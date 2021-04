El lastre de Ahued

“Esto es el PRI... y es el PRI malo”

Muñoz Ledo de Morena

Ricardo Ahued Bardahuil, el caballeroso comerciante de la política y eficiente vendedor de productos plásticos de manufactura china, en la Capital del Estado y sus alrededores, tira por segunda vez la honrosa posición que le dieron los veracruzanos para que los represente en la tribuna más alta del país, el Senado de la República, y se viene a Xalapa obedeciendo instrucciones, a hacer gala de sus habilidades como el único político capaz de ganar, sin problemas, una elección para Presidente Municipal y si quieren Diputado Local o Federal, total está en la cresta de las preferencias electorales y aunque vote a favor de la reforma eléctrica de su Presidente AMLO, la cual choca contra las promesas que ha hecho a sus representados de luchar ente la CFE por bajar el precio de la energía eléctrica y evadir la votación para desaparecer los fideicomisos que equivale a votar a favor, él quiere demostrar disciplina ciega con su jefe máximo.Lo traen a Xalapa, donde ya fue Presidente Municipal, porque al Gobierno del Estado le urge ganar la plaza y no tienen con quién hacerlo. Como al presidente AMLO solo le interesa ganar mayoría en el Congreso Federal, ha dejado a merced de sus gobernadores las elecciones de cada entidad, tanto de presidentes municipales como de Diputados Locales y es por eso que en Veracruz, como en todo el país, Morena que carece de estructura partidista y cuadros que los represente en procesos electorales con posibilidades de triunfo, están hechos bolas, jalan la masquiña que el PRI el PAN o el PRD les va dejando o habilitan nuevamente a improvisados para sus candidaturas.El proyecto original del gobernante consistía en imponer a su media hermana Dorheny García Cayetano, cuyo anhelado sueño es ser la señorita Presidenta pero no tenía con qué ganar la elección, entonces se les encendió el foco y se trajeron a su alfil Ahued para ganar y dejar a la hermana en el cargo, lo que fue muy criticado incluso por el mismo Rey del Plástico al grado que dieron marcha atrás y dejaron a la jovencita Dorheny García, que busque en las urnas el seis de junio, pero con votos, una curul en el Congreso Local, por lo que va por Xalapa Urbano, directo a la derrota, pero es cosa de ellos.Lo interesante es ver el desempeño de Ricardo Ahued en la elección porque Don Ricardo (como le dicen con respeto quienes desestiman su ADN árabe) trae lastres muy difíciles de echárselos a cuestas y caminar sin problemas, a pesar de la simpatía que despierta entre sus fans, lo que hace que las posibilidades de que pierda son muy amplias.Por ejemplo: El Rey del Plástico tiene en contra a los mismos morenistas que lo consideran un “oportunista” y lo ven como un adversario peligroso para las aspiraciones de la señora Rocío Nahle García, Secretaria de Energía del Gobierno Federal, quien aspira a suceder en el cargo a Cuitláhuac García Jiménez, contando con los oficios, nada buenos, del propio gobernante, de su Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y de su mejor amigo, del ingeniero Amado Cruz Malpica, candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos. Para estos tres lo ideal sería que Ahued perdiera la elección municipal y con eso se termina su carrera política, cuando menos en lo que resta del sexenio dejando el camino libre a la señora Nahle, por eso es que no se duda que durante la campaña y en la elección, los morenistas en el poder operen en contra del caballero Ricardo Ahued.Otro grave problema que enfrenta el vendedor de plásticos y comerciante de la política, candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, es el pésimo papel que ha hecho como Alcalde el profesor Hipólito Rodríguez Herrero, a quien no quieren ni en su casa. Don Hipólito fue invitado por el PT para que fuera el candidato para la Presidencia Municipal de Xalapa, y como ese partidito iba aliado con Morena pues Hipólito se trepó a la cresta del Lopezobradorismo y ganó de pura suerte la elección. Se rodeó de amigos, cuates, ignorantes pero voraces y muy corruptos e hicieron de esta administración la peor que hemos tenido los xalapeños en toda nuestra historia. En Xalapa la frase que ya se volvió consigna es: “en la próxima elección ni un voto por Morena”, contra esto y regalando solo plastiquitos de los que le sobran en sus tiendas, Ricardo no podrá hacer nada.Sumémosle la animadversión que hay entre toda la sociedad por la pésima actuación del gobierno estatal, plagado de truhanes, gente que se les coló del PRI y del PAN, donde no los consideraron nunca por “ratitas” pero que hoy son los grandes señores en Morena, que han agraviado a la sociedad, maltratado a la burocracia, corrido a miles de empleados sin que se justificaran sus despidos, más el arrogante trato que le dan a la ciudadanía, tienen en contra a todos los sectores sociales que no votarán por ninguno de sus candidatos.Así las cosas para Don Ricardo, el caballero elegante del fino traje y calzado de importación, de tono de voz suave y apariencia de galán, con lo que ha conquistado a sus trabajadoras, personas de la sociedad y ciudadanos comunes, y que se maneja hoy en Morena en medio de pelafustanes convertido en el tuerto que camina en tierra de ciegos, que no fue capaz de terminar ni siquiera la preparatoria, el lastre que le heredan es muy pesado para volver a ganar, por eso hasta no se descarta que al interior de su partido y valiéndose de amigos muy cercanos a AMLO, haya implorado no ser el candidato por Xalapa, porque perder esta elección municipal es su tumba política. Salir por peteneras, como acostumbra, puede ser su salvación.El arranque de las campañas de los candidatos a diputados federales en Veracruz fue de mucho entusiasmo pero únicamente de parte de los abanderados de la alianza “Va por México” (PAN-PRI.PRD), quienes pusieron el lado festivo al inicio de una jornada de recuperación del país.En el caso de los candidatos que el PRI aportó para esta contienda, y que estarán buscando una diputación federal, cabe mencionar que el tricolor tiene todo para ganar la cuota completa a la causa de la alianza. Por Xalapa urbano va Américo Zúñiga Martínez, cuyo arranque de campaña nos hizo recordar los tiempos del priismo de grandes valores, de políticos profesionales que usaban la oratoria como elemento fundamental de sus jornadas, a través de un discurso bien estructurado, con un buen mensaje, bien pronunciado, se entiende que quien lo dice es un hombre culto, con experiencia política, en quien se puede poner sin duda nuestro destino como sociedad. Hoy no hay de esos políticos, los que actúan como autoridad no saben ni concatenar una idea correctamente, no saben ni hablar bien. Esta habilidad la manejan Américo Zúñiga Martínez, candidato de la alianza por Xalapa urbano; José Yunes Zorrilla, quien va por el distrito de Perote; Adolfo Mota Hernández, quien la busca por Xalapa Rural e Igor Rojí López, quien va por el distrito de Orizaba.Con estos cuatro candidatos el PRI aportará una buena cuota a la Alianza “Va por México”, a nivel nacional. Pero además los cuatro serán importantes actores en el Congreso Federal, desde donde los veremos trabajar por el bien de México y en particular de Veracruz.Dirigentes estatales, Joaquín Guzmán del PAN, Marlon Ramírez del PRI, y Sergio Cadena del PRD, los acompañan en diversos puntos del estado. Agradecieron el esfuerzo de sus dirigencias nacionales encabezadas por Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, para hacer posible la alianza "Va por México" en nuestra entidad.