David Velasco, sin obsesiones

La frase se le atribuye a “El Canciller de Hierro”, el alemán Otto von Bismarck, pero también la hizo famosa el británico Winston Churchill: “el político piensa en la próxima elección; el estadista piensa en la próxima generación”. La idea bien puede aplicarse en sus dos términos a la postura que este miércoles asumió el empresario David Velasco Chedraui como posible protagonista en la sucesión municipal.



Pensando en la elección, pero también en lo que le depara a Xalapa frente a un gobierno indolente, que ha mostrado incapacidad para concretar su desarrollo, Velasco Chedraui levantó la mirada y dijo que él no será obstáculo para que la coalición del PAN, PRI y PRD se concrete.



La alianza “Va por México” y “Va por Veracruz”, que ha unido a las tres fuerzas políticas en el país y en la entidad veracruzana, no se ha podido concretar en Xalapa; para facilitarla, el aspirante puntero en las encuestas decidió literalmente abrirse para permitir que se concrete esta coalición.



Así lo dijo en la conferencia mañanera en el CDE del PRI que preside Marlon Ramírez Marín: “sobre el interés personal de servicio se encuentra el interés colectivo de que se logre un cambio de fondo, con o sin el nombre de David Velasco. El amor a Xalapa me puede más. Por eso convoco a las tres fuerzas políticas de la coalición ‘Va por México’ a mantenerse unidas para recuperar la ciudad que nos han arrebatado. David Velasco no será un obstáculo, sino al contrario, un apoyo más en aras de conseguir la reconstrucción de la ciudad”.



Ahí, dejó en claro que esta decisión no implica un sacrificio sino una muestra de congruencia. “Yo quiero que la capital del estado sea un ejemplo nacional, un mejor lugar para nuestros hijos y por ende que la ciudad encuentre su cauce en obra pública, mejores servicios y un orden administrativo adecuado”.



“A todos aquellos que directa o indirectamente me han mostrado su apoyo incondicional les digo de frente que la misión que me encomendaron está a salvo porque la coalición encontrará el camino que nos lleve a la victoria”.



¿Ahora qué sigue? Pues que la coalición se concrete y resulte triunfadora. Ya lo dijo claramente el empresario priista: él no será obstáculo sino facilitador. Ya se verá si el líder nacional del PAN, Marko Cortés, y el dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán Avilés le ponen algún nuevo “pero” a esta visionaria decisión de Velasco Chedraui.



Las próximas horas serán definitorias y ahí se verá si valió la pena esta decisión del ex alcalde y ex diputado capitalino, quien ha puesto sus cartas sobre la mesa para que la alianza opositora se concrete en la ciudad.



Algunos han interpretado que “David se bajó” de la candidatura, pero otra lectura mucho más sensata es que “está dando paso”, facilitando mejores condiciones. Ya veremos de qué manera suma su capital político y su experiencia en la próxima jornada electoral. Así que Velasco Chedraui sigue vigente, demostrando que tiene visión política y que Xalapa se debe ganar porque está en juego el futuro de las siguientes generaciones.



SUENA GONZALO RAMÍREZ PITTA



En estos tiempos de gran turbulencia política-electoral, en los que los partidos tradicionales y las nuevas fuerzas políticas emergentes están reciclando a ex funcionarios y políticos desacreditados o postulando hasta deportistas y estrellas de la farándula, quizá muy populares pero sin compromiso ni emoción social, sólo movidos por su desesperación de cachar unos cuantos votos, algunos se preguntan por qué nadie ha volteado a ver a otros personajes que pese a haber servido en la administración pública estatal y a diversos grupos gobernantes con pulcritud, institucionalidad y oficio político, nunca han recibido la oportunidad de contender por un puesto de elección popular.



Uno de estos casos es el del abogado xalapeño Gonzalo Ramírez Pitta, quien en distintos momentos sirvió bien y con lealtad como secretario particular del ex gobernador Miguel Alemán Velasco; en la Secretaría de Gobierno con Gerardo Buganza Salmerón, y más recientemente con el magistrado Edel Álvarez Peña en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



La sencillez y sensibilidad política, integridad y honradez así como los valores morales y éticos que le distinguen no los aprendió ni los adquirió Gonzalo en alguna escuela o universidad nacional o extranjera sino que le fueron inculcados desde el seno familiar, ya que es digno descendiente del maestro Marcelo Ramírez, ex secretario académico de la Universidad Veracruzana y ex diputado local y federal, intelectual de renombre en la sociedad cultural veracruzana, quien además tuvo la fortuna de ser un discípulo muy estimado y colaborador allegado del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, ex subsecretario de la Cultura Popular de la SEP y ex director del Instituto Nacional Indigenista.



Precisamente por ese vínculo de amistad y afecto con Aguirre Beltrán, es que el maestro Marcelo bautizó a su hijo primogénito con el nombre del respetado médico y antropólogo oriundo de Tlacotalpan.



Es posible que en las semanas por venir, el nombre de Gonzalo Ramírez Pitta comience a mencionarse para bien.



BREVE DESCANSO



Con motivo de la Semana Santa, esta columna volverá a publicarse hasta el próximo lunes 5 de abril. Felices pascuas a todos.