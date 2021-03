Enroque a la vista, Cuitláhuac y Nahle

En política el tiempo es un factor estratégico de suma importancia, quien lo sabe aprovechar en sus circunstancias temporales tiene la oportunidad de obtener el éxito en toda acción que emprenda, de ahí que toda acción debe de ejercitarse en su momento, ni antes. Ni después, antes puede abortar, y después puede nacer muerto.



No, nunca había visto al Presidente de la Republica tan sonriente y con una mirada tan llena de satisfacción junto a nadie como la que vimos publicada recientemente en el portal digital de alcalorpolitico.com, sentado junto a su discípulo y admirado amigo el Gobernador de Veracruz en un retablo que debe de ser el Salón de Presidentes en el Palacio Nacional.



No lo he visto sentado así ni con ese tono de amabilidad con ningún otro gobernador o alguno de sus colaboradores, con los que posa siempre austero, hosco, con gesto impositivo, vamos no se sabe siquiera que los reciba para tratar ningún asunto que pudiera impactar en los Estados o en la administración pública, inclusive no se sabe de audiencias especiales para plantearle problemas o definir acciones trascendentes, estas aunque en algunas ocasiones este ardiendo Roma o se está hundiendo el Titanic.



¿A que llamó el Presidente al Gobernador Cuitláhuac; a su presencia y en Palacio Nacional cuando al otro día vendría a Veracruz y en donde tendría amplia oportunidad de platicar con él sobre cualquier tópico?, se podría pensar que el tema político obligado serian las elecciones que ya están en puerta.



El Presidente debe de saber que el resultado de esa elección está garantizado para su partido cuyo final ya se refleja mayoritario en las urnas, por las estrategias efectivas que están utilizando sus operadores, desde la federación el súper delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, desde el Estado Eric Cisneros Burgos, desde el Movimiento de Regeneración Nacional, el Licenciado Esteban Ramírez Zepeda, y desde la Cámara de Diputados Local, Don Javier Gómez Cazarín, que mantienen a raya a toda la oposición que desesperada no encuentra el camino para avanzar, así en el Estado tiene grandes posibilidades de conservar la mayoría en el congreso local, un buen número de ayuntamientos y en las Diputaciones Federales parejea sacando nariz y en un descuido hasta el cuello sacará.



Quizás lo llamó para felicitarlo por eso, pero por qué Twittea la fotografía que se tomaron y destaca el marco de fondo con los Ex Gobernadores Veracruzanos y luego Presidentes de la República, Adolfo Ruiz Cortinez y Miguel Alemán Valdés, ¿Una ocurrencia?. ¿Una señal?.



Si fuera esto último, pensaríamos que son los tiempos idóneos para instrumentar un enroque maestro y cumplirle el sueño a Rocío Nahle para hacerla Gobernadora y Secretario de Energía a nuestro Gobernador.



Con ello se fortalecería el equipo presidencial y el Ingeniero Cuitláhuac se mancornaría con el equipo grande para el 24, ya que lo colocaría en su campo profesional pero también en el ruidoso escaparate de la opinión pública nacional allá en donde refulgen las estrellas y bien se vería en su gabinete un ingeniero que aún no rosa en la senilidad y generacionalmente tiene la energía para empujar y concretar su proyecto.



Sabe el Presidente que el futuro por muy firme que parezca es incierto y que los resultados electorales pueden ser adversos o difíciles por la variante situación económica, la escasez de recursos y un pueblo siempre exigente, que siempre quiere más, que nunca está satisfecho.



Aunado a una crisis que puede golpear los cimientos de su programa, e impedir su continuidad, para qué exponer a Doña Rocío a una elección, si desde ahora la puede premiar y la puede utilizar para reforzar su control en Veracruz, cuyos votos por su número son importantes y quizás definitivos para conservar los poderes Ejecutivo y Legislativo de la República y todos los niveles de Gobierno en Veracruz.



Es el tiempo, La cámara Local que es quien elige, bien cabildeada -.y el ingeniero sabe cómo hacerlo.- cuenta con la lealtad para reunir las terceras partes necesarias para sacar adelante la postulación. En fin son simplemente divagaciones especulativas, sobre algo inminente.



Cambiando de tema, ahora que en política no se habla de ideas o de proyectos sobre el desarrollo nacional o sobre los compromisos que cada aspirante asume sobre los diversos puestos de elección popular, tema que lamentablemente ha sido desplazado por otros antes proscritos en el discurso público como la de los políticos violadores, golpeadores, saqueadores, abusivos, corruptos y una violencia imparable que se encuentra enclavada en todo el territorio nacional, conviene reflexionar si este es el rudo y turbio camino que hemos elegido para darle felicidad al pueblo, si esto es lo que tristemente vamos a heredar para las generaciones futuras y habrá que distinguir la lamentable actitud gubernamental que ha abandonado su sagrado deber de brindar seguridad y tranquilidad a sus habitantes .



Ya no pensemos en la supuesta colaboración y complacencia que se le atribuye a la autoridad con la delincuencia, pensemos que existe una acentuada torpeza e incapacidad para enfrentar a las bandas de delincuentes que asolan al país, tanto que los análisis policiacos y militares externos aseguran que más de una tercera parte del territorio nacional está directamente controlado por la delincuencia organizada lo que evidentemente preocupa porque estamos de rodillas a los mandatos crueles e inmorales de ellos, quienes controlan todo el quehacer humano pues son dueños de la vida, la conducta, los funcionarios, la justicia y ahora abiertamente de la democracia al imponer primero a los candidatos de los partidos políticos y luego a hacerlos ganar a base de amenazas, presiones de todo tipo, dadivas y despejándoles el camino asesinando como único recurso aplicado contra los necios e idealistas que se les oponen y que se resisten a declinar.



