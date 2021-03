San Patricio pasó inadvertido...

1.- Pérdida de control o descontrol perdido; el asunto real es que el PAN debe establecer con claridad si va o no va en la alianza tripartita para buscar la alcaldía de Xalapa. Ayer, por ejemplo, las “huestes municipales” de la ola azul afirmaban que ellos se mantendrán en “su dicho”. Que irán con la candidatura de quien ellos decidan. Se ignora si con este dicho se referirán a Sergio Hernández Hernández.



Porque, si no es así, no sólo andan mal, sino que seguramente algún tornillo se les desprendió de la maquinaria porque así, no irán a ningún lado y menos lograrían, de perdido, obtener una regiduría.



Allá ellos, pero, legalmente, prevalecerá el candidato que registre su Comité Estatal; no menos.



2.- Con lo que la prensa dice: Que Joe Biden le lanzó calificativos duros al Presidente de Rusia, Putin, al grado de que ha sido llamado el Embajador en Washington para que se encamine a las llanuras rusas y rinda un informe, puede salpicar esta decisión a nosotros, los vecinos del sur de USA.



El duro calificativo del presidente de USA hacia su contraparte rusa, dicen los informativos, que se debe a que comprobaron que Putin se inmiscuyó en el proceso electoral por la presidencia.



La inteligencia de USA se dice, ha comprobado la injerencia rusa en el proceso electoral.



Ellos, los rusos, niegan haberse entrometido, pero el asunto estaría por comprobarse.



3.- A medida que los días pasan, la sociedad nacional está expectante: Ya no quieren oír o ver spots en la radio y en la tele; esperan ya para pronunciarse electoralmente. La falta de movilidad económica es angustiante y el enclaustramiento no tiene para cuando acabar, ni con la víspera de Semana Santa, que se supone es para oír, escuchar y asolearse, según cada quien lo decida.



La conmemoración de San Patricio, fuertemente arraigada en USA, permitió ver como la White House se pintó de verde, pero nada más.



Aquí en México es menos fuerte la conmemoración.



4.- El asunto eléctrico va para más según los informativos de la SCJN y la posición del gobierno federal. Cada quien en su decisión aluden la Constitución General de la República y el respeto que las autoridades le deben.