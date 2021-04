Expertos contra improvisados

“Rechazamos la idea de tener

congresos serviles”

José Yunes Zorrilla

En la arena electoral, al menos de Veracruz, estamos viviendo un desigual enfrentamiento entre un grupo de políticos bien curtidos en estas lides, aglutinados en una alianza denominada “Va por México”, más los que lanzó el partido Movimiento Ciudadano (MC) con personajes como la jovencita Dulce María Méndez Dauzón, una revelación en el actual Congreso, contra un grupo de benjamines de la política, auténticos improvisados, quienes siguen soñando con repetir la dosis del 2018 cuando ganaron de forma arrolladora con candidatos que convirtieron en diputados, que no saben leer y funcionarios públicos igual.Aparte de su ingenuidad, los morenos tienen en contra que en la boleta electoral van a ir solitos, sin su líder Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión tampoco operará el pacto que AMLO hizo con Enrique Peña y su camarilla de pillos, para que pudiera pasar a la Presidencia sin ningún problema, en compañía de sus candidatos a gobernadores, diputados federales y locales y presidentes municipales, a cambio de brindarle impunidad a los corruptos que decía combatir.Este importante factor ya no estará presente el seis de junio en la elección, los morenos dependen completamente de los programas sociales que es el dinero que reparte la Presidencia entre personas de la tercera edad, pensionados, jóvenes sin oficio ni beneficio, y todo aquel que no quiera trabajar pero sí recibir una lana para continuar en la pobreza medio comiendo o para echarse unas, a la salud del Presidente generoso que en vez de crear empleos los mantiene así, en la miseria, donde le son más útiles en calidad de votos cautivos. El otro importante factor del que dependen es el de los resultados que hayan dado en estos más de dos años, tanto en los municipios como en los tres poderes del Estado. ¿Y eso porqué?, preguntarían muchos, porque el capital político más sólido, el más importante que dura mucho tiempo y se incrementa en la media en que un gobierno ofrece buenos resultados de su trabajo, y bueno es cosa de que pregunten a los ciudadanos lo que opinan al respecto y ya podrán adivinar cómo será el final de esta importantísima elección.Las banderas de los candidatos de Morena siguen siendo las mismas que enarboló AMLO a lo largo de 18 años de andar por todos los rumbos del país, acusando, con mucha razón, a los corruptos autores del desastre en que se encontraba el país saqueado por bandas de delincuentes de cuello blanco, políticos aferrados al poder a veinte uñas, a quienes López Obrador nos ofreció combatir, quitarles lo robado y procesarlos.Esa promesa fue lo que más entusiasmó a los mexicanos que se volcaron a las urnas a votar por los candidatos de Morena encabezados por AMLO y arrasaron, pero resulta que no cumplieron, Peña y compañía siguen en la calle disfrutando de lo que se llevaron, truhanes como Carlos Romero Deschamps fueron perdonados, les respetaron sus fortunas y los dejaron donde estaban, lo que ha provocado el enojo de millones de mexicanos que sin ser de Morena votaron por ellos confiando en sus promesas hoy incumplidas.Y como AMLO y compañía se dedicaron a destruir todo, hasta lo que funcionaba polarizando a la sociedad y dejando sin empleo a millones de mexicanos solo porque cuando llegaron ellos estaban ahí, trabajando, entonces la bandera de la alianza es: Vamos a recuperar al país de las manos de estos mentirosos, represores, improvisados e inútiles que ya nos empinaron más que como estábamos antes, consigna que es más que válida.Es interesante ver este fenómeno cuyo vaticinio es que los que saben como se gobierna, los que hacen las cosas con apego a la ley, los expertos en cada una de las ramas de la administración pública, regresaran a tratar de componer lo que ya desbarataron estos bárbaros. No hay de otra.Familiares de Raúl, Adriana, Itzel, Gonzalo Rogelio, Gabriel y Erwin, quienes presumiblemente fueron privados de su libertad en un estudio de tatuajes de Orizaba y ahora detenidos en Amatlán por ultrajes a la autoridad, solicitaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, recapacite y ponga en libertad a estas personas inocentes.«Las familias de las personas que el pasado 30 de marzo fueron sustraídas de un estudio de tatuajes ubicado en la calle Madero Norte de esta ciudad de Orizaba, rechazamos las acusaciones que pesan sobre nuestros familiares: reiteramos que son completamente inocentes y seguimos exigiendo su liberación inmediata», leyeron en un comunicado.Las protestantes repudiaron la forma en la que las autoridades llevan el proceso de los casos, ya que omiten y niegan que se trató de una desaparición y lo han manejado como una detención que acaba de legalizar un juez de control.«Y ahora buscan la vinculación a proceso fincando delitos que nunca se cometieron, por ejemplo el de: ultrajes a la autoridad, al parecer el delito de moda en esta administración, encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez».Afirmaron que sus siete familiares permanecen detenidos y recluidos en el Cereso de La Toma en Amatlán, y lamentaron que las autoridades intenten hacer parecer que estuvieron involucrados en un supuesto enfrentamiento con la policía en la zona de Villa Unión, en Fortín, cuando estas personas fueron privadas de su libertad a plena luz del día y ante testigos en pleno centro de Orizaba.«Llama la atención el hermetismo con el que en las primeras horas manejaron el asunto y la declaración horas después del propio Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) salió diciendo que se trataba de una detención, cuando existen al menos cinco denuncias en la Fiscalía Especializada de Orizaba por desaparición, denuncias que, por cierto, se han negado a proporcionarnos copia en la Fiscalía de Córdoba.“Justamente son pruebas contundentes que pudieron echar abajo sus acusaciones desde la primera audiencia que ya se llevó a cabo el día viernes con una duración de doce horas y que tuvo como resolutivo prisión preventiva para nuestros familiares, quienes pasaron de victimas a victimarios de manera grotesca y vil, en lo que claramente se trata de un montaje estratégicamente orquestado».La macana en manos de represores.A ver a ver. Si Miguel Ángel Yunes Linares incumplió con la ley y solo les quitó a los duartistas los bienes robados a través del erario, y los vendió para clavarse la lana (es lo que se le entiende al Gobernador) entonces porqué no lo detienen y someten a juicio penal. Basta de acusar de palabra y no proceder con la ley en la mano.