Se olvida Franco que ya no es nadie

“Las elecciones son

auténticas guerras”

Miguel Alemán Velasco

Estando “en la plenitud del pinche poder”, el perredista Rogelio Franco Castán, un mago $$$ para la negociación política, propinó una santa golpiza a quien era su esposaGuillermina Alvarado González, de quien vimos gráficas con sus ojos morados y golpes en distintas partes de la cara, pero como Rogelio era el achichincle de Miguel Ángel Yunes Linares, ocupando el cargo de Secretario de Gobierno, a la pobre señora ni la pelaron, y hoy que Franco ya no es nadie, dedicado al activismo político en favor del partido que Fidel Herrera le compró, el PRD, le reviven la denuncia penal que en su momento interpuso la señora Alvarado y sobres, en pesito al penal.En su momento en este espacio exigimos justicia para la señora, condenamos la impunidad de que gozaba Franco Castán pero predicamos en el desierto porque nadie nos peló, igual que lo hicieron con todos los periodistas que se sumaron a la causa de la golpeada.Pero como todo, el tiempo pasa, las cosas cambian y ese tipo de “detalles” se vuelven oro molido en tiempos preelectorales, sobre todo cuando hay nerviosismo e inseguridad para ganar mayoría en una elección: político que tenga pendientes con la justicia y se encuentre del otro lado del mostrador, mejor que tome las medidas pertinentes de lo contrario los expedientes se desempolvan y adelante. Como Rogelio y sus amigos (los Yunes del estero) no son improvisados y mucho menos nuevos en estos menesteres, seguramente a Franco le advirtieron que tramitara un amparo por si las dudas y lo hizo, por eso es que al tratar de cumplimentar los judiciales una orden de aprensión en contra del golpeador de mujeres, en la ciudad de Tuxpan donde tiene su domicilio, Rogelio desenfundó su documento creyendo que se lo iban a respetar lo que fue motivo suficiente para que le dieran una probadita de su propio chocolate; que le inventan un nuevo delito, el de ultrajes a la autoridad y a la batea.En opinión de los abogados el delito no procede porque la orden de aprehensión con la que intentaron detener a Franco era nula ante la existencia del amparo, pero como en la guerra y en el amor todo se vale, que le aplican la de “los carniceros de hoy serán las reses de mañana”. En estos momentos, aunque se violente la ley las cosas se hacen y punto, no existe poder humano que las haga retroceder, quien tiene el poder lo ejerce: ¿cuántas veces Miguel Ángel Yunes siendo Secretario de Gobierno y más cuando fue Gobernador, torció la ley para fregar a alguien o para tomar venganza contra sus adversarios?... muchas.Rogelio Franco Castán fue detenido la mañana del sábado 13 de marzo en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y llevado a las oficinas de la fiscalía general del estado (FGE) a declarar como presunto responsable de haber golpeado a su ex esposa, en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida bajo los efectos del Proceso Penal 57/2021, derivado de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021. De esta manera pierde la oportunidad de volver a ser diputado federal porque estaba en la lista de pluris del PRD y pasará cuando menos un par de años en la cárcel, así grite y patalee.Por supuesto lo de Franco nada que ver con las acusaciones penales que hay (dos exhibidas y tres escondidas) en contra del compadre de AMLO, Félix Salgado Macedonio, candidato confirmado de Morena al gobierno de Guerrero, quien violó jovencitas menores de edad, la última, según el expediente que circula, hasta gonorrea le pegó el señor. ¿Esos no son delitos que impidan la participación en un proceso electoral?... Dice el patrón que ¡No!, que él tiene otros datos.Y bueno en medio de la persecución política en contra de los opositores a Morena, como denunció el PRD, el gobierno del estado propone algo que hasta parece gracioso; un Acuerdo por la Democracia 2021 en el que participen todos los partidos políticos.Las reuniones para consolidar este proyecto inician este próximo lunes con las presidenta del Tribunal Superior de Justicia Magda Isabel Inés Romero Cruz y del Congreso local Adriana Paola Linares Capitanachi, dejando abierta la puerta para los partidos políticos. ¿A ver cuántos se prestan a hacer el caldo gordo?.Al mediodía de ayer el Secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos fue el encargado de presentar el documento en el cual se resalta procurar las condiciones de seguridad necesarias a todas y todos los candidatos participantes en el proceso electoral.Además de no ejercer ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir violencia política, ni por razones de género, creencias, edad o raza.El Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos advirtió que corresponderá a los partidos y asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con probidad de honorabilidad y honradez, como Salgado Macedonio, con el objeto de impedir que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral. Pero además, el encargado de la política interna del estado precisó que se garantiza que todas y todos los firmantes tendrán acceso a los órganos encargados de vigilar los comicios para sancionar los delitos que se cometan en materia electoral, aclarando que el seguimiento y evaluación del acuerdo, estará a cargo de los representantes que los firmantes designen... Como dijera Jorge González Azamar: estamos ahogándonos en democracia.Médicos de oficinas centrales de la Secretaría de Salud y el resto del personal que ahí labora, se quejan de que a ellos no los han vacunado pese a que por la naturaleza de sus actividades tienen contacto con el virus de la pandemia. No es justo, nos comentan, que ya hasta a los reos vacunaron y a nosotros ni quien nos pele, ¿se necesita ser delincuente para tener derecho a este trato?, se preguntan.Pero además nos informan que de las jornadas de vacunación que han transcurrido en Xalapa, les han sobrado vacunas: un día (sábado) regresaron trecientas dosis y el domingo 195, lo que es un crimen pues casi 500 personas perdieron la oportunidad de ser vacunados y esos materiales no se pueden almacenar, se echan a perder de inmediato por no permanecer a la temperatura que requieren.Ojalá nuestras autoridades, del sector Salud, volteen a ver a sus colaboradores de oficinas centrales y los programen pronto para recibir el beneficio de una dosis."Sin palabras, soy respetuoso de las investiduras", dijo el Gobernador Cuitláhuac García al ser cuestionado sobre los insultos que lanzó el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez... ¡Bien!, en esos terrenos de lavadero de patio de vecindad nunca debe meterse un gobernante.