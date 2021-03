Sergio Hernández rompió la alianza

“No nos vamos a dejar del INE”

Mario Delgado

Presionado por operadores de la actual administración morenista, el hampón panista Sergio Hernández Hernández, diputado en el Congreso Local, aguantó vara hasta que logró romper la alianza PAN-PRI-PRD en Xalapa para la alcaldía, ante la advertencia de que la guillotina estaba lista para que le cayera encima si aceptaba retirarse de la contienda e ir con el candidato del PRI David Velasco.Sergio no tiene la mínima posibilidad de ganar la elección de Presidente Municipal en Xalapa, sin embargo, todos los delitos que cometió en la Legislatura en su calidad de diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), lo pusieron con un pie en la cárcel, haciendo compañía a Rogelio Franco, y el otro en la inútil candidatura que solo servirá a Sergio para ganar impunidad y a Morena para evitar una tragedia electoral: la pérdida de la Capital del Estado.El 12 de junio del 2018, en Apuntes, escribimos: “La reacción de indignación que se percibe en la sociedad veracruzana por las revelaciones que hizo la semana pasada la diputada local panista Cinthya Lobato Calderón, está más que justificada. No es posible que mientras miles de empleados perdieron su empleo al arranque de la actual administración yunista y millones de paisanos se encuentren en situación de pobreza extrema, los miembros de la bancada panista en el Congreso local dispongan de dinero público para satisfacer sus adicciones personales como es el alcohol, la droga y el pago de prostitutas. Eso es lo que denunció la valiente diputada Lobato mediante un audio que hizo circular entre los medios de comunicación, en el que se escucha cómo increpa fuertemente al diputado Sergio Hernández Hernández, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, quien puso al frente del área administrativa del poder legislativo a un conocido lenón, a su amigo proveedor Carlos Fuentes Urrutia, alias “Chico Fuentes”, quien desapareció ¡73 millones de pesos! que dejó en caja la Legislatura anterior, entrega mensualmente a su jefe Sergio Hernández un millón 600 mil pesos para “gastos personales” además de pagar francachelas, putas y droga para sus diputados, los hipócritas diputados panistas.”“Si el Fiscal, que ha citado a Cinthya Lobato (Jorge Winckler) a comparecer en el tema de las denuncias quiere ahondar realmente en el reconocimiento de las fallas señaladas, nomás que se dé una vuelta a la calle de Bucarest, en el Fraccionamiento Monte Magno, en cuya casa marcada con el número 14 se sospecha el intercambio de flujos corporales entre los fogosos panistas y las bellas mujeres que cobran lo que antes decenas de empleados tirados a la calle... ¿Ese fue el cambio? ¡Peores por malos!”, comentamos.“Pero el diputado xalapeño que quiso reelegirse y fue repudiado por los votantes, se aseguró con una plurinominal que le regalaron, no solo ha abusado de los fondos del Congreso y de su posición como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la que permaneció violando reglas y pasándose por la entrepierna acuerdos que signó al inicio de la gestión cameral con la fracción de Morena, también se le acusa de apoyar a una persona para despojar a una anciana de una casa donde instaló una de sus llamadas “casas de enlace” que sostiene con el presupuesto del mismo Congreso. Gracias a la intervención como defensor del abogado Tomás Mundo Arriasa, la ancianita Luz María Landeros Becerra, ha logrado mantener en su poder el inmueble que el imbécil diputadito panista le ha querido arrebatar valido del poder que tiene y que está a punto de extinguirse para pasar a ser investigado y procesado por sus abusos.”“Y pese a que tienen la guillotina casi en el pescuezo, He-Man y sus cómplices no le bajan de yemas. A ver cómo tratan de sortear los señalamientos de corrupción que se convertirán en demandas, por muchos millones de pesos que este señor autorizó para la mujer de Pepe Mancha, la hoy diputada plurinominal Monserrat Ortega Ruiz, y la mamá de José de Jesús Mancha Alarcón, la veterana Cristina Sergia Alarcón Pérez, quienes aparecen como socias de la empresas fantasma Innovadora de Medios S.A, de C.V y Multimedios Periodísticos S.A de C.V, empresas que robaron al presupuesto del Congreso Local ¡720! Pesos autorizados por el cabecilla de la Pandilla de Ladrones del Congreso panista.”“Todos estos asuntos los tienen bien presentes los panistas, en la agenda de pendientes y los presentarán ante el pleno en las primeras sesiones. Seguramente se ventilarán en esos espacios también asuntos como el del encargado de prensa quien busca, en estos días, cómo dejar en su chamba a una de sus queridas, aunque haya quien nos afirme que solo es su amiga, comadre o “amiguis”, porque el señor batea al revés. En fin, la pesadilla está por terminar y a destapar la caja de Pandora.”Bueno pues con esos antecedentes fue muy sencillo, para los morenistas, obligar a este pillo a que no se bajara del caballo de la candidatura con lo que rompió la posibilidad de la alianza... Sergio tiene la cola muy larga.Cómo parte de los procesos dentro de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros electorales analizan el retiro de la candidatura a más de 60 abanderados de esta fuerza política, denunció el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado."Esta noche nos hemos enterado que algunos consejeros del INE aprovechando resquicios legales y tomando acciones desproporcionadas, quieren bajar a la mala más de 60 candidatos de nuestro movimiento", indicó Delgado Carrillo mediante un video emitido después de darse a conocer la aprobación de un dictamen en el que propone retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, quien busca la gubernatura de Guerrero, por no presentar a tiempo sus reportes de gastos de precampaña.Los abanderados morenistas que se verían afectados, son de entidades como Baja California, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz , Michoacán, Sonora, Zacatecas, en los que aseguró que Morena tiene "gran ventaja"."El pretexto, según esto, es que no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos", agregó el dirigente partidario además de subrayar: "No nos vamos a dejar".Sofía Martínez Huerta será sometida a juicio político y se planteó su inhabilitación por cinco años y su destitución del cargo de magistrada, acusada de usurpación de funciones, por investigar las irregularidades detectadas en la construcción de las Ciudades Judiciales durante la presidencia de Edel Álvarez Peña, a pesar de que se le había "sugerido" que no lo hiciera. ¿De cuánto sería el cañonazo que cayó en la buchaca del bola 8 de parte del "Care muela", que hasta el bote va a ir a dar doña Chofy por andar de curiosa?