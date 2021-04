Feiscampañas

... Como habrán notado amables lectores, ya iniciaron las campañas de quienes aspiran a un cargo de elección popular en la elección del próximo domingo seis de junio, justo cuando la pandemia del Coronavirus está por alcanzar su tercera ola y suman miles las personas fallecidas.Obvio, la pandemia y su nueva normalidad también cambiará la tradicional manera de hacer campaña, pues –se supone- que dejaremos de ver los mítines con decenas de personas juntas en un mismo espacio, pues ello podría agravar el contagio y sus graves consecuencias.Por ello en Veracruz los candidatos de los 12 partidos políticos contendientes por las 212 alcaldías y las 50 diputaciones locales, además de los que buscarán escaños en la legislatura federal, tendrán que echar mano de la imaginación, tanto de ellos como de sus asesores, para posicionarse entre el imaginario colectivo, léase la población votante, para intentar convencerlos de que cada uno de los candidatos es la mejor opción, la esperanza.Por lo pronto, desde ayer domingo las páginas personales de Facebook de los millones de votantes se inundaron con fotografías, videos, anuncios y audios de los candidatos de cada una de nuestras regiones, por ser este el nuevo espacio público para difundir las propuestas campañeras.Preguntando por aquí y por allá a los comunity managers con los que alguna vez compartimos el aula, coinciden en que Facebook es hoy por hoy la tribuna pública para los aspirantes a un cargo de elección popular, pues esta plataforma o red social, no solo tiene la ventaja de ser económica, que no barata, y ofrece además la posibilidad de ofrecer público segmentado de acuerdo a como lo pida el cliente.Así, por ejemplo, un candidato puede requerir que sus promocionales se visualicen únicamente entre aquellos “feisbuqueros” que radiquen en un municipio en particular, mayores de 18 años- menores no porque no votan- y sobre todo en los horarios que se sabe la gente está “conectada”.Por ello los comunity managers que siguen las estrategias de Barack Obama en el 2008 y las que perfeccionó Joe Biden en el 2020, se están yendo con todo en el Facebook para posicionar allí a sus candidatos.Peeero, si bien la idea fue excelente hace más de una década en la Unión Americana, habrá que ponderar la posibilidad que da Facebook a sus usuarios de decidir qué sí y qué no queremos ver de las campañas políticas con la “opción de vista publicitaria”, que implementó en las campañas presidenciales de Estados Unidos del año pasado.El decidir a qué candidato o candidata seguiremos en Facebook, será un buen indicador para los jóvenes comunity managers que en muchos casos están desdeñando la propaganda y maneras tradicionales de hacer campaña, ya sea casa por casa y a través de medios de comunicación cuya vida supusieron terminaría con la expansión de la internet.Por ello amables lectores, estamos en nuevos tiempos, con una nueva normalidad, presionados por una incontenible pandemia que pondrán a prueba a todos, a los que piden el voto y a los que estamos en posibilidad de otorgarlo.... A los varios ex alcaldes xalapeños que andan en campaña se sumó ayer Armando Méndez de la Luz, acompañando a su hija Dulce María quien aspira a una diputación federal al amparo por supuesto del Partido Movimiento Ciudadano, que entre sus dirigentes está su padre.... En colonias con alta concentración poblacional y por ende de las consideradas populares en el municipio de Alvarado, como son La Trocha y Escolleras, les faltará el suministro del agua potable por algunas horas o quizá días, porque alvaradeños sin nada que celebrar el 10 de mayo, se robaron los cables de energía eléctrica del transformador del pozo 8, que abastece a esas zonas y otras más.Este delito que afecta a muchas personas, debiera ser sometido al mismo procedimiento legislativo que el de “ultrajes a la autoridad” para que se sancionara de la misma manera y tratar así de evitarlo.... [email protected] o bien @guadalupehmar