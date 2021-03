... La LXV Legislatura veracruzana que inició funciones el cinco de noviembre de 2018 y concluirá el próximo cuatro de noviembre de 2021, pasará a la historia como la del mayor número de errores, pifias o planas enmendadas por diversos tribunales, incluida por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consecuencia lógica de la carente preparación académica de sus integrantes y sobre todo, el que gran parte de ellos hayan olvidado que son representantes populares, del pueblo, del ciudadano que los llevó allí con sus votos, y haberse plegado a la voluntad unipersonal de un dirigente -que no líder- político.Podríamos enumerar los casos en que se han evidenciado las disposiciones de la LXV Legislatura estatal, pero son harto conocidos.Mencionaremos como botón que sirva de muestra, el de las recientes reformas del Código Penal del estado de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad, aprobadas en el Congreso del Estado, el pasado jueves 11 de marzo.La iniciativa para tales reformas las presentó por cierto el día 11, pero de febrero pasado, jueves también, el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, que, para el caso del delito de ultraje a la autoridad, propuso la ampliación de las penas a esas conductas, “con el objeto de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana”.Sin embargo, ni los diputados de la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura veracruzana, ni sus caros asesores, advirtieron que tal iniciativa era similar a la que en otros estados ha revocado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser ambigua.Por ese mismo desconocimiento, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, quien por cierto representa al Distrito V de Poza Rica de Hidalgo, quemó incienso verbalmente en tribuna al asegurar que la propuesta del ejecutivo estatal era resultado del análisis de datos duros, y de escuchar las voces y exigencias ciudadanas.Con sus loas, la diputada local al igual que los otros 33 legisladores que aprobaron esta reforma, evidenciaron que no leyeron a detalle la iniciativa por provenir del mismísimo gobernador del estado, a quien consideran se deben, cuando es a la ciudadanía a la que representan.Por ello amables lectores, en breve los confundidos legisladores veracruzanos tendrán que corregirse ellos mismos la plana, so pena de hacerlo nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.... Han sido varios lectores de la zona aledaña a la capital del estado, quienes nos han contactado para exponer un coincidente tema, el de la peligrosidad de la carretera Xalapa- Coatepec, en la que constantemente se suceden accidentes automovilísticos, de los cuales algunos han sido bastante graves.Prácticamente todos los días hay accidentes automovilísticos, que se incrementan cuando llueve, lo cual es casi siempre, por lo que nuestros amables lectores de la región de Xalapa – Coatepec coinciden en preguntar ¿hasta cuándo se atenderá con seriedad este problema? y van más allá los cuestionamientos preguntando si ¿será necesario que mueran varias personas en esa carretera para atender con seriedad la problemática?... En el país, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es el pionero en realizar a recién nacidos la prueba de Tamiz Neonatal ampliado, que identifica 66 analitos, que lo convierte en uno de los estudios de su tipo más completos que se ofrecen en México para la detección de patologías congénitas, algunas de las cuales se pueden tratar y evitar en los infantes complicaciones graves y discapacidad física o intelectual.Esto amables lectores, recién se dio a conocer en el “Primer Diplomado en Tamiz Neonatal, Prevención y Detección de Enfermedades Metabólicas Congénitas” realizado por la Unidad de Profesionalización y Escuela Nacional de Enfermería e Investigación (UPyENEI), con apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).Con una sola gota de sangre tomada del talón del recién nacido, se pueden detectar padecimientos como endocrinopatías, alteraciones de los aminoácidos y carbohidratos, trastornos de los ácidos orgánicos, grasos y hemoglobinopatías, entre otras. Bien.... [email protected] y @guadalupehmar