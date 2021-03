Para el próximo lunes 22 de marzo, cuando falten unas diez semanas para la elección del domingo seis de junio, el gobierno del estado de Veracruz está convocando a la firma de un documento denominado “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, que se pretende firmen todos los directa e indirectamente involucrados en este proceso electoral y así, moralmente, comprometerse a respetar la voluntad popular, sin que se involucren agentes externos como el crimen organizado.Este documento que se estaría firmando el lunes entrante, será evento similar al que encabezó el pasado 23 de febrero -un mes antes que en Veracruz- el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su búsqueda por establecer en el país la ansiada democracia de manera perdurable.El texto del acuerdo amables lectores, lo pueden consultar en la siguiente liga: https://bit.ly/38Lltab el cual si lo leen, contiene en tres cuartillas el listado de lo que le corresponde constitucionalmente hacer al Estado en procesos electorales, así como llamados o exhortos, a la conciencia del resto de los actores políticos que participan en este proceso electoral.Así por ejemplo en la fracción IV de este acuerdo a firmar el lunes entrante, se establece que: Corresponderá a los partidos y asociaciones políticas vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con probidad de honorabilidad y honradez, con el objeto de impedir que grupos fuera de la ley intervengan en el proceso electoral, o lo que es lo mismo, que no permitan la intromisión del crimen organizado.Ellos, los convocantes, que tienen la sartén por el mango y son campeones en entrega de “apoyos sociales”, llaman a través de la fracción V de este acuerdo, a: No hacer uso de programas sociales ni recursos públicos del ámbito federal, estatal y/o municipal, para favorecer o perjudicar en forma alguna a ninguno de los aspirantes, precandidatos o candidatos durante el proceso electoral; ni para inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.Recodarán ustedes amables lectores, que acuerdos como estos se han firmado desde hace muchos años y son, como dicen en mi pueblo, llamados a misa porque todos oyen las campanadas, pero finalmente va el que quiere, lo cual dependerá de quién les haya llamado para tal fin. Ya veremos.Para los promotores del “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, que en este caso son los que circunstancial y constitucionalmente están al frente de esa entelequia llamada gobierno del estado de Veracruz, existe la llamada prueba de fe en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, donde la coerción delincuencial pone en entredicho la eficiencia y eficacia de las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia.La noche del lunes pasado, esos grupos que no se quieren en la elección de este año, volvieron a incendiar un negocio que, si bien es un llamado giro rojo, está legalmente establecido.Allá en Coatzacoalcos la quema de negocios se está volviendo una constante, por lo cual, insistimos, no se puede llamar a un pacto de civilidad democrática sin antes cumplir con la obligación de mantener la paz y la tranquilidad.En Coatzacoalcos también hay electores a los que el Estado debe garantizarles la paz.... Del sinnúmero de aquellos y aquellas aspirantes que quieren ser nominados como candidatos a un cargo de elección popular por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, allá en la ciudad de México se están recibiendo similar cantidad de expedientes donde se evidencia que algunos de ellos hace apenas tres años habían desertado de las filas morenistas, para buscar abrigo en otros organismos políticos como Movimiento Ciudadano, por citar un caso.En esos expedientes que envían acomedidos morenistas con memoria, van fotografías, videos y hasta audios con los jingles que utilizaron hace tres años esos que abandonaron a Morena para buscar el abrigo de otros colores, aquí entre nos, infructuosamente.... [email protected]