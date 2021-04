David ¡No se bajó, se subió!

“El infantilismo de izquierda,

es la enfermedad de la 4T”

Nacho Marban

“David Velasco no será un obstáculo sino al contrario un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la ciudad”. Así, con esas palabras, el empresario David Velasco Chedraui dijo que permitirá las condiciones para que la alianza PAN-PRI-PRD se concrete en Xalapa.¿Por qué lo dijo? Porque las encuestas lo favorecen, porque cuenta con un gran respaldo ciudadano, porque así se lo han hecho saber en colonias populares y en grandes círculos de población. Pero David Velasco sabe lo que se ha venido tejiendo y así, antepuso sus propios intereses al interés de una coalición que permita hacer frente al partido en el poder que está dispuesto a meter toda su maquinaria social para que no se pierda Xalapa, la ciudad que fue espacio experimental de un gobierno fallido e incapaz.“Debo decir que sobre el interés personal de servicio se encuentra el interés colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David Velasco. El amor a Xalapa me puede más”, destacó el joven empresario capitalino. Y así, convocó a las tres fuerzas políticas de la coalición va por México a mantenerse unidas “para recuperar la ciudad que nos han arrebatado”.“En mi familia me han inculcado grandes valores y la congruencia es uno de ellos, pues a mí no me mueve más que el servicio y el ánimo de trabajo. Con todo respeto lo digo, esta es la principal herencia que le puedo dejar a mis hijos y a mi familia. Subrayo, no es esto un sacrificio sino una muestra de congruencia. Sí, yo quiero que la capital del estado sea un ejemplo nacional, un mejor lugar para nuestros hijos y por ende la ciudad encuentre su cauce en obra pública, mejores servicios y un orden administrativo adecuado”.“A todos aquellos que directa o indirectamente me han mostrado su apoyo incondicional les digo de frente que la misión que me encomendaron está a salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”, asentó.Así que el mensaje fue muy claro, David Velasco Chedraui no se bajó, David Velasco se subió, mostró el tamaño del que está hecho, su auténtico interés de la ciudad, que está más allá de su propio nombre y trayectoria. No se bajó, porque seguirá en esta contienda, quizá desde otra trinchera, pero con el mismo interés y ánimo de servir a Xalapa, su ciudad, la ciudad en la que ha crecido y en donde están creciendo sus hijos.Tras sufrir un ataque armado en el interior de su domicilio asentado en el municipio de Astacinga, límites con Tehuipango, la ex candidata panista a la alcaldía María Guadalupe Reyes Raygoza falleció en el interior de un hospital particular de la ciudad de Orizaba.Se conoce que el ataque armado se registró alrededor del mediodía de este miércoles, cuando la ex líder panista se encontraba realizando la limpieza de su terreno, el cual se encuentra cerca del río.Se conoce que fue interceptada y atacada a balazos por sujetos desconocidos armados, quienes tras herirla de gravedad se dieron a la fuga con rumbo desconocido.Tras el ataque fue trasladada al Hospital Regional de Tlaquilpa, pero debido a su gravedad fue trasladada a bordo de una ambulancia propiedad de la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz, marca Fiat tipo Dicato Maxi con número económico U-262, a un Hospital particular ubicado sobre la Calle Sur 5 entre Oriente 6 y 8 de la Colonia Centro, en donde su estado de salud es reportado como grave.A dicho nosocomio ya arribaron detectives de la Policía Ministerial Acreditable, quienes ya han integrado una carpeta de investigación por el intento de homicidio en contra de esta persona.Tenía razón Cuitláhuac, el Bola está “ocupadísimo”.Qué dirá el poco eficiente Secretario de Seguridad Pública de Veracruz Hugo Gutiérrez Maldonado, de los cuatro jovencitos secuestrados en la zona Córdoba-Orizaba, secuestro cuya denuncia hace el Colectivo de Familias Desaparecidos en la Zona Córdoba-Orizaba, cuyos integrantes explican que los jovencitos fueron privados de su libertad por sujetos desconocidos armados que ingresaron este martes en un local de Tattoo ubicado en la Colonia Centro de Orizaba.Tres de los desaparecidos se harían un grabado en la piel, entre ellos 2 hermanos y una mujer; así como un masculino que se encontraba laborando como tatuador en el interior del local ubicado sobre la Calle Madero Norte entre Oriente 9 y 11 propiedad del muralista «Fize». El primer caso en darse a conocer, fue el de la jovencita de 22 años de edad y trabajadora del centro comercial: La Ganga.com, identificada como: Adriana Isabel Navarro Cid.Posteriormente se conoció que del mismo lugar fueron llevados en contra de su voluntad los hermanos: Moisés y Raúl Martínez López de 17 y 19 años de edad respectivamente, quienes acudieron para elaborar un grabado en la piel. Más tarde se confirmó que del lugar también fue levantado el tatuador de 35 años de edad, de nombre: José Rogelio Vásquez, el cual cuenta con tatuajes en el rostro y el antebrazo.Cabe señalar que las familias de las 4 víctimas ya interpusieron las respectivas denuncias por desaparición ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas Zona Centro-Córdoba.Como "oportunistas y cínicos" calificaron los vecinos del Barrio de San Bruno a la Comuna xalapeña encabezada por Hipólito Rodríguez Herrero con motivo de la develación de una placa en memoria del filósofo Carlos Marx, que se colocó en los muros de la antigua represa el pasado miércoles.APUNTES... no sale. Si, en confinamiento puro permaneceremos estos dos días de guardar a fin de seguir evadiendo el mortal bicho del coronavirus. No salimos mañana viernes pero el lunes, si Dios lo permite, aquí nos vemos.