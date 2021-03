Ricardo Ahued B., va por Xalapa...

1.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y los gobernadores de todo el país firmaron hoy en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por la Democracia.



En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo escribió: "Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo".



2.- Entre porras y halagos de sus “pares”, ayer el senador Ahued dejó el senado [su licencia es a partir del 31 de marzo] para, como él lo afirmó: ir por la candidatura de Morena para el Ayuntamiento de Xalapa, la capital del estado.



Así que, con raspones y vendajes, el senador hará campaña para mantener para Morena, su partido, la alcaldía de la capital del estado la que, por ahora, el actual alcalde tiene hecha un tiradero.



Esto dijo: “...No me anima el poder por el poder para atropellar, para robar o para deteriorar la imagen política que persiste en nuestro país. En esta tierra de Xalapa llegamos, diré como me lo dijo mi padre de pequeño y que nunca se me ha olvidado, a Xalapa mi familia llegó muerta de hambre y gracias a Dios hemos crecido y vivido, con el sudor de nuestra frente...”



Bienvenido a la contienda señor senador. Ya en junio podrá celebrar el triunfo si es que llega....



3.- Tienes razón amigo Chucho: Ayer, omití por un teclazo, señalar “que aquél municipio” en razón de la aspirante a diputada local uni, Ana Rosa Valdés Salazar, se trataba de Paso de Ovejas, de cuyo paso por la alcaldía no quedó huella.



El caso Chucho es que tanto ella como su esposo, Adolfo Ramírez Arana, aspiran a ser diputados. Y si se puede, Adolfo de Pluri.



Así son los juegos de PRI ahora: Por parejas para que todo quede en familia aunque los requisitos se los pasen por las suelas de los zapatos...



A Jorge Meade Ocaranza, el Delegado del CEN del PRI, sólo lo dejan observar, no sea que los recomendados de ALITO se molesten...



4.- Y como hay muchos observadores, en algunos municipios ocultan a los aspirantes para que “no hagan olas” los otros, los que van a ser, como en Pánuco, Tuxpan, Alamo y lugares circunvecinos. Al parecer de lo que se trata es darle en la ma... a la Huasteca Veracruzana, SEUO....



Quizá por esa razón se declararon desiertos los procesos internos en los municipios huastecos, el Higo, Chalma, Tantoyuca, Chalma, Ixcatepec, Tancoco, y Chalma, por la causa aparente de que con motivo de la improcedencia definitiva de la totalidad de los pre registros que se presentaron.