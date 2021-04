Elección: Crear contrapesos

*¿Campañas cibernéticas?

*El temor de otro rebrote

*Protestas de “morenos”



Por el número de candidatos que participarán y de los cuales habrán de surgir legisladores, gobernadores y alcaldes en el presente año, incuestionablemente que es apropiado sumarnos al concepto de que se trata del proceso electoral “más relevante” en la historia actual de nuestro país, pero claro debe referirse que nada es más importantes al interior de todo país, que la elección de un Presidente de la República, sin que con ello pretendamos disminuir lo sobresaliente que constituye cualquier tipo de elección, en el marco del correspondiente colectivo social.



Ayer, entre diversas controversias y polémicas que inundan de rumores y múltiples conjeturas a la colectividad, al tiempo que persiste la tendencia desde los espacios oficiales, con el objetivo de originar el desgaste de la imagen de las autoridades electorales (la misma institución que dictaminó el triunfo del actual y polémico Presidente de la Republica) se inició una nueva etapa de campañas partidistas, que obligadamente tendrá como obstáculo, para habituales esquemas que en tales ámbitos privan, el que ante el alto riesgo del contagio pandémico, están estrictamente prohibidas las aglomeraciones, por lo que “adiós mítines multitudinarios”... Salvo aquellos que se ejecuten contraviniendo las normas de apropiada distancia y no aglomeraciones, escenarios que podrían resultar electoralmente contraproducentes, tanto para la salud de la colectividad, como para los candidatos y militantes de partidos políticos que los estimulen.



Y la mirada de millones de mexicanos e incluso de analistas de otros países, se habrá de centrar en estos días en el comportamiento que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de colaboradores, asuman frente al proceso electoral en marcha, mismo que lamentablemente no ha sido ajeno para la actual estructura gubernamental, niveles en los que “pareciera” existe la tendencia enfocada hacia la desestabilización del enorme y capacitado Instituto Nacional Electoral, que insistimos, ha sido garante del avance democrático en el país, tanto así que en los últimos tres sexenios presidenciales, la Presidencia de la República ha sido depositada en manos de un candidato panista: Felipe Calderón, mismo que se la entregó a un candidato priista: Peña Nieto, para luego depositarla en un candidato del partido morenista: Andrés Manuel López Obrador.



No existe, ni creo que existirá la “democracia perfecta” ello como resultado de que ningún ser humano podría ser calificado como “perfecto”, en tanto que todos los seres humanos somos proclives al error, pero los más sublimes (porque los hay) son precisamente quienes advierten que cometieron error en su proceder y, por lo mismo, buscan las vías más apropiadas para corregir el sendero, escenarios a los que prácticamente se expone de manera cotidiana todo integrante de la colectividad, porque la perfección se alcanza escalando y dejando atrás los yerros, al tiempo de ejecutar la corrección en lo mayormente posible.



Dicen especialistas que la mejor forma de alcanzar gobiernos progresistas y justos, es creando en la estructura gubernamental los contrapesos, que constituyen precisamente los cuerpos legislativos frente el poder ejecutivo, al igual que como existe otro contrapeso que es el Poder Judicial, tribunales independientes que deben actuar conforme el dictado de las leyes que rigen a la colectividad, desde el muy elevado Presidente de la República hasta el más humilde de los jornaleros campiranos.



Nadie, ni el Presidente del país, está por encima de los dictados de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, tanto así que el juramento presidencia es bajo el compromiso irrenunciable e irrefutable, de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, así como las leyes que de ella emanen.



El lado obscuro que se registra en México, es que se requiere un Congreso realmente apegado a la legalidad y, claramente estricto en su función de velar por el respeto a esa legalidad, en todos los ámbitos de la función pública mexicana, porque absolutamente de nada le resulta útil al país, un Congreso de la Unión que a lo único que le presta atención, es a quien despacha en el Palacio Nacional, o en el caso de los cuerpos legislativos estatales, donde se acata en automático lo que el respectivo Gobernador del Estado indique... ¡Lo que Usted ordene señor!



“Lo que Usted ordene señor Presidente” pareciera que es la frase que debería estar inscrita en los escenarios legislativos, ello como resultado de que el electorado deja también de ser auténtico, como si ante la boleta electoral debiéramos acatar “Lo que Usted Ordene Señor Presidente o Señor Gobernador”, escenario de manipulación, que le ha restado brillantez ciudadana incluso al propio elector.



Siempre deberíamos tener claro todos los mexicanos, que “los contrapesos” son esenciales para encontrarnos frente a las posibilidades de mejores sistemas gubernamentales, porque resulta sabio el viejo refrán que apuntó: “Nunca otorgues a la misma persona, ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el poder”... Porque la dotación de tales facultades te podría colocar en estado de indefensión.



