inicie hoy una próspera y saludable semana.