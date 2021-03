La lucha contra el Covid-19: prioridad nacional...

1.- Sobre los síntomas que presagian tener Covid-19 o andar en esos pasos, se ha asegurado desde hace muchos meses, que el hecho de perder el olfato o no tener la facilidad de identificar la comida, es una alarma peligrosa.



Ayer me encontré esta información que puede ser cierta o no serlo, pero que, de todos modos, no sobra conocerla.



Esto dice: “...La anosmia (pérdida de olfato) es uno de los primeros síntomas que se describieron del COVID-19, si bien su origen sigue siendo un misterio. Pero no solo es un factor diagnóstico, ahora también lo es de buen pronóstico, de acuerdo con una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid y el Hospital Clínico San Carlos.



Los investigadores, que analizaron la mayor muestra de pacientes de diversos hospitales españoles, hasta la fecha, estudiaron a cinco mil 868 pacientes hospitalizados.



"Posiblemente, la invasión del epitelio nasal hace que se active una inmunidad adecuada evitando las tormentas de citocinas (proteínas que regulan la función de las células)”, explica Jesús Porta-Etessam, Jefe de Sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos, profesor de la Facultad de Medicina de la UCM y primer autor del trabajo, en una nota sobre el estudio publicada en el sitio web de la Universidad.



Los científicos, cuyo artículo fue publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, también determinaron que las disfunciones olfativas y gustativas eran más frecuentes en mujeres (12.41 por ciento frente a 8.67 por ciento), en menores de 65 años y en pacientes con patologías de riñón, pulmón, corazón, neurológicas u oncológicas.



Los resultados obtenidos sobre este síntoma pueden servir de criterio a la hora de clasificar a los pacientes o tomar decisiones terapéuticas.



“Podríamos elaborar índices de riesgo de complicación lo que es interesante a la hora de observar, tratar o valorar el alta de los pacientes”, de acuerdo con Porta-Etessam.



No sobra saberlo.



2.- No hay peor lucha que la que no se hace, y más vale un intento que mil lamentos. Esto parece aplicable en lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al desechar la solicitud de Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, para atraer el amparo que interpuso desde el 2019, en contra de la orden de aprehensión, con fines de extradición, librada en su contra, por el delito de “fraude específico”.



Debe recordarse que la señora Macías ya había hecho un primer intento en el mismo sentido; ahora es la segunda vez que Macías Tubilla hace una petición semejante al máximo tribunal. Sin embargo, su solicitud fue desechada de nuevo porque el caso ya fue fallado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, que negó la procedencia del amparo, decisión que es ya inapelable.



La Primera Sala de la SCJN notificó al abogado de la quejosa que “al margen de que no está legitimado para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, el amparo en revisión 296/2019, fue resuelto el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo que no existe la posibilidad de ejercer la facultad de atracción”.



Macías Tubilla es acusada de desviar a empresas fantasmas alrededor de 150 millones de pesos del DIF estatal, cuando su entonces esposo era gobernador de Veracruz.



3.- Sin hacer mucho ruido Podemos, partido de registro local, sigue en su programa de captación de simpatizantes para los tiempos que siguen. Sin embargo, lo que parece más importante es que se decidan a construir una estructura electoral que les permita saber, el comportamiento electoral en las elecciones; es decir, el cómo van en los resultados.



Figurar en las notas de los periódicos e informativos de la tecnología moderna, es bueno, pero mejor estaría que supieran cuántas o cuantos representantes tienen captados para los cientos o miles de casillas electorales que se instalarán.



¿O será que ya tienen esa información?