Mientras la autoridad se decide a poner orden soñemos con la tranquilidad de los lejanos tiempos e imaginemos a los conjuntos de ciudadanos y organizaciones que esperan obtener triunfos en la elección, apoyados por sus compañeros y amigos, todos participando inocentemente sin saber que son parte de una conspiración que se instrumenta en las cúpulas para hacer de México un paraíso o un infierno, unos soñando con transformarlo y otros en hundirlo irremediablemente.



De aquí a la elección podremos vivir una mediana estabilidad con la idea puesta en la retórica de la vacunas, los escándalos políticos y la jocosa guerra sucia que se dispara desde todos lados y contra todos los actores en esta comedia de la lucha por el poder.



Pero el despertar será el 7 de junio en que ya tengamos información más o menos veraz de cómo quedo el partido mayoritario en el poder, si obtiene la mayor tajada, será el momento para pensar seriamente en cambios jurídicos de fondo que transformaran toda la estructura en que se fundamenta el actual Estado de Derecho siendo posible que estemos en el umbral de una nueva constitución política, cuyo tenor tenga por objeto derrumbar desde sus raíces el actual sistema capitalista, para imponer el socialismo o el capitalismo de Estado, uno y otro nocivo a las libertades, al progreso y al libre desarrollo humano.



La riqueza es producto de la explotación del hombre por el hombre. La opulencia de unos cuantos es el resultado de la miseria y de la pobreza de los millones de trabajadores de la ciudad y del campo, por lo mismo todo el capital y los bienes pasan al poder del Estado quien tiene facultades para repartirla equitativamente.



En ello se incluye la riqueza nacional terrestre, aérea y del subsuelo, es decir bienes muebles e inmuebles, ranchos, casas, edificios, automóviles, nadie tiene por qué tener más de 2 automóviles si solo necesita uno, por lo tanto los demás hay que repartirlos entre los que no tienen.



Nadie necesita más de una casa para vivir con su familia, mientras otros carecen de un techo en donde guarecerse, por lo tanto se acabaron las rentas y todo lo que esté desocupado sean casas o terrenos baldíos, pasan al dominio de quienes carezcan de techo.



Hay quienes poseen cientos de hectáreas de terrenos, mientras que hay quienes no tienen en que caerse muertos, ni tierra en donde trabajar teniendo que alquilarse como peones o como jornaleros expoliados por los nuevos hacendados y patrones por lo que se implementar un nuevo reparto agrario.



Nadie tiene derecho a gozar de lo superfluo, mientras alguien carezca de lo estricto, este bello verso del nuestro poeta Salvador Díaz Mirón, es bandera de quienes reclaman un nuevo sistema social justo y democrático en el que por estas razones reclaman un cambio verdadero con la falsa y destructora idea de que ahora les toca a ellos gozar de la riqueza, para que sientan los que ya la tienen o la tuvieron, vivir en necesidad, con hambre y con angustias por el pan y por el techo.



De ganar nuevamente la mayoría aplastante de diputados, el camino estaría abierto para poner las bases definitivas del nuevo orden.



Pero del otro lado los que tienen el deseo de superarse, los que se preparan y ponen el mejor de sus esfuerzos para prosperar y competir, los que son enemigos de los estados autoritarios y por lo mismo arbitrarios y sin respeto a la dignidad humana, los que aman la libertad religiosa, que les gusta educar a sus hijos a su manera y no depender de nadie, quienes aspiran a seguir eligiendo a sus gobernantes y contar con un sistema de leyes respetuoso y claro con tribunales independientes, justos y transparentes, estos están en otra conspiración para impedir las transformaciones que trastoquen sus libertades, que supriman la democracia y que avasallen su individualidad, inspirados en la idea de un futuro mejor para su familia y para México.



Finalmente, pensemos que cualquiera que sea el destino que nos espera, confiemos en que lo bueno debe ocurrir, pero cada quien tiene la obligación de aportar su compromiso personal para posibilitar que suceda lo esperado para gozar de paz y tranquilidad, pues ya no deseamos la polarización que cada día eleva groseramente su volumen, degradándonos como nación de hombres libres y prudentes, ya el que robo, que lo castiguen y que regrese lo robado, pero duele sentir como nos embarran la porquería de la corrupción de los gobiernos pasados en la cara y lo peor sentir que continua ahora con otro estilo, acompañada de abusos que ya creíamos proscritos del país.



Se avizora un buen futuro inmediato para Veracruz y su población, la visita del Presidente López Obrador es muestra del cariño que le tiene a esta tierra, a ello se debe que destaque en sus discursos un paisanaje cierto y en el que se adivina su intención de proyectarnos más arriba con apoyos que en todas partes y en la mayoría de los hogares es sensible, por lo pronto, ya llegaron las vacunas contra el virus amarillo que nos mandaron los Chinos, para nosotros todos los adultos mayores cuya aplicación significa una esperanza mayor de vida y desde luego vino a Veracruz a hacer política, de la buena, de la que solo aquí se sabe hacer.- Por el bien de la causa.