Ricardo Ahued B., otra vez...

1.- Ricardo Ahued B., gusta de estar en la polémica. Él ha dicho: "...que es respetuoso de cualquier manifestación o señalamientos que se han realizado en su contra, ya que comentó, en todas las instituciones políticas hay acuerdos y desacuerdos..."



Pues bien, ayer soltó: "...que su aspiración a la presidencia municipal es por convicción y no por instrucción..." Y, además, que no es un precandidato títere... "estoy por convicción propia... nadie me puso a mí una obligación para hacerlo... soy una persona que sabe el reto, que en su caso, es ser precandidato..."



Sin embargo, don Ricardo parece olvidar que ha sido elegido para cargos de elección popular postulado por el PRI, y los ha despachado sin inhibiciones y según parece, sin presiones, y nunca que recuerde, se ostentó priista y remarcó ante quienes quisieron escucharlo, que no tenía compromisos.



Ahora bien, hasta hoy no ha aclarado o no me queda claro: fue o no fue militante priista en el pasado; es o no es militante del partido Morena ahora; renunció o no lo hizo de su primer partido, el PRI.



Pero algo puede hacer para que sus simpatizantes en Xalapa crean lo que dice: Que les asegure que, de ganar la presidencia municipal, NO DEJARA ese cargo para irse de regreso al Senado... Y de nada servirá que lo afirme ante Notario Público. Si decide [si gana la presidencia municipal] dejar ese cargo para que lo despache quien figure como su suplente, nadie podrá obligarlo a que deje definitivamente su silla en el senado.



Sólo quedará como mentiroso, irresponsable y faltará a su palabra cuando lo prometa ante sus electores... nada más.



2.- ¡Que la candidatura retirada al aspirante de Morena al gobierno del estado de Guerrero, dicen que Va! ¿Que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio "tiene todo listo para el inicio de las movilizaciones contra el Instituto Nacional Electoral y su presidente, Lorenzo Córdova Vianello"?



Y que la fecha inicial para ese propósito sería pasado mañana y que al grito de "Guerrero ya decidió, el pueblo eligió" estarán en pie de lucha... ¿Y algo sobre este asunto tendrá que decir la dirigencia nacional de Morena?



3.- ¿Será que Toño Luna irá de cierto como candidato de Morena por la diputación local de Morena en Emiliano Zapata, donde tiene su domicilio? Toño chico, que comenzó en la política como panista, figura ahora en los listados de Morena como militante. Ya se verá.