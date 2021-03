Diabólico semáforo verde

“En estos dos años aumentó 9 millones

los mexicanos en pobreza extrema”

PUED

Tanta confianza tiene en nosotros el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que adelanta con toda seguridad el surgimiento de una tercera oleada de infectados por el Covid, apenas pasen las vacaciones de la semana santa.Ellos saben que manipulando el diabólico semáforo inventado por el doctor Hugo López Gatell, los ciudadanos responden de inmediato. Por ejemplo, en Veracruz de la noche a la mañana amanecimos pintados de verde, la víspera de las vacaciones y ahí viene la ola de analfabetas funcionales, a abarrotar las playas y centros de diversión, los restaurantes y salones de confinamiento etílico con lo que se garantiza que la tercera ola de contagiados por Covid está garantizada y la palabra de El Señor cumplida.Uno de los hijos nos decía; la culpa no es del gobierno, entiende papá, la culpa es de nosotros, de los ciudadanos que no entienden que la pandemia es cierta, que si no tomamos las medidas de confinamiento e higiene necesarias para impedir contagio no vamos a salir, la vacunación es lenta (apenas va el uno por ciento de 130 millones de mexicanos) y si los infectados van al alza como sucederá pasando estas vacaciones, en muchos años no saldremos de esta mortal maldición.Para lograr lo que llaman pomposamente inmunidad de rebaño, necesitamos estar vacunados todos los mexicanos, pero todos, recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, para que suceda en México eso primero hay que educar y concientizar adecuadamente a los compatriotas y luego a chambear haciendo pruebas y vacunando.¿Qué por qué aparecimos de momento en semáforo verde?, pensamos que ante la presión que están ejerciendo los prestadores de servicios turísticos, los dueños de los negocios que viven del turismo, hasta los jicameros, el gobierno prefirió poner en riesgo la vida de los paisanos en vez de aportar apoyos económicos a los comerciantes turísticos para que puedan sobrevivir unas semanas más y así continuar con la baja de los contagios y las muertes de víctimas del Covid.No se vale tan perversas y criminales medidas, no es justo para todos los mexicanos que, con tal de quitarse la responsabilidad de cooperar con la supervivencia, simulen con su semáforo diabólico que estamos muy bien, en plena temporada vacacional, para que salgan todos en busca de distracción a los centros de recreo a contagiarse para, ahora que concluya este periodo, pasen a formar parte de la estadística de mexicanos contagiados y fallecidos.Sí, los responsables somos nosotros porque quien mejor que uno mismo para cuidarse y someterse a las recomendaciones que nos hacen, pero ya ven, lamentablemente a millones de mexicanos les vale madre que la pandemia termine con sus vidas y de paso aumenten la presencia del virus por todas partes poniéndonos en riesgo de contagio a todos... ¿Semáforo verde?, no manchen.Ante la ola de tumores que se desataron en torno a la posible renuncia al cargo del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tuvo que salir ayer el Gobernador, todo preocupado a desmentir: “no se va del gabinete estatal, está saturadísimo de trabajo.” Y sí para intimidar y amenazar a todos los candidatos con posibilidades de ganar en la próxima elección, que no son de Morena, y que se bajan del caballo en cuanto reciben el mensaje, pues se requiere de que el vice Gobernador esté ahí, saturadísimo, porque además con su perfil en el gabinete estatal no hay nadie.“No hay cambios en el gabinete –dijo contundente el Gobernador- y mucho menos del secretario de Gobierno que le he encargado tantas cosas, ha de estar saturadísimo”.De esta manera negó también la posibilidad de que llegue a este cargo el ex secretario de Gobierno, Enrique Ampudia, de quien dijo “no lo conozco”.“No conozco al tal Enrique Ampudia cómo voy a nombrar a alguien que ni conozco, pero el Secretario tiene mucho trabajo como para distraerse en otras cosas. No creo que sea golpeteo, están en la libertad de decir lo que gusten, pero qué bueno que pregunten aquí y se aclara, no hay”.García Jiménez indicó que Cisneros Burgos le encargó “reforzar lo cultural (pa su mecha) por su contacto con municipios”.En cuanto a que no conoce “al tal por cual” Enrique Ampudia, pues seguramente no, Cuitláhuac no era activista callejero cuando Ampudia trabajaba en el Gobierno, como Director de Gobernación o como Subsecretario, y es una lástima porque un Enrique Ampudia en el gabinete le daría otra imagen, sería un extraordinario consejero, haría que mejoraran las cosas en todos los sentidos. Pero no, no lo conoce y si lo conociera tampoco lo invitaría la diferencia es abismal.El día tan esperado llegó, ayer lunes inició la jornada de vacunación contra el covid-19 en adultos mayores de Coatepec, aunque a diferencia de lo que ocurrió en otros municipios no se observaron filas desde una noche antes. En este municipio la Secretaría de Salud instaló seis módulos para aplicación de la vacuna para adultos mayores; en algunos casos los abuelitos llegaron por la noche pero al ver que nadie hizo fila decidieron retirarse y regresar desde las seis de la mañana.A las 8 de la mañana elementos de la Guardia Nacional comenzaron a repartir las dosis en los módulos ubicados en la Escuela Federal “Ignacio de la Llave”, en el Gimnasio municipal, así como en la Escuela Primaria “Miguel Alemán” en la localidad de Tuzamapan.También fueron instalados módulos en la Escuela Primaria “Francisco J. Mujica” en Cinco Palos; en la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” en Mahuixtlán y en Pacho Viejo en el Salón Ejidal número 1. En el caso del módulo instalado en la Escuela Secundaria Federal “Ignacio de la Llave” desde antes de las 5 de la mañana al menos 200 personas, principalmente familiares de adultos mayores, ya estaban en fila guardando lugar a sus seres queridos. La jornada de vacunación en Coatepec se llevó al cabo con toda normalidad gracias a una buena organización.Que lamentable que candidatos con alta rentabilidad electoral, que habían aceptado ir como representantes de partidos políticos distintos a Morena, sean víctimas de amenazas por lo que mejor dan las gracias a los dirigentes del partido que los había invitado y se retiran. ¿Esa es la nueva democracia señores?