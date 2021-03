Declina Sergio, va David

“¡No estás solo Rogelio!”

Miguel A. Yunes Linares

Pobre ministerial que fue objeto de los ultrajes que le infringió el troglodita Rogelio Franco Castán, quien no solo golpea mujeres sino también jala de su camisetita a un ministerial y con eso le provoca serios daños sicológicos. Ese pobre servidor que tendrá que someterse a un intenso tratamiento siquiátrico para evitar secuelas graves, estrenó el delito de ultrajes a una autoridad, en su calidad de grave, y con eso será parte de la historia política y penal de Veracruz.El problema para el gobierno morenista es que, con esta acción, ridículamente ejecutada, chambona, despertaron al lobo Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado cuando Rogelio Franco fue su secretario, salió de inmediato a la palestra a defender a su pupilo y con esto se abrió la puerta a la participación directa del ex gobernador en el próximo proceso electoral, dentro de la alianza que se formó entre el PAN, el PRI y el PRD.Lo primero que filtró Yunes ayer es la posibilidad de que Sergio Hernández, diputado local y aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, decline a favor del priista David Velasco Chedraui, se incorporen a la alianza y adiós Nicanor, don impoluto Richard tendrá que despedirse de su anticipado y cacaraqueado triunfo porque lo harán pomada.De ser así solo dos contendientes quedan con posibilidades de triunfo en la capital del estado: el de la alianza David Velasco, o el de Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo, quien cuenta con todo el apoyo del ex gobernador Dante Delgado Rannauro uno de los políticos más respetados y queridos en Xalapa.En los pasillos del Palacio de Gobierno circuló la versión de que el Gobernador Cuitláhuac García fue llamado por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el asunto de Franco detonó en los altos círculos del morenismo mexicano la versión de que en Veracruz se perderá en la elección del seis de junio la mayoría de las diputaciones federales, la mayoría de las diputaciones locales, así como cuando menos ciento cincuenta alcaldías, lo que significa el principio del fin de la 4T.Será vergonzoso para quienes depositaron su confianza en Morena y votaron por todos sus candidatos, que por acciones improvisadas y ausentes de oficio político, el actual gobierno sea de debut y despedida.Si la versión de que Yunes Linares, uno de los políticos mexicanos con mayor número de señalamientos por corrupción y abusos de autoridad, que permanece como intocable a pesar de los insultos que profirió en contra de AMLO, está dispuesto a participar en el próximo proceso electoral, prepárense los morenos a ver en acción a un verdadero animal político.El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que Rogelio "N", no es un delincuente, es un preso político, y con esta declaración arranca Yunes su incursión directa en el proceso electoral.“Hay que decirlo con todas sus letras –afirma- Franco es un líder social que se opone -como muchos veracruzanos- a un gobierno que lleva a nuestro Estado al desastreSer opositor al gobierno insistió, no debiera ser delito, pero en Veracruz lo es, y quienes se atreven a oponerse pagan las consecuencias con su libertad o con su propia vida, como cada día lo vemos.”“Yunes Linares indicó que no suele intervenir en temas de Veracruz, pero ante la injusticia todos tenemos el deber moral de alzar la voz, por eso lo hago.El ex gobernador recordó que "durante nuestras larguísimas jornadas diarias de trabajo en la pasada administración, siempre tenía espacio para sus tres hijas, a quienes ama profundamente. Victoria -la menor, de 7 años- era visitante casi diaria de su oficina.” ...Que bueno que no la vio Yunes si no pregúntenle a Lydia Cacho lo que habría pasado con esa menor.El Presidente del partido Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González, aseguró que debe ser el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y no el Poder Ejecutivo quien lo proponga y convoque a las distintas fuerzas políticas, los gobiernos municipales y las instituciones del Estado a asignar un Acuerdo por la Democracia. “Lo que el gobierno estatal está buscando es que le otorguemos un “pase VIP” para intervenir en el proceso electoral de la misma forma en que pretende hacerlo el Presidente de la República”, señaló. Descartó que el partido vaya a participar en la firma del Acuerdo convocada para este lunes.Dijo que Todos por Veracruz participará en todas las convocatorias que realice el órgano electoral local en el ámbito de su competencia. En este caso, aclaró, el gobierno del estado no puede actuar como convocante de una función que no le corresponde. “Su papel tendrá que ser como parte del acuerdo para cumplir con las obligaciones que le marca la ley”.Vázquez González recordó que durante la sesión de instalación del Consejo General del OPLE en diciembre pasado, Todos por Veracruz hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para cerrar al paso a la delincuencia y la corrupción, evitando la postulación de candidatos vinculados a hechos delictivos.El dirigente estatal insistió en que los partidos políticos “no podemos impulsar candidaturas para ganar votos a cualquier precio. Ya lo hemos visto en el pasado: el éxito electoral es efímero frente a las graves consecuencias en el largo plazo que generan gobiernos y autoridades que dan la espalda a los veracruzanos para aliarse con la corrupción y la delincuencia”.Señaló que al gobierno estatal no le interesa firmar un Acuerdo por la Democracia sino complacer al Presidente, quien hace unas semanas hizo la misma propuesta.Dejó bien claro que “el gobierno debe hacer su tarea, garantizar la gobernabilidad y la seguridad en las elecciones; las instituciones electorales y los partidos políticos haremos la nuestra, actuando en el marco de la ley”.¿Y la demanda por violación interpuesta por una jovencita xalapeña en contra del superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ya se perdió en el archivo?. Digo, ya que los políticos violines están de moda.Escríbanos a [email protected]