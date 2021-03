Nahle: compadrazgo tóxico

El primer conflicto político que enfrentó como gobernador Cuitláhuac García fue el violento rechazo del pueblo de Chinameca al relleno sanitario que proyectaban instalar en ese municipio sureño de la sierra de Soteapan para resolver el problema del tiradero a cielo abierto de Las Matas, ubicado sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán.



En esa ocasión, el 9 de enero de 2019, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, escapó en la batea de una camioneta pick-up, mientras el mandatario veracruzano era retenido en el parque de la cabecera municipal por alrededor de 8 mil habitantes que le exigían que públicamente se comprometiera con ellos a que ese depósito de desechos sólidos no sería instalado ahí, lo que García Jiménez tuvo que conceder ya caída la noche para poder retornar a Xalapa.



El escándalo alcanzó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al trascender que el beneficiario de este proyecto repudiado por los pobladores de Chinameca era la familia de su compadre Arturo Quintanilla Hayek, dueños de la empresa Gravas del Sureste, en cuyo terreno de 127 hectáreas se ubicaría el centro integral de tratamiento de residuos sólidos que favorecería principalmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.



Ante los señalamientos, la senadora de Veracruz con licencia tuvo que admitir que “efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto”, refiriéndose al megaproyecto del relleno sanitario regional.



Sin embargo, casi cinco meses después, el 22 de mayo de 2019, estalló otro escándalo al darse a conocer que para el acondicionamiento de los terrenos para la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco –que el presidente López Obrador le encargó directamente a Nahle–, Petróleos Mexicanos había asignado por “invitación restringida” un contrato por casi 5 mil millones de pesos a un consorcio holandés asociado con Grupo Huerta Madre, S.A.P.I. de C.V., empresa constituida unos días antes por Quintanilla Hayek, cuyo giro empresarial era hasta entonces en los ramos de la construcción, los bienes raíces y la comercialización de herramienta especializada, pero no figuraba como proveedor de Pemex ni en la industria petrolera hasta este sexenio.



Este martes 23 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó las sanciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó a dos empresas a las que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les rescindió el contrato por incumplir la entrega de ventiladores para pacientes Covid-19.



Una de las proveedoras multadas y sancionadas con 3 años 9 meses de inhabilitación es Bidcom Energy S.A. de C.V., propiedad de los hermanos Josué y Jaime Quintanilla Ayache, sobrinos del compadre de Rocío Nahle, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez.



En el caso de Bidcom Energy, conforme a la denuncia de la legisladora panista presentada el 1 de junio de 2020 ante la SFP, el IMSS le adjudicó un contrato por 114 millones de pesos para adquirir ventiladores pese a que ofreció un precio superior al existente en el mercado y a que la empresa, de reciente creación, no tenía experiencia el sector de insumos médicos.



LÍDERES PRISTAS, INCORREGIBLES



Militantes del PRI del puerto de Alvarado nos enviaron una carta para expresar su preocupación e inconformidad por la inminente imposición de Mariano Molina Ramírez, como candidato a regidor, pues refirieron que tiene antecedentes penales por delitos electorales.



Lamentan que el presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez, y el dirigente estatal de la CNOP, Adolfo Ramírez Arana, pretendan imponerlo no obstante que pasó un año en la cárcel.



Señalan que Molina Ramírez, quien colaboró con el ex secretario duartista de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur, “acabó en prisión por delitos electorales y ahora que ya salió, en menos de tres meses, lo hicieron dirigente municipal de CNOP y hace unos días líder del PRI en Alvarado”.



Nos expresan que entienden que Marlon Ramírez “se las debe” al ex gobernador Javier Duarte y a Manzur, pero en lo que dicen no estar de acuerdo es que “pague con las posiciones que nos tocan a los priistas de Alvarado que llevamos años trabajando y sudando la camiseta”. Además afirman Mariano Molina tiene más de 10 años de vivir en el puerto de Veracruz, por lo que recomiendan que bien puede seguir allá y “pasársela en la fiesta que tanto le gusta”.



Para comprobar lo que dicen acerca de los antecedentes penales del aspirante a regidor, envían las direcciones de internet donde Mariano Molina recibe sus nombramientos como dirigente municipal del PRI y de la CNOP, así como el proceso penal que en su contra le tocó llevar en agosto de 2017 como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a Santiago Nieto Castillo, actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.



“Qué vergüenza, parece que el PRI en Veracruz no entiende y con cinismo apoyan a delincuentes duartistas que tanto nos han dañado”, reprochan a los líderes estatales del partido y del sector popular del tricolor.



Con estos candidatos, ¿a qué le tira el Revolucionario Institucional? Se le siguen poniendo de pechito a los morenistas de Palacio de Gobierno que andan con la espada desenvainada.



RECUPERAN 14 DE 200 RESES ROBADAS



En días pasados se informó que solo fueron recuperados 14 semovientes de casi 200 que fueron robados por un grupo armado en el sur del estado, que ahora se sabe fueron sustraídos de un rancho localizado en San Juan Evangelista y no en Sayula de Alemán como trascendió originalmente.



El rancho es propiedad del ganadero Jesús Benítez, originario de Jesús Carranza, y como se informó oportunamente, tras someter a los encargados del lugar un grupo de personas armadas se llevaron el ganado en varias unidades vehiculares y huyeron con rumbo desconocido.



Según la información, el lunes pasado, 14 de los animales se encontraron en el interior de un camión con placas del estado de Hidalgo marca International abandonado en la autopista 150 Córdoba-Puebla en las cercanías de las Cumbres de Maltrata, sobre el tramo Magueyes-San José Cuyachapa, en los límites de Veracruz con Puebla.