Cisneros, ¿próximo diputado local plurinominal?

¡Ah, fieles lectores! La política, la política.



Una fuente me aseguró ayer, más de una vez, que el secretario de Gobierno, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos, será diputado plurinominal local en la LXVI Legislatura del Estado.



Que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, Juan Javier Gómez Cazarín, buscará repetir como candidato a diputado local, de Morena, obviamente, pero que irá “a tierra”, esto es, que no será candidato plurinominal, sino que tendrá que ganarse el lugar en las urnas, compitiendo contra la oposición.



Si, finalmente, los dos llegan a una curul, será interesante saber quién, en caso de obtener la mayoría Morena, será el presidente de la Jucopo, aunque se supone que lleva ventaja Juan Javier, por la experiencia que ya posee.



Confío en mi fuente. De tal forma que, si llegara a ser cierto, cuánto ayudaría al gobernador a airear su administración, a hacer un cambio y a poner en la Secretaría de Gobierno a un verdadero operador político, que tanta falta le está haciendo.



Los cambios son buenos, necesarios. La vida misma es un cambio permanente. A la administración cuitlahuista, a reserva de lo que traigan las circunstancias políticas, le falta la mitad de su periodo, tres años, que pueden ser muy productivos si se tienden puentes de comunicación, de diálogo, con los más diversos sectores de la sociedad veracruzana.



Si, insisto, fuera cierto, lo que estarían haciendo en Morena sería reforzar su defensa desde el Congreso, ante la posibilidad de que la oposición tome fuerza en la próxima elección.



Tanto en el nivel federal como en el local, la clave para la permanencia de Morena en el poder, para sostener sus proyectos a largo plazo y tratar de consolidarse, es tener el control de los congresos, federal y estatal.



Acaso a eso se debería llevar al ahora secretario de Gobierno al Congreso local. Ya falta poco para que termine el mes y a partir de los primeros días de abril sabremos si, finalmente, lo enlistan y lo inscriben como candidato plurinominal.



Pero Gómez Cazarín no sería el único aspirante que iría “a tierra”. Contra lo mucho que se ha publicado que los actuales diputados federales del PRI, Héctor Yunes Landa y Anilú Ingram Ballines, serían candidatos a diputados locales plurinominales, hasta donde se sabe, no será así.



Se sabe que su partido sí les dará la oportunidad de llegar de nuevo al Congreso veracruzano, pero si ganan las diputaciones disputando el voto como candidatos uninominales, esto es, compitiendo contra los candidatos de la oposición.



Hasta donde se sabe, se da por hecho que gozan de una enorme popularidad entre el electorado, por lo que ganarán la elección sin mayor problema, sumarán votos y darán la oportunidad para que lleguen al Congreso priistas que tienen mucho tiempo formados en la fila de espera, que han hecho méritos, pero han sido desplazados.



En esa tesitura, a quien darían un respiro por ahora, enviándola a la banca, sería a la actual diputada local, Erika Ayala Ríos, quien pretendía que el PRI la postulara nuevamente como candidata a diputada local plurinominal.



Joaquín Alcántara, ¿suplente de Pepe Yunes?



Coatepecano muy conocido, los electores del distrito de Coatepec ven con interés y simpatía la posibilidad de que el PRI postule como candidato suplente a la diputación federal por el distrito al joven Joaquín Alcántara, quien lo ha estado acompañando en sus visitas de acercamiento a los habitantes de la demarcación.



La familia Alcántara, de Zimpizahua, goza de gran estimación entre los coatepecanos, por lo que la inclusión de uno de sus miembros seguramente sumaría muchos votos a favor de la causa tricolor. Pepe y Joaquín serían una fórmula ganadora.



