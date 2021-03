Morena en Agua Dulce

“Le hicieron manita de puerco

a Carlos Romero Deschamps”

Yo

Luego del pronunciamiento de unidad que hicieran público quienes aspiran a la candidatura de Morena a la alcaldía de Agua Dulce, se confirmó que el auténtico “Caballo de Troya” que obedece a los intereses políticos del ex dirigente petrolero Daniel Martínez, es su consuegro Efrén Vázquez Evia, esto apenas trascendió en el municipio sureño.Y contra esto están luchando los fundadores del Morena en este municipio del sur del estado. Los militantes que han recorrido la legua difundiendo los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien en reuniones vecinales o distribuyendo “Regeneración”, la publicación mensual de este partido, alertan que de manera soterrada el cacique petrolero Daniel Martínez intenta imponer a su consuegro Efrén Vázquez.Sustentan su hipótesis en el hecho que mañosamente el PRI en Agua Dulce decidió no registrar candidato a la presidencia municipal, porque de manera deliberada lo intenta, en Morena, a través del jubilado de Pemex, Vázquez Evia, quien, si bien es cierto que no tiene petate en que caer muerto, por ahora sus patrocinios corren por cuenta de su consuegro, el corrupto ex alcalde que a costillas del pueblo se hizo de ranchos, hoteles, residencias en Cancún y Boca del Río, amén de seguir jineteando el dinero de los sumisos petroleros.“En los domicilios que recorremos diariamente, algunos trabajadores petroleros nos expresan su malestar porque en forma constante los directivos de la sección 22 les escamotean, de las cuotas sindicales, dinero para apoyar al candidato y les preguntamos que quién es, si el PRI no lanzará a nadie y solo se ríen, respondiendo que el jefe Daniel (Martínez) ya tiene su gallo en Morena, refiriéndose a Efrén. Más claro ni el agua”, comentan vía telefónica los morenistas.Repentinamente Vázquez Evia de ser un tipo tacaño, avaro y egoísta, de no dar la cara por la militancia en los momentos más difíciles de la pandemia, de velar únicamente por lo suyo, ahora es un tipo generoso, que patrocina quinceañeras, se ofrece como padrino de bodas, bautizos, confirmaciones, asiste a despedidas de solteras y hasta se renta como llorón en los velorios, exhibiéndose como bonachón y dadivoso, claro con las cuotas sindicales de los petroleros. Otro detalle que no omiten los inconformes militantes de Morena, son las relaciones nada honorables de Vázquez Evia, información que a estas alturas ya se encuentra en manos de quien manda en Veracruz.Por ello, desde el municipio hidrófilo el morenismo envía una señal de alerta al delegado del CEN de este partido en funciones de presidente, Esteban Ramírez Zepeta, para que no se deje sorprender, toda vez que, mediante supuestos militantes, intenta generar división, confrontación y violencia en el proceso interno con miras a la nominación del candidato a la Presidencia Municipal, que debe ser dicen, un hombre o mujer honorable, con decoro y con suficiente identidad popular.Será hasta el próximo 22 de marzo cuando se den a conocer quiénes serán los postulados a contender por diputaciones federales de Morena, esto en base a los resultados de las encuestas aplicadas a los militantes y simpatizantes del partido, en ninguno de los 300 distritos federales se han emitido nombramientos, en base a los resultados de las encuestas.Por parte de la coalición formada por los partidos Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Morena, pues en este convenio que se está ampliando está por encabezar el Verde 50 distritos federales, PT 50 distritos y Morena 198, sin importar quién encabece las filas se están realizando encuestas en las 298 plazas.Quien resulte con mejor evaluación en la encuesta, sea del partido que se ha propuesto, no importa quien encabece las siglas de la coalición en ese distrito, es quien va a ser la propuesta, y en base a eso se harán lo de transversalidad de género.Lo comprobamos ayer; el peor defensor mediático que podría tener hoy en día el perredista Rogelio Franco Castán es Miguel Ángel Yunes Linares, quien habla de presos políticos, cuando él sumó a muchos durante su bienio como gobernador y, otros más, durante el gobierno de Patricio Chirinos. Y es que Yunes Linares salió en defensa de su operador al interior del PRD sentenciado a 8 meses de prisión preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad.En la defensa que todos los medios criticaron, Yunes Linares dijo mentira tras mentira, las mismas que de tanto repetirlas se las termina creyendo.Cínico como es, afirma que no interviene en temas de Veracruz; que le pregunten a los panistas que operaron el relleno de urnas para que su “junior” Miguelito ganara la candidatura a la alcaldía de Veracruz, mismos que todavía recuerdan los regaños y gritos que sufrieron por no lograr las diferencia de votos en esta elección interna que se esperaba.Tampoco recuerda (el más peligroso enemigo de los medios) el ex gobernador, las reuniones que ha sostenido durante meses con Marlon Ramírez y Sergio Cadena, presidentes estatales del PRI y PRD respectivamente, para “asesorarlos” sobre los discursos que deben leer ante los medios de comunicación o las juntas que ha tenido con legisladores locales como María Josefina Gamboa, Sergio Hernández y Monserrat Ortega para señalarles las directrices a seguir para golpear al Gobierno actual. Si eso no es intervenir en la política del estado, entonces cómo se llama. Y los encuentros que ha tenido en la Ciudad de México y en los Estados Unidos con actores nacionales del PAN, PRI y PRD, entre ellos y quizá el más recurrente ha sido Miguel Osorio Chong, ex Secretario de Gobernación. Con todos el tema ha sido cómo "desestabilizar" al actual Gobierno de Veracruz.También afirma que ante la injusticia todos tienen el deber moral de alzar la voz, y eso es lo que hizo la ex esposa de Rogelio Franco, porque las otras víctimas que sufrieron el poder y la arrogancia de Rogelio cuando fue Secretario de Gobierno, no hablan porque aún tienen miedo, pero cuántos funcionarios fueron chantajeados a través de Sergio Cadena quien entonces era director de Política Regional y encargado de pasar la “charola” quitando medio sueldo a todos los directores y subdirectores ó pidiéndoles favores “especiales” a todos aquellos que dependían de la SEGOB (policías, tránsitos, personal de base y de confianza de absolutamente todas las áreas de esta dependencia) sin contar a todos los reporteros que fueron amenazados a través de sus familiares para que dejaran de escribir, o a los líderes de taxistas que tuvieron que “regalar” algunas concesiones de transporte público porque de lo contrario les crearían delitos para encerrarlos, así textual era la amenaza.Como defensor Yunes carece de autoridad moral.Tanto que nos quejamos los xalapeños de los 400 Pueblos a los que tuvimos todo el sexenio de Javier Duarte, y ahora la primera ocurrencia que tienen para enfrentar a Miguel Ángel Yunes es traerlos a la plaza Lerdo. ¿No pensarán que eso es contraproducente?... 