Al sufragar debemos de hacerlo pensando en el beneficio de todos, con la idea de disponer de alcaldes, legisladores, gobernadores y Presidente de la República, que tengan claro que no existen poderes ilimitados y, que a más de ello, vigentes están cuerpos legislativos realmente plurales, que constituyen un contrapeso ante excesos o irregularidades que pudieran presentarse en los ámbitos del Poder Ejecutivo... De lo contrario, entregamos los pasteles con todo y el canasto e incluso los panaderos a un todo poderoso... Frente a los próximos comicios: Reflexionemos sobre el tema.



Lo que se lee



Nunca antes los candidatos a cargos de elección popular habían contemplado ante sí un panorama como el actual, copado en todas sus vertientes por la amenaza de una pandemia, de la que no tenemos memoria los más viejos de éste, nuestro pandémico país.



Así las cosas, la opción de recorridos “casa por casa” se convierte en la mejor estrategia, al tiempo que se difundan mensajes hacia el electorado, por parte de los candidatos, por vía de las redes sociales y aprovechando los que dispongan de empresas regionales de radio y televisión, escenarios que se complican para los comunicadores, ante los requerimientos de equidad bajo los que operan los sistemas de radio y televisión.



Pero a más de ello, el tema de las entrevistas en radio y televisión resulta singularmente complejo para las empresas radiofónicas o televisivas dado que existe claramente expuesto por las leyes, que en temas de elecciones si se entrevista a un candidato, se deberá destinar el mismo espacio y el mismo nivel de entrevista para todos los demás contendientes que así lo requieran, al margen que pudieran presentarse determinados excesos casi imposibles de evitar si las entrevistas son “en vivo”



Así las cosas, insistimos en que habremos de presenciar un proceso electoral con nuevas ideas en lo referente a su desarrollo, incluyendo en ello un nuevo paso cibernético en materia de campañas electorales mexicanas, espacios en los que los medios ya operando en tales sistemas, obviamente que alzarán la mano.



Lo que se ve



Hemos transcurrido los días de La Semana Santa como nadie lo recuerda en el territorio mexicano, pese a que ex profesamente para tales fechas se declararon “oficialmente” tonalidades en verde en la mayor parte del país, no se registraron las multitudes de visitantes de años anteriores en las playas veracruzanas... Sí se acrecentó la actividad turística brindándole un saludable respiro a la maltrecha economía de ése sector, pero no a los niveles de años anteriores.



Desde ayer domingo se inició el retorno del turismo hacia sus lugares de origen y, como ya es habitual, habremos de confiar en que como resultado de las vacaciones, no sobrevengan nuevos brotes pandémicos, escenarios que ya se han registrado en otros países...



La recomendación médica es que si Usted viajó en plan de vacaciones, al primer síntoma de tos persistente o gripa aguda, acuda de inmediato a un laboratorio para realizarse la prueba sobre el Covit-19, con la idea de desechar la posibilidad de contagio... Esperemos que los augurios sobre el riesgo vacacional queden solamente en voces de alerta y no en un rebrote de contagios.



Lo que se oye



Martha Rosa González Romero, registró de frente el bloqueo del inicio de su campaña como candidata de MoReNA, por parte de numerosos integrantes del partido en referencia, quienes rechazan supuesta acción “impositiva” por parte de los dirigentes del Partido en el Poder, determinación con la que no están de acuerdo el núcleo de activistas, quienes portando pancartas con mensajes de repudio, así como entonando consignas contra “la imposición de candidatos”, de hecho fracturaron el inicio de la campaña programada por la candidata morenista.



Y mientras ello se registraba ante un nutrido grupo de sonrojados directivos y militantes del Partido que detenta el poder nacional y estatal, en otro punto del mismo distrito cordobés, entre vivas y aplauso se inauguraba “La Casa de Campaña” de la candidata propuesta por la alianza PRI, PAN y PRD, acto al que asistieron los más elevados integrantes del cuerpo directivo del PRI, PAN y PRD en el distrito 16, con representantes municipales del tricolor de Córdoba, Fortín de las Flores, Amatlán de los Reyes, Yanga, Atoyac, Ixhuatlán del café, Chocarán, Tomatlán y Tepatlaxco... Ni duda cabe que se registraron notables diferencias entre los repudios en uno de los eventos y la solidaridad en otro, ya se verán los resultados finales pero, en un inicio no le fue bien al núcleo de MoReNa... ¿Ya ajustó usted lo referente al nuevo horario?