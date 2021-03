¿Los morenos contra el INE?...

1.- Si la prudencia no aparece en lo que pareciera una guerra legítima del Instituto Nacional Electoral para enmendar abusos del pasado por los partidos políticos que en su tiempo fueron beneficiados, Morena incluido, el asunto llegará al ente que decide quién sí y quién no. Esta es parte de la historia



Ayer, “...Por una votación de siete a cuatro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, determinó cancelar la posibilidad del registro como candidatos federales, a 27 aspirantes, de los cuales 25 militan en Morena y 2 en Redes Sociales Progresistas. La razón: No haber entregado o haber sido omisos para rendir y entregar el informe de gastos de precampaña o entregarlo de manera extemporánea, lo que la legislación electoral sanciona “con el retiro del registro o la pérdida del derecho a hacerlo”, cosa que ha sucedido.



Sin embargo, en la secuela de este asunto, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela abogó para que a 13 de los aspirantes que entregaron un informe de manera extemporánea, debería aplicarse una sanción diferente al del resto.



Y esto sucedió con base en el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en 2016 cuando también se había cancelado la candidatura a gobernador de David Monreal, éste entregó posteriormente su informe y los magistrados consideraron que esto atenuaba las consecuencias. [lo que parece haber olvidado Ricardo del mismo apellido, ahora líder de los senadores de Morena].



La presidenta de la Comisión, Adriana Favela aseveró que los partidos están obligados a presentar informes de sus procesos de selección “con independencia de cómo le llamen: consulta a la base, pre campañas, proceso interno, tómbola o encuestas”, porque es el proceso previo que establece la ley y obliga a reportar, sin excusas o pretextos pero con el bono de dispensa si la entrega fuere tardía.



Esto se dijo, “se imponen sanciones a los partidos políticos que en su conjunto dan 3 millones 909 mil 135 pesos, y estas sanciones están, obviamente, distribuidas entre los distintos partidos políticos- Morena sería el partido político más sancionado con el 78.28 por ciento de la sanción, luego el PRD, Movimiento Ciudadano después, luego PES, Redes Sociales Progresistas, PAN y el Partido Verde Ecologista de México.



Durante un largo debate en torno a la fiscalización, el consejero Ciro Murayama aseveró que la sanción puede considerarse drástica, [severa, dura], pero es la consecuencia que marca la ley. Subrayó que la legislación pretende que no haya opacidad en las campañas ni formas de tratar de darle vuelta a la ley porque entonces no sabremos de dónde se saca el dinero, como gasta. Aseveró que el INE no puede legislar, pero tampoco no aplicar la legislación porque eso implicaría “que se abre la puerta para que la opacidad y del manejo oscuro de recursos, no tengan consecuencias legales”.



La consejera Claudia Zavala se pronunció también a favor de aplicar la ley tal como se establece para “encontrar un sentido de racionalidad en la consecuencia” de las omisiones en la entrega de los informes de gastos de campaña.



2.- Pero esta determinación, que no ignoraban podría suceder, los dirigentes de los partidos jugaron al “ahí se va” y no pasará nada porque en el juego va la mayoría del poder político en México. Pero sí sucedió y la banderilla ha dolido severamente. Pero, dadas las condiciones de beligerancia, alguien debe atenuar: Los partidos o los sancionados porque ahora, con la resolución encima, blandirán todas las excusas y justificaciones, tales como “que se nos quiere debilitar”; “van contra nosotros porque somos la mayoría”, “están legislando en el INE para frenarnos”, y así por el estilo. Prudencia... ¿alguien podrá ser prudente en esta hora de México?



3.- Esto y después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevos criterios para el registro y adjudicación de diputados plurinominales para evitar una sobrerrepresentación, ha sido calificado por los presuntos afectados [todos los partidos nacionales] como “un exceso del INE”, ¿pero lo es en realidad? ¿O es la ley que ahora se pretende aplicar con justeza?



Algún Tribunal, con apego a la ley y la Constitución Política de la República, debe resolverlo cuanto antes. No menos.