Ahued, segunda licencia

Ricardo Ahued todavía no cumple tres años en el Senado y ya lleva dos licencias para separarse de este cargo legislativo.



El 28 de mayo de 2019, Ahued solicitó por primera vez separarse del Senado debido a la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sustituyera en la Administración General de Aduanas al abogado Ricardo Peralta, quien fue reubicado en una Subsecretaría de Gobernación.



Pero en dicho cargo solamente duró casi un año, pues renunció a finales de abril de 2020 luego de su confrontación con la poderosa jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.



Ahora, este martes, le fue concedida la segunda licencia que será “por tiempo indefinido” pues en la solicitud que presentó por escrito el pasado 16 de marzo al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el empresario de origen hidalguense argumentó que lo hacía “debido a mi interés de aspirar a la precandidatura por el cargo de Presidente Municipal de la Ciudad de Xalapa, Veracruz”, y que “en caso de ser elegido continuar apoyando los proyectos de la Cuarta Transformación planteados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.



Pero Ahued, que tiene fama de ser un hombre congruente y honesto, parece estar faltando a la verdad. Y es que todavía hasta principios de febrero seguía resistiéndose a participar en la contienda municipal, no obstante que desde un mes antes la diputada federal Dorheny García Cayetano y las legisladoras locales Rosa María Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, también aspirantes a la alcaldía, acompañadas del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, Juan Javier Gómez Cazarín, le pidieron públicamente al ex munícipe ex priista que participara en la próxima elección porque, de acuerdo con las encuestas, es el prospecto mejor posicionado de Morena.



Inclusive, el sábado 6 de febrero se registró muy sigilosamente como precandidato, aunque ahora aduce que en caso de ser elegido como alcalde de Xalapa continuará “apoyando los proyectos de la Cuarta Transformación” del presidente López Obrador, lo que no pudo hacer como titular de la Administración General de Aduanas, una de las áreas del gobierno federal más putrefactas por la corrupción.



Aquí publicamos el martes antepasado, por ejemplo, que Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), había realizado un estudio denominado “Mercado Ilícito de Gasolina y Diésel”, el cual le había hecho llegar al Presidente para que se enterara que por las Aduanas del norte del país ingresaban diariamente mil 700 pipas con combustible de contrabando, representando una evasión fiscal anual cercana a los 200 mil millones de pesos. Ahí necesitaba López Obrador más a Ricardo Ahued que en el palacio municipal de Xalapa.



Este martes, sin embargo, le fue autorizado separarse del Senado, a cuyo escaño acababa de reincorporarse hace apenas 11 meses. Ah, y pidió hacer efectiva su licencia a partir del próximo miércoles 31. ¿Acaso para cobrar la dieta completa?



LA ÚLTIMA REBELIÓN DE AHUED



Por cierto, este lunes, las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado enviaron a la mesa directiva el dictamen de idoneidad que contiene la votación para ocupar el cargo de magistrado y magistradas de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).



Como se sabe, desde octubre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara alta del Congreso de la Unión una terna para ocupar este cargo por un periodo de 15 años improrrogables. Pero de los tres candidatos propuestos por el mandatario, sólo quedaron finalmente Natalia Téllez Torres Orozco y el abogado tabasqueño Joel Alberto García González, pues Celia Maya García, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, acaba de ser postulada por Morena como candidata a la gubernatura de esa entidad que gobierna el PAN desde hace varios sexenios.



En la votación de este lunes, Téllez Torres Orozco recibió, en la Comisión de Justicia, nueve votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. En tanto que García González obtuvo seis a favor y ocho en contra por parte del bloque opositor PAN, PRI, MC y PRD, al cual se sumó sorpresivamente también Ahued.



A su vez, en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Téllez logró 10 votos a favor y tres en contra, mientras García González tuvo ocho votos a favor y cinco en contra.



Pese a que la votación se repitió en la Comisión de Justicia, en el caso de García González volvió a ser rechazado por el bloque de contención y Ahued, pues argumentaron su amistad con Ramiro López Obrador, hermano de AMLO.



En la reunión de comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, precisó que el dictamen con el resultado quedará en manos de la mesa directiva, la que determinará si pasa al pleno para que decida si García González cumple con la idoneidad.



Al parecer Ahued desconoce que García González, quien fue Oficial Mayor del Congreso local de Tabasco, también ha sido un personaje muy cercano al Presidente y a su proyecto político de Nación, desde que Andrés Manuel era dirigente del PRD.