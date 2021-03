La ley se cumple, no se acuerda

“Hasta los Halcones del baloncesto

Tal como se había anunciado y con la presencia del gobernador Cuitláhuac García; de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz y la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Linares Capitanachi, así como de los representantes de partidos afines al gobierno y la ausencia de los de oposición real, ayer se firmó el acuerdo denominado “Veracruz por la democracia 2021”, un pacto igualito al que se han signado por docenas en administraciones anteriores y que trata de convencer a los ciudadanos de que habrá cumplimiento de la ley durante el proceso electoral, algo que como dice Movimiento Ciudadano, no se pacta ni se acuerda, la ley se cumple... ¿para qué la incongruencia?.En el acto que tuvo lugar en el patio central del Palacio de Gobierno, el encargado de la política interna de Veracruz Eric Cisneros Burgos, dijo que “Las instituciones del estado sirven para dar estabilidad, orden y rumbo, hoy compartimos y reafirmamos nuestro firme compromiso con legalidad y civilidad, que son componentes fundamentales de nuestra democracia”.Y añadió que como protagonistas de la transformación y responsables del Gobierno estatal están convencidos de que solo unidos se hace frente “a las tentaciones de quienes buscan usurpar voluntad ciudadana”... Como dijera Chava Flores: no pos sí.Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no acudieron a firmar el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” al que convocó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el marco del proceso electoral de este año. Los dirigentes panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el priista Marlon Ramírez Marín y el perredista Sergio Cadena Martínez, informaron que no están de acuerdo en firmar este acuerdo cuando en Veracruz persiste un gobierno “represor” que se vale de la mayoría que tiene en el Congreso del estado para “someter a quienes no piensan igual”.“Esta propuesta se presenta 75 días de la jornada electoral cuando Veracruz ha tenido que enfrentar dos años de un Gobierno soberbio, represor, a cargo de un partido que amplía, mediante su mayoría en el Congreso del Estado, los mecanismos para someter a quienes no pensamos igual y nos oponemos a las malas decisiones de este Gobierno”, señala el documento firmado por los tres líderes.Acusaron que Morena, el partido en el poder, quiere firmar a través del Gobierno del Estado un acuerdo innecesario porque los preceptos ya se encuentran establecidos en las leyes federales y estatales.“Lo quieren firmar en un marco de crisis sin precedentes en la historia de Veracruz en donde los únicos números altos son los del desempleo, la inseguridad y el desinterés por la salud de los veracruzanos”.Por su parte el partido Movimiento Ciudadano declinó suscribir el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, ya que no se proponen acciones nuevas que verdaderamente fiscalicen a funcionarios que incurran en el delito de coacción del voto, aseguró el coordinador estatal, Sergio Gil Rullán, dijeron en un comunicadoEn el mismo escrito se explica que después de un análisis del documento, Movimiento Ciudadano concluye que no existe razón alguna para participar en el acuerdo que el marco jurídico y estatal ya contempla, por lo que exhorta a la autoridad estatal a que se apegue a la ley para dar certeza al proceso electoral más grande en la historia de Veracruz, ya que la ley no se acuerda, se cumple.Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de MC advirtió que el escrito no considera, por ejemplo, medidas de vigilancia y control en la utilización de programas a favor de un partido político o candidato, y que sea el mismo gobierno el primero en sancionar a sus funcionarios que incurren en esas prácticas, hayan sido denunciadas o no, sin embargo, no se contempla nada de ello en el documento.El dirigente reafirmó que Movimiento Ciudadano no requiere firmar ningún acuerdo para respetar las instituciones y las reglas de competencia durante el proceso electoral, pues dicho Movimiento siempre ha promovido salvaguardar los derechos de todos los mexicanos y hacer acuerdos que beneficien a Veracruz y sus ciudadanos.En respuesta a la negativa de los mencionados partidos, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que será respetuoso de la decisión de los líderes de partidos políticos en el estado que no firmen el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021”, ya que dijo se trata de un tema voluntario.El fin de semana en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a partir de julio próximo, la pensión para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años y, además, se irá incrementando gradualmente hasta llegar a los 6 mil pesos bimestrales en enero de 2024. El mandatario detalló que el presupuesto anual para este programa social se incrementará gradualmente de los 135 mil millones de pesos hasta llegar a los 370 mil millones de pesos en 2024, sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Todo esto violando la ley electoral puesto que se trata de la campaña que realiza el presidente de México a favor de sus candidatos, ya que no puede aparecer en la boleta electoral como lo intentó, realiza gira por el interior de la república y hace anuncios como estos con el fin de ganar electoresPero resulta que el señor es un consumado mentiroso, ya nadie le cree solo sus esbirros que por conveniencia económica le siguen la corriente. Resulta que siendo presidente de México Enrique Peña Nieto estableció la edad de 65 años para que los adultos mayores recibieran su apoyo económico. Luego, en su tarea destructora del pasado Andrés Manuel López a Obrador, al asumir la Presidencia la estableció en 68 años de edad, lo que provocó un gran descontento entre la clase trabajadora, pero ante las circunstancias electorales, que le son adversas ha decidido bajarla nuevamente a 65 años... ¿Es o no un tramposo el señor?Antes de que hiciera el anuncio el ex rector Raúl Arias, candidato a la presidencia municipal de Xalapa, por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el Gobernador Cuitláhuac García se adelantó ayer prometiendo que habrá para Xalapa nuevamente Halcones, ese equipo de basquetbol profesional que tanto éxito tuvo en la Universidad Veracruzana cuando Raúl fue Rector. Son muy listos los asesores del gober, parecen ajedrecistas van una ficha adelante.Escríbanos a [email protected]