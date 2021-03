El destino de los malandros

“Señora Nahle, hágale un

favor a México; ¡renuncie!”

Carlos Alazraki

Es como una especie de maldición la que les cae a los políticos que abusan del poder, que se roban los dineros del pueblo, que usan los cargos públicos para lucrar y amasar fortuna, que abusando de la impunidad que temporalmente tienen cometen cualquier cantidad de atropellos, que son arrogantes e ignorantes al mismo tiempo. Bueno pues a todos ellos el tiempo les pasa la factura y terminan mal.Lo anterior lo mencionamos porque vemos que personajes como Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, sobre todo estos dos últimos, que terminaron muy mal; Fidel incapacitado por un problema grave de salud y Javier en la cárcel.Hacia abajo el asunto es igual, estamos viendo el caso de un político de segunda división quien aprovechó los carguitos que le dieron para conseguir la concesión de la venta del pollo a los penales de los alrededores de Xalapa, acumuló con eso una fortuna y cuando se quedó sin cargo público comenzó a vender los bienes adquiridos, entre ellos un terreno de varias hectáreas que se encuentra en Las Trancas, el cual remató en ¡cincuenta millones de pesos! para poder subsistir en medio de la crisis que nos agobia por la pandemia del Coronavirus y la de la 4T que ya no sabemos cuál es más dañina.Este amigo, jarocho de origen, se fue a entregar a uno de los fuertes aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, el Senador obligado a participar en la contienda para hacer ganar al partido en el poder y luego pedir licencia para regresar al Senado.Bueno pues nuestro personaje al amparo de unas siglas inventadas se dedica, con la representación del candidato morenista, a recorrer las colonias más fregadas de Xalapa llevándoles regalos a nombre de quien puede ser Presidente Municipal con la esperanza de que gane y le de un hueso para reponer lo que ha invertido y volver a la abundancia.Como castigo divino este amigo suda la gota gorda con la incertidumbre de no saber su futuro político, pagando de esta manera los abusos que cometió cuando los priistas lo arroparon por su eficiencia para manejar a las edecanes, por lo cotorro que ha sido y por los favores inconfesables que hizo a los hombres del poder, a cambio de concesiones, manejo de presupuesto y lana... Obviamente es uno de tantos y tantos casos que conocemos, de personajes que no saben hacer nada aunque tengan títulos universitarios porque su fuerte fue la grilla, la tranza y la corrupción.¿Que cuál será el futuro de los actuales funcionarios estatales y municipales que están actuando igual que los panistas del pasado inmediato, o los priistas de Duarte para atrás?, el mismo, la cárcel o el ostracismo. Así pasa siempre.No podía ser de otra manera, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acusó que el partido Morena, en el gobierno en Veracruz, alcanzó su máxima expresión de autoritarismo y violación al estado de derecho en Veracruz.Mediante un comunicado la dirigencia panista que encabeza Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, denunció las medidas de represión política, ataques a la libertad de expresión y violación constitucional de los derechos humanos que está cometiendo el régimen autoritario de Morena en Veracruz.Esto ha llevado a que en la última semana, dos ciudadanos fueran detenidos arbitrariamente, violando sus derechos constitucionales, con lo cual Morena quiere propagar miedo a las voces opositoras del gobierno.Señala que desde el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el delito de ultrajes a la autoridad es inconstitucional por ser un delito impreciso y que vulnera el derecho y ejercicio de libertad de expresión.Y el asunto es muy claro, el decreto 848 que reforma el código penal en materia de ultrajes a la autoridad dará oportunidad a que los elementos de la secretaría de Seguridad Pública estatal y policía municipal puedan cometer en cualquier momento “arbitrariedad y abuso de poder” contra las y los ciudadanos, bajo el argumento de que el pueblo les causó “un daño”, coinciden en señalar los integrantes del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz.En voz del presidente del Colegio, Valentín Olmos, aseguró que la ley ordena prisión de 7 a 15 años de prisión contra la persona que cometa “daños” en contra de policías estatales y municipales.Sin embargo, esta ley aprobada por 34 diputados y diputadas locales es “ambigua” porque no especifica a que se refiere con “daños”, y los policías en cualquier momento pueden argumentar que un ciudadano actuó en su contra.“Queda más que claro que ahora nos tenemos que vigilar más de los policías, cuando los policías deben salvaguardar la integridad de los ciudadanos, si yo llego y le digo al policía: Oye, espérate cabrón, no me jalonees. Ahí el policía me detiene y me lleva. Es una ley ambigua”.El abogado Valentín Olmos comenta que los 34 diputados y diputadas locales de Veracruz deben una explicación a las y los ciudadanos del por qué aprobaron el decreto 848 que reforma el código penal en materia de ultrajes a la autoridad que ordena prisión de 7 a 15 años contra la persona que cometa “daños” en contra de elementos de la secretaría de Seguridad Pública estatal y policía municipal.“Si vas a hacer una ley, hazla con sentido de causa y conocimiento, no sólo a la ligera, que por daños, qué entiendes por daños, esa es la interpretación del juzgador y aquí dice daño y te quedas en prisión” expuso.Los abogados –afirma- consideramos que los diputados y diputadas debieron hacer una encuesta ciudadana antes de modificar la ley del código penal de Veracruz.La ley que debieron modificar es el artículo 55 constitucional para que la persona que desea ser diputado debe tener preparación, sin embargo, hay legisladores plurinominales que no saben leer, ni escribir. “De los 20 plurinominales de Veracruz, no saben ni leer en la tribuna” afirmó.Puso como ejemplo que “la familia del concesionario de verificentros, refieren que llegaron sin mostrar una orden de aprehensión, sin leerle sus derechos, y ahí están sus compañeros y compañeras reporteros que los detienen cuando están grabando. Yo les recomiendo mucho cuidado a ustedes reporteros, graben, graben todo, porque eso será un elemento el día que sean enjuiciados” advirtió a los comunicadores.El necio alcalde suspendió la obra del parque Juárez por la presión ciudadana y la de los miembros del cabildo, pero... no la canceló, dice que la va a terminar por sus purititos gu...stos.Escríbanos a [email protected]