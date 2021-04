1.- Si fuera cierto que “no cualquier empresario puede ser buen gobernante, ya que para ello también se necesita trayectoria y buen desempeño en el servicio público”, entonces habría que hacer un breve análisis de cada uno de ellos. Pero, finalmente, creo que no es necesario porque, lo que se ve no se juzga.



Si David Velasco Chedraui es empresario y Ricardo Ahued también, entonces el juicio corresponderá a los electores dado que, Ricardo Ahued no tiene el espacio suficiente ahora para juzgar a su adversario político en las próximas elecciones.



Ricardo debe cerrar la boca y dedicarse a buscar el voto de los xalapeños, que buena falta le harán el próximo 6 de junio.



Los juicios de valor que se los deje a los electores.



2.- Lucha cuerpo a cuerpo ha desatado el listado más que de la alianza PRI-PAN-PRD, la de Morena lo ha hecho. Los de “adentro”, los originales, critican y lo seguirán haciendo, a los incluidos y lucharán por los dejados fuera. Y ponen como ejemplo, la suerte de Porfirio Muñoz Ledo, en lo que consideran una venganza de Mario Delgado.



Y tendrán sus razones. Por lo pronto, el desplome de la aceptación de los aspirantes de Morena, se va haciendo notorio.



3.- Y bien, arrancaron las campañas para quienes son candidatos a diputados federales, y aquí en Xalapa, los postulados por el PAN, PRI y PRD, no le dejaron espacio a otros aspirantes. Ni se notaron, y una buena excusa es por ser domingo, final de la semana santa.



Rafael Hernández Villalpando ni se despeino con sus eventos escondidos en lugares no céntricos de la capital, pero al menos un ruido pequeño, pero lo hizo.



PD. el canónigo Onésimo Cepeda no va por ningún partido, y no por no quiera; no puede, seguramente.