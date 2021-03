Pandemia frente a escolares

*Incendio y deforestación

*Empresario para Córdoba

*¿Cuál gasolina barata?



Mientras ya se habla con referencias de alerta sobre un cuarto confinamiento en Francia, debido al repunte de contagios en el viejo continente, en México el gobierno insiste en iniciar (por regiones) los procesos para que los niños de Quintana Roo, sean los primeros en retornar al sistema de “clases presenciales”... Ello como el primer paso prácticamente de rangos “experimentales” para evaluar lo que pudiera sobrevenir, como si se tratara de escoger entre un Águila o el Sol en un volado, realidad que a muchos mexicanos les genera escalofríos, primordialmente porque podría resultar todo lo contrario...



Se considera que la mayoría de los niños, de ser contagiados, resultarían por regla general asintomáticos, por lo mismo los padres, los hermanos, los amigos, los compañeros de salón e incluso los propios maestros, no advertirían la presencia del virus de manera inmediata, lo que favorecería que el contagio se esparciera y que los maestros y otros niños lo trasladaran a sus casas, exponiendo inconscientemente a numerosas personas al probable contagio.



Cadenas de contaminación de tales referencias han sido registradas en torno a otros entornos, como es el caso del sarampión o la varicela, por lo que nada extraño resultaría que los centros de estudio y enseñanza al ser reactivados, ante lo asintomático que resultan ser niños e incluso jóvenes, se abra la notoria posibilidad de otra hecatombe en materia de salud, por lo tanto, muchos son los mexicanos que ya reflexionan en que las clases presenciales pueden esperar un tiempo más, opinión con la que no coinciden algunos funcionarios públicos.



En el mismo sector gubernamental se ha dicho que ese rango de complejas determinaciones, si se abren las escuelas será con la corresponsabilidad de los padres de familia, o sea, que si se presentan escaladas de contagios dentro y fuera de la escuela el causante no fue “el gobierno” sino los padres de familia por mandar a los niños a la escuela... El tema, en realidad que está para meditarlo muy prolongadamente, tanto tiempo como el esperar que sean efectivos los resultados de la vacunación y que resulten mínimos los riesgos de contagio.



Ciertamente la colectividad en lo general se muestra preocupada por el derrumbe en la economía, lo que por lógica ha generado niveles de desempleo no registrados nunca antes por las actuales generaciones de mexicanos, porque en realidad los que nacimos hace más de setenta años, nunca contemplamos al interior de nuestro territorio un desplome en fuentes de empleo como el ahora escenificado, que por sus propias características se habrán de convertir en datos históricos, analizados por especialistas en las diversas rutas en las que se desenvuelve el conglomerado social.



Nítido se debe tener, que el tema y los escenarios, no se prestan para asumir determinaciones por mera intuición o al azar, porque las posibilidades de contagio está claro que son marcadamente numerosas, así lo sostienen los especialistas y la experiencia en todo el mundo, por lo mismo, lo recomendable es que los gobernantes, no deben asumir posturas más allá de lo que la cordura señala como apropiado y limitante.



Lo indicado es actuar estrictamente apegados a la realidad de nuestro entorno, sin arriesgar en lo más mínimo, registrando si los avances en la contención de contagios muestra espacios claramente satisfactorios, las vacunas podrían ofertarnos esa posibilidad, pero se debe esperar a que el riesgo de contagio desaparezca de manera clara y precisa, de no ser así, habrá que mantenernos apegados a lo establecido en la “nueva normatividad” hasta tener con claridad los espacios sociales, laborales, culturales y médicos, realmente apropiados para evitar otra devastación originada por el terrible coronavirus.



No es el tiempo de “probar” para ver “qué nos pasa”... más bien es tiempo de afianzar y comprobar que efectivamente “no nos pase”... Tal es el dilema al que nos estamos enfrentando y, en esos ámbitos, siempre se debe actuar con la mayor cordura... Ahí la dejamos.



Lo que se lee



De hecho, mientras el fuego devora amplias espacios de vegetación en el Parque Nacional Pico de Orizaba (ya se calcula que han sido devastadas por las llamas 600 hectáreas de áreas verdes) los brigadistas de veracruzanos solicitan apoyo a brigadistas poblanos y de otras regiones del país, para que se sumen como voluntarios con la finalidad de sofocar el fuego y detener la devastación, misma que habrá de repercutir con agudos cambios climáticos que amenazan con quebrantar el bienestar de la población, en una amplia región del territorio nacional, con efectos en varios municipios como lo sería una mayor escasez de agua potable.



Las llamas continúan mientras las autoridades estatales y federales poco han hecho para detener el avance destructivo, escenario que ya ronda los diez días sin acciones concretas que permitan vislumbrar la solución al problema.



Esa ha sido la historia de siempre, llamas en la montaña más valiosa para el hábitat de un amplio territorio de nuestro país, así como descarada y obviamente solapada (¿habrá contubernio?) deforestación que durante décadas ha sido constante, todo ello agregado a etapas de olvido por parte de autoridades, porque pocas son las que han visualizado las dimensiones del problema, irregularidades que conducen a la devastación del que fuera uno de los bosques más imponentes de Latinoamérica, todo ello reportado por los medios de comunicación desde muchas décadas atrás, pero sin que apareciera una acción sólida y permanente, que en realidad protegiera la riqueza natural de la más alta montaña del país... ¿Y seguiremos igual?



Lo que se ve



El exalcalde cordobés Hugo Fernández Bernal, en una declaración efectuada recientemente, abundó en el tema de Córdoba y su economía, reflejando en sus apuntes que la región cordobesa requiere de un alcalde que entrelace la actividad empresarial, con el contexto del reclamo social más importante en la región central del Estado de Veracruz, como lo es la urgencia de más y mejores fuentes de empleo, en cualquier parte del mundo.



Y ni duda existe sobre la acertada referencia, en tanto que el actual problema de los cordobeses, lo constituye precisamente la ausencia de perspectivas regionales, vinculadas con el crecimiento empresarial que obviamente es, en cualquier país con prosperidad, el principal generador de fuentes de empleo, suficientes, eficientes y satisfactorias tanto para el trabajador, como para el inversionista y ello conlleva hacia una ciudad, una región, un municipio y un Estado en un país de prosperidad. Porque la historia por sí misma nos refiere que no existe otro camino para el real bienestar colectivo, que el desarrollo empresarial sólido, creciente y sustentable.



Como es obvio, las declaraciones acertadas del exalcalde cordobés Hugo Fernández Bernal, están dirigidas hacia el elector cordobés para que en los ya próximos comicios, los cordobeses depositen su voto en favor del candidato del sector empresarial Don Guillermo Rivas Díaz, con toda una trayectoria en el ámbito empresarial de la región central veracruzana, quien experiencia y plataforma para impulsar el crecimiento industrial y laboral de la región sí la tiene... Ya veremos.



Lo que se oye



Que la gasolina en su precio ya se emparejó con el pasado, incluso unos centavos más arriba, lo que refiere que a Pemex los números ya no le dan, escenarios que nos colocan ante la ya tradicional expresión: “Lo mismo de siempre” lo que no se puede aplicar en el caso de la energía eléctrica, porque en ese ramo se han aplicado en la actualidad jalones hacia un mayor precio, como nunca antes en la historia de la CFE, sin embargo, ya se habla en el sentido de que se están ejecutando “ajustes” hacia la baja, en materia de energía eléctrica, confiamos en que se cumplan y en que persistan y no vaya a ser que sólo durante el proceso electoral... Ahí la dejamos.