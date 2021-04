Varios los quemados en Intra

“La especialidad del Rey

Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el centro de la ciudad de Veracruz, del edificio que alberga el "Corporativo Grupo Intra", conglomerado empresarial de la Familia Ruíz Anitúa, integrado por empresas que son investigadas por la (UFI) Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, así como por la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.Este importante corporativo tiene varias empresas de las que son socios la Familia Yunes Márquez con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Son producto de negocios que se crearon al amparo del poder y la corrupción que imperó en las administraciones tanto de Miguel Ángel Yunes Linares durante el bienio 2017-2018 en Veracruz, así como con Roberto Borge Angulo durante 2010-2016 en Quintana Roo.Consorcio Intra tiene en su estructura a empresas como Constructora y Promotora Malibrán (CPM) la cual tiene una participación del 40% en la concesión que hizo en Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, a finales de 2017, para privatizar el agua por los próximos 30 años en lo que hoy en día se llama Comisión Agua Boca del Río (CAB) la cuál está siendo investigada hoy en día por presunto lavado de dinero por parte de Santiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP.Otra empresa es Taxi Aéreo Villa Rica (Renta de Aviones Privados) investigada en un inicio por la PGR, ahora FGR, al descubrir que se desviaron cientos de millones de pesos (En pago de horas de vuelo) con Roberto Borge Angulo cuando fungía como gobernador de Quintana Roo.Así como la concesión de la Autopista Veracruz-Cardel-Xalapa (ACCSA), a la cuál siendo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le amplió la concesión por 40 años más, a cambio de “algunos” millones de pesos. Y el gran negocio de la construcción de las Ciudades Judiciales del Estado de Veracruz, operado por dedazo de Miguel Ángel Yunes Linares a través de Edel Álvarez Peña, donde se crearon diferentes (APP) Asociaciones Público Privadas que eran en realidad empresas de la familia Ruíz Anitúa con los Yunes, donde el desfalco al Poder Judicial del Estado de Veracruz superó los 800 millones de pesos, y que se tendrán que seguir pagando por los próximos 38 años a las empresas de la sociedad Yunes-Ruíz.Por esto y otras cosas más, el incendio del edificio de Intra huele mal, muy mal. Mucho se comenta que quienes lo provocaron quieren o quisieron desaparecer documentación fiscal fundamental en procesos legales que embarrarían por completo a los Yunes Márquez y a los propios Ruíz Anitúa.Dice un refrán popular que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En este país, gracias a la política de empobrecimiento generalizado de la llamada 4T, es que tenemos miles de empresarios en quiebra, la economía estancada, crisis en salud y seguridad pública, solo por mencionar algunas de las tantas carencias que nos toca enfrentar.Todo esto que genera una pobreza lamentable para toda la sociedad, no se compara con la pobreza electoral que raya en cobardía que como sociedad mostramos día con día. Al día de hoy se confirma que los partidos políticos y sus candidatos persiguen en cada elección; levantarse con el triunfo electoral comprando conciencias con promesas vanas y dádivas para posteriormente, una vez llegando al poder, olvidarse del electorado simple y llanamente. Luego a ejercer el poder de la manera que más les convenga, entregarse como súbditos al más poderoso, buscar mantenerse en el poder, tanto ellos como sus partidos, a costa de lo que sea sin importar si es legal o no con tal de seguir viviendo del erario público y hacer negocios al amparo del poder.Mientras nosotros como sociedad nos conformamos con ver y sufrir los estragos y carencias que generan los malos gobiernos producto de su ignorancia y ambición, pero que repercuten en nuestras familias de manera muy triste y lamentable. Nos hemos acomodado en un estado de sociedad tolerante y sufrida, nos apretamos el cinturón ante la crisis económica actual y esperamos con ansías la fecha de cobro del apoyo gubernamental para medio remediar un poco la tensión que se vive dentro del hogar, rogando a Dios no enfermarnos.Por eso es que la verdadera transformación tiene que empezar, urge. Es tiempo de formar un nuevo partido político con gente fresca y de ideas firmes, gente adulta y joven de todos los sectores que con su experiencia y alegría logremos el verdadero cambio que tanto nos han prometido en elecciones pasadas; tenemos que despertar a nuestra sociedad y una forma de lograrlo es incluirla y darle responsabilidad, respetando su opinión, coincidiendo o convenciendo pero siempre dejando en claro que su participación y presencia es fundamental e importante. Me queda muy claro que existen jóvenes valiosos y con verdadera vocación de servicio, por fin se les cumpliría lo que en antaño se pregonaba, en el sentido de que el futuro del país estaba en las manos de las nuevas generaciones.Los que añoramos ese México maravilloso y de majestuosos paisajes, de gente hospitalaria y entusiasta, de tierras de progreso y de trabajo, del olor a tierra y café; ese México que nuestros hijos no conocieron creo que esa debería ser nuestra principal motivación, regresar a esas tradiciones y colorido de nuestros Estados de la mano de la nueva tecnología. De ese México que quienes llegaron como extranjeros se quedaron atrapados por la magia y el encanto de su tierra y de su gente.Acostumbrada al actuar de corrupción con el que se manejaba el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, Anayeli Ixtla Sánchez, actual secretaria de finanzas del Comité Estatal del partido Morena en Veracruz, cobró casi 70 mil pesos mensuales.A través de una solicitud de transparencia se puede comprobar que Ixtla Sánchez cobró $34,675.68 quincenales como operadora de la SEV, mientras estaba como titular Enrique Pérez, uno de los hombres de confianza de Miguel Ángel Yunes Linares, quien actualmente se encuentra bajo investigación de las actuales autoridades estatales. Hoy las finanzas de Morena están bajo sospecha, gracias al actuar de la actual encargada de Finanzas en el Instituto Político, Ixtla Sánchez, ya que Morena ha sido apercibido por no presentar ni comprobar los gastos ante las instancias electorales pertinentes... La viabilidad de la obra del Tren Ligero en Xalapa se definirá a finales de este año y su realización podría incluir inversión de la iniciativa privada a través de la concesión para su operación, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Una más con fuerte tufo a mentira electoral.