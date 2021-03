16 años de periodismo comprometido

“Ya queremos ver el primer debate

Nos complace felicitar a nuestro director y amigo Joaquín Rosas Garcés, por los 16 años que está cumpliendo el informativo con el mayor número de lectores diarios de Veracruz, Al Calor Político que fundó y dirige. Solo con profesionalismo se puede lograr esto. ¡Felicidades¡ y que tengas salud para muchos años más de seguir informando y orientando a los veracruzanos.Los problemas en Morena no acaban o al menos sale uno tras otro. Nuevamente le tocó a Mario Delgado, Presidente Nacional de Morenaya que se dio a conocer que pertenece a la organización NXIVM, donde su líder fue condenado por cargos de explotación sexual de una menor y posesión de pornografía infantil.Keith Raniere, líder de la organización NXIVM está cumpliendo una condena de 120 años de prisión por los cargos revisados y recientemente se dio a conocer que Mario Delgado realizaba depósitos de 50 dólares durante 6 meses en el 2016, esto según como un acuerdo para pertenecer a dicho grupo en México.Estas aportaciones que realizaba Mario Delgado formaban parte en su plan de estudios las cuales resumía enseñanzas de Raniere. De igual manera en el sitio de Internet de esta organización y el cual fue dado de baja, se podía leer que las aportaciones eran para ayudar a los “hombres a convertirse en miembros más poderosos e influyentes de la sociedad al brindarles herramientas y una red de hombres honorables para que los apoyen”.Cuestionado sobre su participación en esta organización, el pederasta líder de los morenos prefirió no hablar al respecto, aunque el día de hoy también enfrenta serias acusaciones por su intento de imponer como candidato del partido que dirige al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, quien tiene varias denuncias de abuso sexual.Pues desde las entrañas de la dirigencia nacional de este instituto político, nos filtran una lista de supuestos candidatos, ya palomeados, a las diputaciones federales por Veracruz la cual se integra de la siguiente manera: Tuxpan, María Bertha Espinoza Segura; Veracruz, Rosa María Hernández Espejo; Poza Rica, Fernando ‘Pulpo’ Remes Garza; Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé; Martínez de la Torre, Mónica Herrera Villavicencio; Xalapa, Claudia Tello Espinoza; Coatepec, Carmen Mora García; Xalapa, Rafael Hernández Villalpando; Coatzacoalcos, Flora Tania Cruz Santos; Minatitlán, Rosalba Valencia Cruz; Orizaba, Dulce María Corina Villegas Guarneros; Córdoba, Martha Rosa Morales Romero; Cosamaloapan, Valentín Reyes López; San Andrés Tuxtla, Paola Tenorio Adame y Cosoleacaque, Esteban Bautista Hernández.La misma fuente nos indica que la diputada federal Dorheny García Cayetano, no va por la reelección como su homólogo Rafael Hernández Villalpando, lo que la ubica como suplente para la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa con el Senador con licencia Ricardo Ahued Bardahuil, quien de ganar la elección solo estará unos meses y pedirá licencia para que la parienta del Gobernador asuma la alcaldía, tal como lo dijimos en este espacio desde el lunes 18 de enero del presente año, lo que provocó que en Palacio de Gobierno pusieran el grito en el cielo.Si este escenario les parece tranquilo, con hechos delictivos a la baja, quiere decir que los veracruzanos ya nos acostumbramos a vivir en medio de crímenes, balaceras, ejecuciones y todo tipo de hechos violentos de alto impacto.Dos cuerpos desmembrados y embolsados fueron encontrados en el municipio de Nogales.En Isla se reporta la ejecución de una persona.En Papantla ejecutan a una maestra de primaria dentro de su domicilio y una menor resulta herida.En Tenampa reportan la desaparición de un taxista que salió de ese lugar rumbo a Huatusco.Entre los municipios de La Perla (no La Pérgola) y Mariano Escobedo, reportan una balacera en la que participaron dos comandos de hombres armados: la policía nunca llegó al lugar de los hechos... y así.El reporte es hasta el mediodía de ayer, más lo que se haya acumulado por la tarde y la media noche. Ese es un día en Veracruz. ¿Y la policía encargada de prevenir la comisión de los delitos?. Ni su luz, eso si los veracruzanos la tenemos que mantener a chaleco aunque nuestro derecho a la seguridad no exista y veamos a la policía del estado como un cartel más operando a favor de Morena en pleno proceso electoral.El pasado sábado, el presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez, informó a través de sus redes sociales que el exdueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales y la exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, se incorporaron a su partido.En el mensaje en su cuenta de Twitter, afirma que juntos van a sanar a México.“Un gusto darle la bienvenida a la familia de @RSPorgMX a @elimoralesg y @fidelkugra políticos veracruzanos distinguidos, que sin duda con su trayectoria y trabajo contribuirán a un trabajo más apegado a la gente, a formar una sociedad progresista. [email protected] vamos a #SanarAMéxico.De inmediato circuló la versión de que la ex alcaldesa xalapeña Elizabeth Morales, había logrado que la anotaran en los primeros lugares de la lista de diputados federales plurinominales en ese partido. ¿No qué no?Los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León y a la alcaldía de la ciudad de Monterrey, Samuel García y Luis Donaldo Colosio, respectivamente, acusaron a sus contrincantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de armar una campaña en la que hostigan a ciudadanos con llamadas de madrugada para pedirles el voto con sus nombres.Al presentar su queja en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), los abanderados emecistas señalaron que las llamadas que se recibieron hoy en los hogares de los regiomontanos fueron patrocinadas por Francisco Cienfuegos y Adrián de la Garza, candidatos a alcalde de Monterrey y gobernador de la entidad por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, integrada por el PRI y el Partido de la revolución Democrática (PRD).El partido Movimiento Ciudadano (MC) del Senador veracruzano Dante Delgado Rannauro, va con buenos candidatos por lo que tendrá los mejores resultados. De las cosas que se conocerán pronto del candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, es la autenticidad del certificado de estudios que presenta como egresado de una preparatoria de la UPAV. El documento se lo vendió, a precio de mercancía china, el siempre bien recordado Evaristo Morales Huertas. O sea, el señor Ahued posiblemente no fue ni a la primaria. Seremos la "Apenas veracruzana."