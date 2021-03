Toño Luna, totalmente palacio

Hace tres semanas, el miércoles 10 de marzo, el gobernador Cuitláhuac García ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno a la que sorpresivamente llevó a Antonio Luna Rosales, quien días atrás acababa de entregar la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos.



Obviamente la presencia del ex panista despertó suspicacias. Algunos supusieron que García Jiménez lo incorporaría a su gabinete. Pero no, ahora se sabe que será postulado como candidato de Morena a la diputación local por el distrito 13 con cabecera en el municipio de Emiliano Zapata.



A diferencia del senador Ricardo Ahued, que será postulado a la alcaldía de Xalapa, y del diputado federal Rafael Hernández Villalpando, que buscará reelegirse por el distrito urbano de la capital veracruzana, Luna Rosales tiene todo el sello de Palacio de Gobierno.



Por sus antecedentes como militante del PAN –partido al que renunció formalmente desde 2016–, la postulación de Antonio Luna ha sido cuestionada por algunos militantes fundadores de Morena que al parecer desconocen que desde su ruptura con el partido blanquiazul manifestó afinidad y se sumó al movimiento del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y del entonces diputado federal Cuitláhuac García, cuyas campañas apoyó incondicionalmente en 2018.



De ahí que no haya sido fortuito que al inicio de ambas administraciones, la federal y estatal, Toño Luna fuera propuesto para dirigir la API Coatzacoalcos, uno de los cinco principales puertos del país con mayor manejo de carga –28 millones de toneladas de mercancía, dijo– y pieza fundamental del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.



Entre los negocios que se gestaron entre 2019 y 2020, Luna Rosales mencionó la planta de almacenamiento de combustible y gasolina con seis tanques, cuya inversión fue de 100 millones de dólares; otro es el ferro-buque con una capacidad de más de 500 mil toneladas en promedio anual y 119 furgones doble cubierta, para la ruta puerto de Coatzacoalcos-Port Mobile Alabama.



Además mencionó el servicio de contenedores entre Coatzacoalcos y el puerto Port Manatte, de Florida, para la exportación principalmente de carga refrigerada y seca, ruta que se consolidó.



El ex administrador de la API-Coatzacoalcos detalló que se ejercieron 854 millones de pesos para el fortalecimiento del puerto veracruzano, y su inclusión en el gran proyecto nacional con la construcción de un muelle de 130 metros de largo, cuya inversión fue de más de 280 millones de pesos. También apuntó que fue construido el acceso carretero con una inversión de 43 millones de pesos, ambos proyectos totalmente concluidos.



Además mencionó que mediante un convenio con la Secretaría de Marina, se proyectó el dragado de construcción de 130 metros de muelle con 100 millones de pesos. Hasta febrero tenía un avance del 13.52 por ciento, y se planeaba terminarlo entre abril y mayo próximos.



En Coatzacoalcos se proyectaba construir también un patio de contenedores en aproximadamente 45 hectáreas, con un muelle de 800 metros de largo, con sistema ferroviario, dragado de construcción y las vialidades internas.



Ahora, tras esa exitosa experiencia administrativa, la nueva tarea que le ha sido encomendada a Toño Luna será la de legislar.



Por el sello de Palacio de Gobierno que tiene su candidatura, se prevé un futuro político promisorio para el ex panista si es que en las elecciones locales de junio próximo Morena logra mantener nuevamente la mayoría en el Congreso local.