Convenio entre el Colegio de Notarios, y el OPLE...

1.- Con fecha 26 del falleciente mes, el Colegio de Notarios del estado, representado por los licenciados Adolfo Montalvo Parroquín y Alfonso Díaz Lozada, presidente y secretario, respectivamente del Consejo Directivo, en conjunto con el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla y Hugo Enrique Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado [OPLE], signaron un Convenio de Colaboración, aplicable en forma previa, durante y posterior a la Jornada Electoral a celebrarse el 6 de junio próximo.



En un instrumento consensuado de 16 cláusulas, tanto los Notarios como los funcionarios electorales, establecieron el basamento de actuaciones de las dos entidades, con vencimiento temporal a la conclusión del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en marcha, así como las actuaciones de gratuidad y las que correrían a cargo de quienes las soliciten y que queden fuera de las situaciones que demanden desplazamientos, traslados, alimentos y demás necesarios para actuar fuera de la Notaría.



El convenio tendrá una amplia difusión para ambas partes y fundamentalmente para los partidos políticos que, seguramente, lo difundirán entre sus membresías para su conocimiento y aplicación.



2.- La Cámara de Diputados, para no “quedarse con los brazos cruzados” y ser omisa ante el alud de suspensiones provisionales y definitivas dictadas por Jueces, impugnó a través de dos recursos de revisión, las suspensiones definitivas que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica le otorgó a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar Orejana, que promovieron los primeros juicios de amparo contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).



Los recursos hechos valer por la Co Legisladora, fueron presentados por el Subdirector de Amparos, en representación de la Cámara Baja, que deberán ser resueltos por uno de los dos Tribunales Colegiados en materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, sin embargo, [anticipan algunos expertos], las podrían desechar.



Y ya hay un antecedente sobre el mismo asunto: La semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, declaró sin materia los recursos de queja que interpuso el gobierno federal contra las suspensiones provisionales concedidas a dichos corporativos, mismos que promovieron juicios de amparo contra la llamada reforma eléctrica que entraría en vigor el 10 de marzo pasado.



En el momento de otorgar las suspensiones, los magistrados argumentaron que el acto reclamado quedó sin efectos, luego de que el 18 de marzo el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva, un paso procesal posterior al inicialmente impugnado por el gobierno.



Por otra parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó tres nuevas suspensiones definitivas y su homólogo, el juez Rodrigo de la Peza, dictó seis. Con estos recursos se incrementaron a 102 las medidas cautelares concedidas a los corporativos y organizaciones ambientales que impugnaron la enmienda.



3.-Que “...el periodo neoliberal en México significó la degradación progresiva, que afectó la moral y la política”..., adujo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ejemplificó su aseveración:



“Para que vean el grado de degradación que había, ¿ustedes creen que estaba consciente (Ernesto) Zedillo, aceptar el empleo de la empresa de ferrocarriles que él mismo vendió? ¿Ustedes creen que pensó que eso era inmoral? Les aseguro que no lo vió inmoral"



Y así continuó con Carlos Salinas de Gortari: “¿Creen que le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a sus allegados? ¡No! Creían que era la modernidad.



“¿Creen que Fox consideró inmoral que se robaron la elección presidencial en 2006? ¡No! Si hasta lo presumía.”



Y de Felipe Calderón, “¿consideró inmoral ir a trabajar a Iberdrola, recibir dinero de la empresa que había recibido un trato especial del gobierno de México?. Por eso hablo de decadencia.



“...El problema es la corrupción y falta de honestidad.” Pero, seguramente, esta afirmación es de ida y vuelta y para todos...



Por otra parte, el Presidente AMLO también insistió en “...que su convicción de vida es democrática, y de ninguna forma intervendrá en el periodo electoral. “Vamos a buscar todos que las elecciones sean limpias y libres.”



Y de su postura ante los medios de comunicación, reiteró que él va a seguir utilizando el derecho a réplica, porque el trato -de algunos medios y periodistas en específico- “es muy desigual, porque me mayoritean. El conservadurismo los tiene casi a todos comprados o alquilados con honrosas excepciones. No quiero generalizar, pero es periodismo corporativo, pro empresarial, un periodismo que protege la corrupción”.



Falta poco tiempo para saber de qué color es el verde...



4.- Nada; silencio absoluto. Los pepenadores de candidaturas andan en modo avión, salvo el ruido que uno que otro hacen al caminar. Alberto Silva Ramos, por ejemplo, insiste en afirmar que “ya es candidato del PVEM” en Tuxpan, y fiel a su estilo, presume apoyos ciudadanos y asegura que “volverá a llegar” a la alcaldía de Tuxpan. Allá los tuxpeños.



Por lo pronto Morena definió ya sus listas de candidatas y candidatos a diputaciones plurinominales. El partido en el gobierno dejó fuera del listado a Porfirio Muñoz Ledo [y sorpresa] y el dirigente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo, tampoco aparece en las listas.



Pero otros si alcanzaron a la liebre, como Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y no sólo eso: va en el primer lugar de la cuarta circunscripción; y el actual coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, está en el lugar tres de esa misma circunscripción.



Otros que van por la pluri de Morena son: Yeidckol Polevnsky, Sergio Gutiérrez, actual representante de Morena ante el INE; Óscar Cantón Zetina, el trapecista tabasqueño que ha estado ligado a distintos partidos políticos.



Además están enlistados empresarios como Carmen Armendáriz Guerra, Carlos Noriega Romero, Antonio Pérez Garibay [con el gran mérito de ser papá del piloto de autos, “Checo” Pérez].



Quien también entra es Pedro Carrizales, bien conocido como “El Mijis”.