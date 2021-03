Cifras señalan bajón financiero

*Incertidumbre en México

*Violencia sacude a Córdoba

*Roban en rancho 187 vacas



Refiere en sus augurios el titular de la Secretaria de Hacienda, Don Arturo Herrera, que la economía de México “podría crecer más del 5 por ciento en el presente año” lo que, en un principio no debiera hablarse “de crecimiento” sino de “recuperación”, en tanto que, en los dos primeros años del gobierno de origen morenista, se ha registrado una debacle económica de dimensiones no registrada por las actuales generaciones de mexicanos, dado que en el primer año de la administración morenista se retrocedió dos puntos en la economía nacional, para agregarle los diez o doce puntos a la baja que se han registrado en el año de la pandemia, cifras que refieren como resultado en rangos financieros, un declive (¿o será debacle?) de entre 12 y 14 puntos abajo de los niveles que se registraban al inicio del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador...



Y debe agregarse que el panorama del país, tanto en lo económico como en lo político, nunca antes para las actuales generaciones de mexicanos, había referido niveles de preocupación y desaliento como el que actualmente se advierte al interior del colectivo social, que al margen de simpatizar con los moldes de una supuesta transformación, refiere notorias limitantes para restablecer, no sólo la confianza en perspectivas de recuperación económica y mayor desarrollo integral, sino también se están ampliando las dudas sobre la capacidad para superar con eficacia los efectos pandémicos, que de hecho aún mantienen a diversos sectores de la población con notorios riesgos de contagios, dado que el programa de vacunación para disminuir el nivel de contaminación, registra un lento avance que incluso podría abarcar parte del próximo año.



Los datos apuntan (hasta la fecha) que en el año 2022 (de continuar en el 2021 los programas de servicios médicos como van) muchos podrían ser los mexicanos aún sin alcanzar el beneficio de la vacunación... Así las cosas, por lógica se debe suponer que nuestra economía habrá de seguir remando (en algunos renglones básicos para el desarrollo integral) sin la energía suficiente como para poder presumir de la recuperación en avances económicos en nuestro país, máxime si tenemos claro que, parte de la cimentación de nuestra economía, se ha debilitado en los primeros dos años la actual administración, incluyendo obviamente el año no pandémico que refiere el debut del nuevo estilo transformador.



Que se están realizando “obras que impactarán la economía nacional” es una de las banderas que enarbola invariablemente el actual cuerpo gubernamental, pero hasta el momento siguen inconclusas y sólo podremos valorarlas con clara certidumbre, cuando inicien operaciones y podamos sumar los resultados reales, no con los presagios en el transcurrir de su construcción, sino cuando se encuentren en operación y al servicio del pueblo de México, habrá de ser cuando de hecho serán evaluadas por la colectividad y, de acuerdo a los resultados habrá reconocimiento o descalificación.



Pero insistimos y no por la idea de incomodar o denostar, sino porque resulta natural que califiquemos nuestra realidad, evaluando con serenidad nuestros propios entornos, los cuales con singular notoriedad nos obligan a reflexionar, que sí existe (incuestionablemente) una trasformación en el país, de manera muy especial en los estilos y formas de gobernar, pero ante el análisis frío no se tiene del todo claro, si La Transformación resultará para bien o para mal, porque se sostiene que los sufrimientos del hoy podrían ser el proceso de readaptación hacia un México más justo y de mayor bienestar, pero en contraposición, no son notorios los espacios “de mayor bienestar” y mucho menos de la administración de justicia pronta y expedita, lo que incide en inseguridad.



A los efectos dramáticamente mortales de la pandemia, se suma un proceso de prevención por vía de vacunas, que en su inicio refiere tardanza en la compra de los nuevos antivirales, pandemia que se suma a limitantes tecnológicas en centros hospitalarios, que ya se habían advertido en lo referente a la atención de niños agredidos por el cáncer... La historia actual difícilmente miente, porque los hechos se encuentran registrados en memorias cibernéticas, regularmente abiertas a la consulta pública.



Todo mexicano hoy eleva los brazos para que las acciones gubernamentales resulten certeras y superen la pandemia así como la crisis económica y laboral, al igual que los elevados índices delictivos que obscurecen aún más nuestro panorama, porque ciertamente nadie apuesta a que México continúe en el declive, pero de la misma forma, muchos mexicanos se muestra recelosos de que los estilos hasta hoy practicados por el actual régimen gubernamental, pudiera colocarnos en el mañana en un país con mayores fuentes laborales y con mejores oportunidades para el bienestar y el desarrollo integral... Ya se verá.



Lo que se lee



Los registros en los sectores populares de los incrementos en los productos de la “canasta básica”, que están refiriendo precios prácticamente inalcanzables para millones de familias mexicanas, a los que se agregan los duros golpes a la economía popular, que constituyen los incrementos al precio del gas y la gasolina, panorama al que se suma la insistencia en mantener elevados precios en el consumo de la energía eléctrica, ubican a nuestro país en rangos de observación y evaluación permanente por parte de gobiernos y sectores financieros del exterior, lo que es indicador de la elevada incertidumbre que priva sobre la economía mexicana, en los espacios internacionales.



Nada bueno para el país es el que se nos catalogue, en el concierto internacional de las finanzas internaciones, como un país con problemas económicos crecientes que podría colapsar y originar “daños colaterales”... Contrario a lo que muchos contradicen, el prestigio de la economía de un país, es determinante para sembrar confianza y desarrollo financiero en lo general, mientras que lo contrario podría originar aislamiento y caos.



Lo que se ve



Las dos personas aparentemente torturadas y posteriormente acribilladas ayer por la tarde, hechos registrados en una de las principales calles del centro de Córdoba, a escasos metros de la Catedral y el parque cordobés, reflejan con claridad que la inseguridad sigue privando en el territorio veracruzano, por más que se efectúen ruedas de prensa y apuntes sobre la reducción en la actividad delictiva.



Al igual que los escenarios referidos en Córdoba, lo mismo acontece en numerosos pueblos y ciudades del territorio veracruzano, escenarios que por sus efectos negativos agreden incluso la actividad comercial, ya de por sí lastimada como resultado del confinamiento originado por los efectos pandémicos.



Todos los días los escenarios de violencia registrados en distintos municipios de tierras veracruzanas, confirman que muy poco se ha logrado avanzar en materia de tranquilidad social, tendencia que obviamente origina distanciamiento entre autoridades y población, referencias que, incluso, pareciera que se han convertido en conductas habituales entre la colectividad.



Lo que se oye



Si aún existen dudas sobre los elevados índices de inseguridad que privan en nuestro país, incluyendo a tierras veracruzanas, basta con referir la información de lo registrado en Sayula de Alemán, en donde un equipo de cuatreros inmovilizaron a los caporales de un prestigiado rancho, para luego “proceder al robo de 187 cabezas de ganado de alta calidad”... El escenario del gigantesco robo de ganado, por sus propias proporciones constituye un claro indicador de que, la inseguridad en tierras jarochas es una historia que sigue vigente, agregando más capítulos a las narraciones delictivas, sin que la eficacia en materia de acciones de seguridad se haga presente... Ahí la dejamos.