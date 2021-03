El infierno del IMSS

“Por Covid y pobreza, 9 millones

de alumnos dejaron la escuela”

El Universal

A mediados de febrero del presente año, la angustiada señora Isabel Rosado Barradas, se dirigió a la doctora María de Lourdes Carranza Bernal, Delegada Regional del IMSS Veracruz Norte, para hacerle este planteamiento. Es madre soltera y su hija Katia Alitzetl Hernández Rosado, de 21 años de edad, derechohabiente del IMSS (da su número de filiación), con domicilio en la calle Loma Bonita número 32 de la colonia Veracruz de la ciudad de Xalapa, fue valorada en el mencionado instituto y de forma particular por el doctor Gustavo Martínez Mier, trasplantólogo adscrito al hospital general de la zona del IMSS en la ciudad y puerto de Veracruz, quien por la gravedad que presenta la jovencita es urgente que le practiquen un trasplante de riñón el cual su señora madre está dispuesta a donar de inmediato.Cabe señalar que la jovencita presenta Nefropatía por IgA desde su nacimiento y ha requerido atención medica permanente. El año pasado, por el grado de la insuficiencia que presenta fue necesario dializarla diariamente, y de un mes a la fecha (desde febrero de este año) cada cuatro horas, usando las más fuertes bolsas de diálisis lo que le ha provocado complicaciones frecuentes. El trasplante de riñón se llevaría a cabo con la urgencia que el médico recomendó solo que se vino la pandemia del coronavirus y a la angustiada madre le informaron que se suspenderían las cirugías en el IMSS para dedicarse solo a atender casos de contagio por la pandemia.Doña Isabel Rosado Barradas recibió la noticia con gran dolor pues carece de los recursos suficientes para que a su hija le practiquen el trasplante en una clínica particular y de no realizarlo Katia irremediablemente morirá. Doña Isabel Rosado suplicó a la delegada Carranza Bernal, tentarse el corazón y ordenar que se lleve al cabo la cirugía porque, obviamente, no quiere perder a su hija.La delegada conmovida dio instrucciones de inmediato al doctor Aguilera para iniciar el protocolo y éste (Aguilera) pasó el caso a otro médico de apellido Vera a quien la angustiada madre ha buscado hasta encontrarlo para que le dijera: “de este caso no sé nada, nadie me ha dicho nada”.Se sabe que en esa clínica ya se han practicado algunos trasplantes en estos tiempos de pandemia, y consideramos que no es justo que, a un derechohabiente, en esas condiciones de agonía, no le presten atención cuando la solución para salvar la vida de la joven la tienen a la mano. Doña Isabel Rosado muere de angustia junto con su hija, esperemos que este llamado sirva de algo para que las autoridades del IMSS en Veracruz giren las instrucciones que sean necesarias a fin de atender urgentemente a Katia antes de que la historia tenga un desenlace fatal.Nosotros le estaremos dando seguimiento al lamentable asunto porque se trata de un evidente caso de negligencia médica.Esto no pasa con frecuencia, que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) haya otorgado la constancia Sujeto Obligado 100% Capacitado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), al tiempo de reconocerla como una aliada de la transparencia en aras de un mejor gobierno. El titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, reiteró la disposición de cumplir y hacer cumplir la legislación en la materia a través de acciones como la autorización de los Sistemas de Datos Personales de la Secretaría; terminando así con la opacidad característica de administraciones pasadas.“En Veracruz, la implementación del derecho a la información contribuye a moldear la conducta de quien ejerce la autoridad, para que sea genuino mandatario y un sujeto capaz de rendir cuentas claras por sus acciones y decisiones”, comentó satisfecho.Durante 2020, la SEFIPLAN no sólo capacitó a 159 elementos, como lo establece el programa, sino que sumó a todos los vinculados directamente con la generación de información pública y su difusión; como resultado, 257 servidores públicos participaron en más de 11 mil horas de cursos y fueron atendidos mil 389 solicitudes de acceso y 31 expedientes de ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales).Lima Franco detalló que han utilizado formatos abiertos en el portal de la Secretaría para que los veracruzanos sepan, sin necesidad de una solicitud, cómo es empleado su dinero; mientras que en la oficina virtual de Hacienda se protegen los datos personales-patrimoniales del contribuyente.Por su parte la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, indicó que el año pasado tuvieron lugar 108 cursos: 23 presenciales y 85 virtuales; además de la regularización de nueve sujetos obligados. “Le apostamos a la actualización permanente, con ello damos cumplimiento a las disposiciones jurídicas vigentes y sensibilizamos a los involucradas en lo referente a los derechos que nos toca tutelar. Expresamos nuestra satisfacción de que la Secretaría de Finanzas y Planeación concluyera los trabajos en materia de transparencia”Platicando con sus vecinos y paisanos del distrito local electoral de Emiliano Zapata, el joven político morenista Antonio Luna Rosales, no para en sus afanes de convencer a los electores de los proyectos que trae para, desde el Congreso, trabajar en busca de convertir a Emiliano Zapata en un importante polo de desarrollo económico aprovechando sus recursos naturales y de la buena disposición de los habitantes de esa demarcación para el trabajo.El joven político, recién desempacado de la APIVER Coatzacoalcos, donde realizó un gran trabajo que mereció el reconocimiento de los empresarios y habitantes del sur de Veracruz, hoy se esmera en la tarea de tratar de convencer a sus paisanos de la conveniencia que representa para todos los habitantes de ese distrito que lo apoyen para ocupar una curul desde donde tendrán a su mejor aliado.Uriel Flores Aguayo afirma: “Soy de izquierda democrática con antecedentes de acentos revolucionarios. Serlo, supone apego a la legalidad, al pluralismo, a la autocrítica, a las instituciones, a la tolerancia y al diálogo; además de la visión de justicia y equidad social. Las causas feministas, de derechos humanos, del medio ambiente, de los colectivos de paz y de la diversidad sexual, son elementos intrínsecos a una noción de izquierda democrática...”Escríbanos a [email protected]